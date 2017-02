Patricia Moon: “Me he recreado y he aprendido mucho de la música argentina y de su cultura”

Se inició en el mundo de la música clásica siendo niña y esa formación le sirvió de base para introducirse en lo que verdaderamente le gusta: el rock, el pop y el jazz. De aquellos primeros acordes surgió una compositora y cantante que hoy cuenta ya con dos discos en el mercado y un tercero a punto de ver la luz, grabado en Argentina, donde participó en el festival ‘Buenos Aires celebra Galicia’ y donde tuvo oportunidad de contactar con la colectividad gallega vinculada al Club Español. A sus 34 años, esta viguesa que se define como cantante y multiinstrumentista, derrocha tanta energía y creatividad que las puertas se le abren allá por donde quiera que pasa. En abril comienza a trabajar en España con Rafael Amargo en un nuevo espectáculo basado en la obra de Cristian Morales ‘Tengo más corazón que voz’.

No para de hablar ni de moverse. De carácter alegre y espontánea, Patricia Moon pareciera que quiere comerse el mundo a base de su ‘rock lunático’ y derrochar arte: arte musical y escénico; arte para componer y para cantar en directo; para actuar... Arte, en definitiva, para sentirse viva y capaz, incluso de reinventarse cuando lo que ahora hace pueda ir cayendo en desuso. Cualquier cosa menos ahogar el torrente de ideas que parece que fluye continuamente en su cabeza y que ya le ha abierto las puertas para trabajar con iconos del panorama musical como el ingeniero de sonido argentino Álvaro Villagra, con quien Carlos Santana ganó en el año 2000 ocho Premios Grammy por el álbum ‘Supernatural’.

Con Villagra, entre otras figuras del mundo de la música en Argentina, compuso esta joven viguesa su tercer disco, titulado ‘Rock & Love’, que ya está ultimado y que “va en la línea” de su anterior trabajo, ‘Oxytocin’, según adelanta ella misma.

Su paso por el país austral le permitió también contactar con el bailarín Rafael Amargo, con quien comenzará a trabajar en España a partir de abril o mayo en el espectáculo ‘Tengo más corazón que voz’.

Pregunta. ¿Cómo se produjo el encuentro con el bailarín?

Respuesta. Nos conocimos en Buenos Aires hace unos meses, me lo presentó el productor Cristián Morales, con quien comencé a trabajar como actriz en la obra ‘Tengo más corazón que voz’, e hicimos muy buenas migas. Fue como un chispazo. Me vio y me dijo: “Yo quiero que trabajemos juntos”. Y esta unión, que es un triángulo entre Cristián Morales, Rafael Amargo y yo, parece que se hizo realidad. Estuvimos barajando fechas y en marzo vamos a empezar a ensayar y luego estaremos un mes o dos en cartel.

P. ¿En qué consiste el proyecto? ¿No será complicada la mezcla de estilos?

R. Será complicado pero nos gusta. El espectáculo está basado en la obra de Morales; es una obra que se estrenó hace tiempo en Buenos Aires y que tiene mucha música. Va a tener flamenco (imagino que Rafael va a tirar por ahí), pero también va a tener rock y música clásica. Se trata de un juego, de mezclar distintas paletas de colores y a ver qué pasa.

P. El caso es que con Amargo coincidió en Buenos Aires donde estaba grabando su tercer disco. ¿Cómo llegó a Argentina? ¿Por qué recaló en el país austral?

R. Me fui de gira con el proyecto de electrónica ‘Think on de Moon’, éramos el DJ Dr. Think, de Lugo, y Patricia Moon, de ahí el nombre del proyecto. El ya había viajado antes a Argentina y me invitó. Nos fuimos y yo aproveché para promocionar mi segundo disco. La verdad es que mi incursión en Argentina fue muy fácil y pronto empezaron a invitarme a trabajar las bandas más top: ‘Ciro y los persas’, ‘Jóvenes pordioseros’... A raíz de eso, se me ofreció trabajar en mi tercer disco. Pensé que era una gran oportunidad y estoy muy contenta con mi trabajo.

P. ¿Cuándo verá la luz el nuevo disco?

R. ‘Rock & Love’ saldrá a la luz en unos meses y con la novedad de haber sido compuesto mitad y mitad; una parte en inglés y otra en castellano. Así que yo creo que el cuarto será en gallego. El disco está trabajado en Argentina, el productor es Nelson Pombal y en él participa, entre otros, Fernando Samalea, considerado por Palito Ortega y por otros muchos el mejor baterista de la historia del rock argentino. La calidad del disco, los músicos, la experiencia... el resultado es brutal; me he recreado mucho y he aprendido mucho de la música argentina, porque uno se empapa no sólo de los músicos, sino también de la cultura. Y eso emana en el producto final de un disco.

P. Una vez en Argentina, ¿tuvo alguna vinculación con la colectividad gallega en el país?

R. He hecho amistad con el Club Español, en concreto, con su presidente, José Benito López Carballedo, y él me presentó a todo el gremio del Club. Me invitan allí y también tengo contacto con la colectividad gallega. Cuando llegué de gira toqué para el festival ‘Buenos Aires celebra Galicia’ y por eso tengo contacto con la colectividad gallega allí.

Yo la veo una colectividad muy unida y que te arropa. Porque una vez fuera de tu país te gusta entrar en sitios como el Club Español; son tus raíces, te gusta escuchar el acento gallego fuera de tu lugar de origen, comer un cocido..., no sé, yo los veo muy arraigados en Argentina pero sin olvidar sus raíces.

P. Argentina parece su lugar de adopción, pero también estuvo un tiempo formándose en otros países, ¿cómo resultó la experiencia?

R. Yo me inicié en el mundo de la música clásica. Hice la carrera de violín en el Conservatorio de Vigo y la carrera de Ópera hasta grado medio, también en Vigo. Pero entre una y otra me fui a estudiar a Berlín. Estudiaba con el concertino de la Ópera Alemana en Berlín y trabajaba con sinfónicas con las que fui de gira a China..., después recibí una beca para estudiar en el Berklee College of Music de Boston, la escuela de música más importante del mundo, y me fui a vivir a Estados Unidos. Por eso, siempre he estado moviéndome. Desde niña me inicié en la música clásica, pero yo siempre estuve abierta a otro tipo de música, y ya con 18 años, a través de amigos, comencé en el mundo del rock, el pop, el jazz.

Empecé a probar con el violín, como a jugar, y de ahí surgió que me iniciara en la banda ‘Trem fantasma’, que lideraba Óscar Avendaño, bajista de Siniestro Total, y a raíz de ahí comencé a trabajar con Siniestro, con Piratas... estuve siempre entre el mundo del rock y el clásico.

P. Y ahora también compone su propia música...

R. Sí, pero es que yo giraba con un músico muy famoso en Europa, Matt Elliott, que fue quien me descubrió; él fue como mi padrino musical, con el que hice dos giras. Me decía que componía muy bien, porque yo le componía los violines, y me dijo que por qué no me animaba a componer mi propia música, no sólo el violín. Me dio el empujón y a raíz de eso empecé a componer música y también a cantarla.

P. ¿En qué estilo incluiría su música?

R. Yo la definiría como ‘rock lunático’. Al principio la prensa hablaba como de un género desconocido. Mi música es un compendio de muchas músicas, reconozco que yo soy muy ecléctica, recojo lo que es el rock, el soul, el grunge..., y lo mezclo con instrumentos como el piano o el violín. Decían que había creado un sonido que era distinto a todos, que tenía referencias de Amy Winehouse, de Nina Simone, de Patti Smith... Al final, quieren que te definas, y yo me incliné por ‘rock lunático’.

P. Ahora va a pasar un tiempo en España. ¿En qué proyectos se va a involucrar?

R. Bueno, estos días, en Vigo, estuve tocando con Paquito d’Rivera junto con la Sinfónica de la ciudad, pero esto fue improvisado. Mi idea, además del proyecto pendiente con Rafael Amarco, es grabar mi videoclip aquí, en Vigo, con la productora de los hermanos Gallo que me gusta mucho como trabajan, y lo voy a hacer con la Sinfónica de Vigo. Lo que queremos es mostrar que se puede ligar el rock con una sinfónica y lo vamos a hacer con el marco de Vigo detrás, para que lo vean en Argentina y también para que la comunidad gallega pueda recordar su maravillosa ciudad.