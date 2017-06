El Instituto Cervantes de Roma ha organizado ‘Un paseo por Roma con María Zambrano’, que tendrá lugar el sábado 10 de junio, a partir de las 9:30 horas, con salida en Piazza del Popolo. Será una visita con lecturas y comentarios realizados por Laura M. Durante, hispanista y profesora de la Universidad de Nápoles Federico II.

“En Roma se da todo esto. Es, a la par, abierta y laberíntica. Habría que verla en sentido horizontal porque no es posible rechazar su brazo y su presencia ni tampoco es posible, aun viviendo en ella, liberarse de la sensualidad de su cielo y de su aire. Se diría que es un aire comestible, que a veces uno se siente en Roma como dentro de la fruta; de un melocotón diría yo, por ese color dorado, que en otras ciudades como Salamanca, por ejemplo, como en la mexicana Morelia, también existe, pero no atenta, no se dirige al paladar”. Así escribió María Zambrano. De 1953 a 1964 había vivido en la ciudad eterna. El paseo por la Roma laberíntica de María Zambrano propone cruzar por algunos de los lugares queridos por la filosofa y evocar lo que le sugirieron.

Las plazas para este evento son limitadas y las inscripciones se pueden hacer hasta el 9 de junio. El precio es de 10 euros –8 con el carné de la biblioteca María Zambrano y Bibliocard–. Info e inscripciones: 06 853 736 23 biblioteca.roma@cervantes.es