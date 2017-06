La periodista lucense Aida Soilán presenta su primera novela en la Casa de Galicia en Madrid

La periodista lucense Aida Soilán Enríquez presentó este jueves en la Casa de Galicia en Madrid su primera novela, ‘Orillas de Ébano. El swing del destino’, publicada por Editorial La Plana y prologada por la editora Carmen Sánchez Egea, en la que la recién estrenada escritora narra la historia de una periodista de Nueva Orleans que se enfrenta “a la peor de las historias, la suya propia”. “Intenta con todas sus fuerzas conectar con su piel de ébano”.

Acompañaron a Soilán en la presentación la periodista, escritora, profesora y abogada Nieves Herrero, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid David Álvarez Rivas y Ramón Jiménez, coordinador de Actividades Culturales de la Casa de Galicia.

Jiménez adelantó que la novela está protagonizada “por una periodista de Nueva Orleans que se enfrenta a su propia historia al conectar con su piel de ébano, como la de su abuelo Simón”. “No es de extrañar que el personaje principal sea una periodista, como la autora, pues abiertamente declara estar enamorada de esta profesión”, apreció.

Nieves Herrero anunció a los futuros lectores de la novela que “seremos testigos de excepción de todos los vendavales que sacuden a un alma femenina, narrados con la cercanía, la sensibilidad y la ternura con las que solo una mujer puede retratarlos”. “A través de ‘Orillas de Ébano’ asistiremos a los eventos y tradiciones que marcan el carácter de Nueva Orleans como el conocido Mardi Gras. Su música resonará en nuestros oídos, sus sabores y olores deleitaran nuestros sentidos y nuestra alma se empapará de soul”, añadió.

“El libro sigue la mejor tradición de periodismo y literatura, con Truman Capote o García Márquez como máximo exponente. La narración de la periodista protagonista usa figuras retóricas que captan la atención de la lectura con un argumento novelesco de calidad. Una delicia”, mantuvo respecto a la novela el profesor Álvarez Rivas.

Por su parte, la autora, Aida Soilán, explicó que “la magia del soul me la enseñó una mujer de raza gitana con la cual me entrevisté en numerosas ocasiones para hacer un trabajo de fin de carrera centrado en la esclavitud y la trata de mujeres de origen criollo-latino. La madre de esta mujer era originaria de Nueva Orleans”. “Me gusta pensar que no es una novela para mujeres, sino que es para los que aman a las mujeres, que deberíamos ser todos”, dijo respecto a su obra, que percibe como “la historia de una oportunidad a la magia que conforma la gran historia de amor olvidada, la que habla del amor a uno mismo”.

Aida Soilán es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, MBA en Dirección Empresarial (Universidad de Nebrija) y Grado Superior de Presentadores TV en la Escuela Jesús Hermida.