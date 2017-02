Presentación en Cornellá da Academia Xacobea cunha conferencia a cargo de Xesús Palmou, o seu director

A Asociación Cultura Galega Rosalía de Castro de Cornellá (Barcelona), que preside Oliver Fernández Expósito, celebrou o sábado 11 de febreiro o acto de presentación da Academia Xacobea cunha conferencia a cargo do exconselleiro da Xunta e director da devandita Academia, Xesús Carlos Palmou Lorenzo.

O evento, foi moi concorrido xa que abarrotou as instalacións da entidade organizadora, e contou coa participación do Concello de Cornellá a máis alto nivel, xa que asistiron a el, o seu alcalde, Antonio Balmón; a primeira tenente de alcalde, Rocío García; a rexedora do barrio de Gabarra onde se atopa a sede da entidade galega, Aurora Mendo, así como numerosas personalidades doutras entidades e institucións locais. O director da academia, Xesús Palmou, pronunciou unha conferencia baixo o titulo ‘Camino de Santiago ayer y hoy’, durante a cal relatou una breve historia do Camiño, así como os motivos polos que hai un ano se decidiu fundar a Academia Xacobea que el dirixe.

O acto estivo, ademais, amenizado polo cantautor galego, residente en Barcelona, Alfredo González, quen acompañado do músico Antonio Rodríguez ofreceu un recital con pazas arranxadas para a ocasión entre as que non podía faltar a súa versión de ‘Aires Airiños Aires’, de Rosalía de Castro, entre outras que fixeron a ledicia do público asistente ao acto, que finalizou coa degustación dun viño do Ribeiro.

Segundo o conferenciante, a “Academia Xacobea, que ten a súa sede no Centro Internacional de Acollida de Peregrinos en Santiago de Compostela, xurdiu para fortalecer a investigación e a difusión do Camiño de Santiago, e estará composta por académicos de todo o mundo, relevantes no estudo do Camiño Xacobeo e dun xeito totalmente desinteresado, xa que, segundo o seu director, ninguén recibirá compensación económica de ningún tipo. Outro dos obxectivos da Academia é o de crear o premio de novela sobre o Camiño de Santiago, e busca resaltar o Camiño como fonte de inspiración artística e literaria. Dotado con 12.000 euros que, segundo Palmou, será costeado integramente por apartacións privadas.