El CGCEE pide que se mantenga la prestación sanitaria a los emigrantes aunque estén más de tres meses en el exterior

El Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aprobó la propuesta de la Comisión Sociolaboral en la que se solicita el mantenimiento de la cobertura sanitaria para los españoles que se van al exterior aunque lo hagan por más de 90 días naturales en un año.

Según explica la propuesta, leída por Ángeles Ruisánchez, ya que la presidenta de la misma, María Teresa Michelón, no pudo acudir por motivos de salud, esta limitación tiene importantes consecuencias para aquellos que salen a buscar trabajo y pasados los tres meses no han conseguido la condición de asegurado en el país de emigración, ya que “dejan de ser asegurados para España, y no lo son para el país de estancia”.

Esta propuesta fue aprobada con cinco abstenciones y seis votos en contra, entre ellos los del director general de Migraciones, Ildefonso de la Campa, y la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, que, durante su intervención, aseguró que respecto a este tema “hay una confusión muy grande y mucha desinformación”, ya que, afirmó, “el español cuando viene a España siempre tiene sanidad”. “En España la sanidad es universal y gratuita”, aseveró Del Corral, quien instó a “mejorar la información porque esto no sucede”.

La otra propuesta sanitaria que esta Comisión llevó al Pleno solicitaba que se mantuviese la cobertura sanitaria para quienes dejan de ser beneficiarios de la pensión asistencial por pasarse de los topes estipulados y para quienes teniendo 80 años hayan perdido la pensión. Finalmente, los consejeros consideraron que la propuesta era confusa y que no quedaba clara la intencionalidad de la misma y por eso decidieron posponer su sometimiento a votación hasta que se profundice y se aclaren algunos de sus términos.

Muchas de las propuestas de la Comisión Sociolaboral contaron con el voto en contra de Ildefonso de la Campa y Marina del Corral, así como de otros miembros de la Administración central presentes en el Pleno. Entre estas están la restitución del programa de viajes para mayores en el exterior que financiaba la Dirección General de Migraciones en colaboración con el Imserso, y sobre la que Del Corral aseguró que era un tema de “disposición presupuestaria”. Finalmente, la propuesta se aprobó con seis votos en contra y cinco abstenciones.

Con idéntico resultado en la votación se aprobó la propuesta de incluir como colectivo a proteger, mediante la prestación de incapacidad, a aquellos españoles de origen residentes en el exterior, mayores de edad, que tengan incapacidad absoluta para trabajar y para realizar de forma autónoma los actos esenciales de la vida, sin condicionarlo a que hayan nacido o residido en territorio español.

La otra propuesta procedente de la Comisión Sociolaboral que aprobó el Pleno fue el restablecimiento de las Secciones en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Meyss). Esta propuesta fue defendida por el consejero por República Dominicana, Eduardo Pahino, que explicaba que, aunque las funciones de las Oficinas puedan ser las mismas en los países de Iberoamérica, el rango se tiene muy en cuenta a la hora de poder establecer relaciones ante las administraciones locales.

Por su parte, Del Corral quiso dejar claro que las Secciones no han desaparecido se han transformado en Oficinas. “Puede haber una discrepancia en el nombre”, dijo la secretaria general, a lo que Pahino replicó: “¿Si es lo mismo, por qué se cambió sección por oficina”.