Richard Barreiro y Olmedo es condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica

Richard Barreiro y Olmedo, cónsul honorario de España en el estado venezolano de Anzoátegui (recurrente al de Sucre), director del periódico ‘Magazine Español’, corresponsal de ‘Crónicas de la Emigración’ y uno de los directores de la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio (Cavespa), fue condecorado con la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, en la noche del martes 31 de enero, en reconocimiento por su trayectoria, título que le fue otorgado por parte del embajador de España en Venezuela, Antonio Pérez-Hernández y Torra, en nombre del rey Felipe VI.

El acto se celebró en la Residencia de la Embajada de España y contó con la presencia de los anfitriones, el embajador de España en Caracas, Antonio Pérez-Hernández y Torra, y María Victoria Vilar Mendoza; junto con el ministro consejero, José Hornero Gómez; la cónsul general de España, María Celsa Nuño García; demás consejeros de la Embajada como el de Asuntos Culturales, Bernabé Aguilar Arigo; Económico y Comercial, Juan Carlos Recoder de Caso; de Información, Francisco Javier Rubio Rodríguez; de Empleo y Seguridad Social, José Santiago Camba Bouzas; Santos Bernal Uceda, de Interior; el Civil, José María Fidalgo Peloche; los cónsules adjuntos, Julio Navas López y Rodrigo Reyero Pita, y la esposa de éste, Natalia Morlacci Junco; el primer secretario, Luis Tomás Melgar Valero; el canciller, Fernando Brea Morales; y el agregado de Interior, Rafael Campos Barquín.

Asimismo, como invitados especiales estuvieron presentes: la vicepresidenta de ‘Magazine Español’, Berna Fernández González, acompañada de su esposo, Miguel Aguilera Quintana; el delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela, Jesús Javier Pérez Rodríguez; la secretaria del Consejo de Residentes Españoles (CRE) y responsable de Comunicación de Coalición Canaria (CC) América Caballero Rubio; el presidente y la secretaria general de la Fundación España Salud (FES), Francisco González Otero y Josefina Benítez Quintero, respectivamente; el presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela (HGV) y consejero del CRE por el Partido Popular (PP), Roberto González Pérez; el secretario de Formación política del Partido Socialista Obrero Español en Venezuela (PSOE), Serafín Pellón Espiñeira; el director de ‘Canarios en el Mundo’, consejero del CRE y secretario de Comunicación del PP en el país, Antonio Álamo Lima; el secretario general de la Agrupación Galaica, Carlos Carreira Quintas; el expresidente del Centro Gallego de Puerto La Cruz Anxo Miguel Quiroga Sobrado; el representante del Centro Cultural Español Cervantes de El Tigre Gonzalo Ernesto Heredia Mata; José Luis Bugallo Castro, colaborador de este medio de comunicación; Andrés Enrique Sánchez Barreiro y Graciela Portugal Hernández, sobrino y amiga del homenajeado, respectivamente.

Este reconocimiento, junto con la Orden al Mérito Civil, dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. El gran maestre de la Orden es el rey de España, Felipe VI, mientras que el gran canciller de la Orden es el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su función es “premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional”.

La Real Orden de Isabel la Católica fue instituida por el rey Fernando VII en 1815, con el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica. En 1847 la orden tomó el nombre de Real Orden de Isabel la Católica.



Acto

El acto protocolar comenzó con la lectura del certificado que acredita la concesión de la Orden, por parte del primer secretario de la Embajada, Luis Tomás Melgar Valero. “En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el señor don Richard Manuel Barreiro y Olmedo, ha tenido a bien otorgarle la ‘Cruz de Isabel la Católica’, por tanto, se le conceden los honores, distinciones y uso de las insignias que corresponden a tenor de los Estatutos”.

Posteriormente, el embajador dedicó unas palabras sobre el homenajeado: “Nada es más grato que reconocer a alguien que se lo merece por el trabajo bien hecho, Richard está en todos lados, el empresario, el periodista, el cónsul, el amigo, y esta condecoración es un reconocimiento no solo a tu persona sino a todos los muchos cargos que has ejercido y muy bien…”.

Como máximo representante de España en Venezuela, Pérez-Hernández agradeció a Barreiro Olmedo su trabajo en beneficio de los españoles. “En la tarea fundamental de la atención, Richard ha hecho una magnífica labor. (…) Los cónsules honorarios son muchos en este país, hacen una grandísima labor y este reconocimiento es a todos ellos, pero en este caso muy especialmente a ti”. Destacó la colaboración que brindan los cónsules honorarios para ayudar “a una gran comunidad de la que podemos estar orgullosos, que ha sabido como nadie integrarse en el país, quererlo, amarlo y contribuir con su desarrollo… Este país nos ha dado mucho, pero los españoles también hemos dado mucho a Venezuela”, agregó.

En palabras del embajador, Richard Barreiro y Olmedo ha sabido “ganarse el respeto, el cariño y la admiración de todos nuestros compatriotas en su demarcación consular, y como periodista nunca he estado más informado que con Richard, antes de que se oficializara una noticia te mandaba un mensaje”. Destacando su labor en este medio de comunicación durante 20 años, “ha hecho una magnífica labor como director de ‘Magazine Español’, que es como nuestro periódico de cada día, siempre nos vemos retratados allí y has sabido recoger nuestros problemas y aspiraciones”.

Para concluir, Antonio Pérez-Hernández y Torra calificó al condecorado: “Has sido y eres un magnífico cónsul honorario de España, un magnífico periodista, un leal amigo y un gran hombre”.



Agradecimientos

Tras recibir el reconocimiento, Richard Barreiro y Olmedo dirigió unas palabras a los asistentes y agradeció a quienes han colaborado con él. “A la familia de ‘Magazine Español’, especialmente a nuestro presidente y vicepresidenta, José Ramón Fernández González, y a su hermana Berna, porque sin su colaboración desinteresada no tendríamos este medio de comunicación”, recordando al fundador del rotativo, José Luis Fernández Flores. También quiso compartir el reconocimiento a “todos mis colaboradores en Anzoátegui, comenzando por mi auxiliar consular, los dos grandes centros, el Centro Gallego de Puerto La Cruz (CGPLC) y el Centro Cultural Español Cervantes (CCEC) de El Tigre, a la Oficina del Gobierno de Canarias en El Tigre, porque ellos prestan apoyo a todas las actividades que emprendemos desde el Consulado Honorario”. Agradeció también al Consulado General, a la cónsul general y los cónsules adjuntos, jefes de secciones, y demás personal, y a todos los cónsules y vicecónsules honorarios. Asimismo, al consejero de Empleo y Seguridad Social, sus jefes de secciones y personal de apoyo. “Estos centros, todas estas instituciones y estas personas, son la punta de lanza de la presencia española en Venezuela y esperemos seguir contando con la ayuda de la Embajada y del Consulado General siempre en beneficio de todos los españoles afincados en esta gran nación”.

El cónsul honorario acreditado en Puerto La Cruz reconoció a ‘Magazine Español’, que enterarse de la distinción de la Orden de Isabel la Católica le asombró. “Uno nunca se espera estas cosas y justamente el factor sorpresa es lo que emociona a uno”. También agradeció a las personas que solicitaron esta distinción para él y aseguró que es “una condecoración colectiva, porque sin la colaboración de muchas personas yo no podría realizar con tanta eficacia mi labor; en primer lugar, a mi familia, a quien le he quitado mucho tiempo para poder realizar las labores consulares y en otros puestos de responsabilidad; también agradecer a los centros, a sus juntas directivas, a los asociados y tantas personas anónimas, porque ellos detectan los problemas de la colectividad, y nosotros tratamos de encausarlos y resolverlos”.

Comentó que su trabajo comunicacional tiene puntos en común con el trabajo consular, “ambos son servicios a la comunidad”, apostilló.



Semblanza

Richard Barreiro y Olmedo comenzó en labores diplomáticas con apenas 19 años cuando trabajó como coordinador de Asuntos Generales de la Representación Oficial del Gobierno de Bonaire (Antillas Holandesas) en Caracas, y allí comenzó a interesarse por el tema. Nacido en la capital venezolana, de orígenes coruñeses y vallisoletanos, casado y con una hija en edad escolar, ha desempeñado cargos como: secretario del CRE de Venezuela (1996-2000), consejero general de Emigración (1996-2000), consejero general de la Ciudadanía Española en el Exterior (2005-2009), director del Programa Radial de la ‘Fundación Ramón Rubial Españoles en el Mundo’; comisionado de Presidencia y de la Secretaría de Relaciones Públicas y Sociales de la Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas (1995-1997); también fue director para Oriente de la Asociación de Empresarios Gallegos de Venezuela (AEGV); y durante 16 años fungió como secretario de Comunicación y Relaciones con los Medios de la Ejecutiva Territorial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Venezuela.

En marzo de 2008 es elegido para integrar las listas como candidato al Congreso de los Diputados, por el PSdeG-PSOE para representar a la Provincia de A Coruña, del que resultó electo primer suplente. Ha sido secretario general y representante del Ayuntamiento de Trazo en la Asociación Benéfica Provincia de A Coruña.

Entre sus reconocimientos, ha recibido distinciones de diferentes centros, asociaciones e instituciones radicadas en el país, entre las que destacan: El ‘Diploma de Honor’, dado por la Dirección de Juventud y Recreación del Gobierno de Bonaire en beneficio de la industria del turismo de la Isla (enero de 1990); ‘Hijo Ilustre’ del Ayuntamiento de Trazo, Provincia de A Coruña (agosto de 1997); ‘Medalla’ de la Cámara Venezolano Española de Industria y Comercio –Cavespa– (2008); Orden ‘Buen Ciudadano’ del Municipio Los Salias, estado Miranda (febrero de 2013); ‘Botón’ y ‘Medalla de Oro’ del Centro Gallego de Puerto La Cruz (octubre de 2010 y octubre de 2014); y la Orden ‘Miguel de Cervantes y Saavedra’ del Centro Cultural Español Cervantes de El Tigre, en su Única Clase (julio de 2016). Juró Bandera a bordo del Buque Escuela de la Armada española, Juan Sebastián de Elcano en marzo de 1995.