María Teresa Michelón: “Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora”

“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora”, aseguró la actual presidenta y candidata a revalidar por tercera vez el cargo al frente del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, María Teresa ‘Maite’ Michelón Martínez.

La acompañan en la lista, el marplatense José Pérez Pinar; María de los Ángeles Ruisánchez, Mari Castro, Bernardo Rey y Pilar Cordero, entre otros. “También tenemos jóvenes,” aclaró Michelón, que destacó que la suya es una “lista pluralista y sin bandería política”.

“Nos alegra que las otras listas también tengan mucha gente joven pero que vayan para trabajar, no solamente para tener una tarjeta”, increpó la dirigente. “Sabes que tienen una forma de trabajar moderna y posiblemente con más inquietudes que nosotros, pero la realidad en España es otra”, dijo, y opinó: “Uno quisiera traer todo lo posible para que los emigrantes y sus descendientes estén bien. Ellos ya se van a dar cuenta de los fracasos que llevamos cuando vamos allá, pero hay que intentarlo”.

La actual presidenta del CRE y consejera general de la Emigración recordó que durante los últimos 10 años han atendido al público tres días a la semana, en una oficina del Centro Galicia de Buenos Aires, donde les cedían gratuitamente el espacio.

Michelón –que seguirá al frente del CRE hasta que asuma la nueva directiva y participará en el próximo Consejo General de la Emigración, convocado probablemente a fines de octubre o principios de noviembre– valoró el trabajo realizado en el último período.

Asimismo, sostuvo que realizaron “un trabajo muy fuerte” para pedir la derogación de la cláusula del voto rogado y adelantó que continuarán reivindicando el derecho al voto de la emigración hasta conseguirlo.

“Hay que sacar la cláusula del ruego porque es un sistema desastroso”, sostuvo, y añadió que siguen “luchando por la nacionalidad de todos los nietos”. “En estos dos temas –avanzó– hemos dado mucha batalla y habrá que seguir dándola porque en España son muy negativos para darte una satisfacción”. “Cuando les pides lo del voto rogado uno le echa la culpa al otro y viceversa. Nos tratan como a españoles de segunda clase. Nosotros hemos gozado treinta y dos años de este beneficio de poder votar y desde hace ocho años venimos rogando el voto; una modalidad que yo creo que es anticonstitucional”, dijo.

Michelón lamentó también que en los últimos años se hayan recortado otros beneficios como las becas de estudio para hijos de emigrantes y los viajes del Imserso, “que en España si se realizan pero no en el exterior”, remarcó.

En lo que respecta al reclamo de nacionalidad para todos los nietos de emigrantes, aseguró también que seguirán luchando hasta conseguirla. “Yo estoy pidiendo una ley, que España no la tiene, pero eso lleva mucho tiempo. Por eso mientras tanto les pedimos que aprueben una ley transitoria, como lo fue la ley de la memoria histórica, que incluya a todos los nietos de abuelos y abuelas españolas”, reclamó.

“Por este tema –contó–, nosotros mandamos un alegato a todos los senadores, todos los diputados, a representantes de todos los partidos políticos y gobernadores. Mandamos 96 cartas. Sólo nos respondieron 10, entre ellos el rey Felipe VI”.

“¿Qué pasa? ¿Ahora que no tenemos voto ya no les servimos?”, se preguntó. “Queremos que nos consideren personas de bien, que recuerden que hemos dejado el país para ayudar a otros y que somos iguales a los que están en la península. No queremos ser españoles de segunda, queremos que se nos reconozca la igualdad de derechos que corresponden al hombre y a la mujer”, concluyó.

Consiguieron, ya el año pasado, la salud gratuita para los españoles que viajan a España. “Eso – afirmó– está funcionando perfectamente. Lo he comprobado yo”.

Haciendo un repaso de las actuaciones realizadas, explicó que trabajaron mucho contra la pesificación de los subsidios, jubilaciones y pensiones españolas. “Insistimos mucho pero fue imposible mientras estuvo el gobierno anterior. El actual gobierno nos había prometido que si ganaban las elecciones iba a respetar la moneda del envío de las ayudas del exterior y lo han cumplido”, recordó.

Consultada sobre las expectativas para el próximo período, Michelón Martínez consideró que “probablemente quienes vengan, sean quienes sean, van a continuar con este trabajo, independientemente de que también tengan algunas ideas nuevas”, pero recordó que los CRE no son órganos ejecutivos sino consultivos. “Sólo somos asesores, informantes, por eso queremos que haya una buena relación, como ha habido siempre, y que el Consulado también nos ayude a tener la fuerza necesaria para conseguir la mayor cantidad de beneficios posibles para el colectivo”, concluyó la candidata a la presidencia del CRE por la Lista n°1.