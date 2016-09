Julián Enríquez: “Elegimos como lema ‘Todo por los españoles’ porque somos una lista sin compromisos partidarios”

“Elegimos como lema ‘Todo por los españoles’ porque somos una lista que no tiene compromisos partidarios. El único compromiso que tenemos es con la defensa de los derechos de los emigrantes”, señaló el candidato a la presidencia del CRE de Buenos Aires por la Lista n° 5, Julián Enríquez Badas.

“Yo tiro por los españoles. A mí no me importa si hay un partido en el gobierno u otro”, remarcó el joven dirigente, nieto e hijo de gallegos que emigraron a la Argentina.

En los últimos dos mandatos, aseguró Enríquez Badas, los españoles residentes en el exterior perdieron “muchísimos derechos”; “nosotros vamos trabajar para recuperarlos, comenzando por reivindicar la derogación de la cláusula que obliga a rogar el voto y el derecho al voto de la ciudadanía residente en el exterior”.

“Otra meta que tenemos –avanzó– tiene que ver con buscar el reconocimiento de que “las pensiones deben ser para todos los que las necesiten”. “No puede ser que por un centavo más o menos (a veces lo han perdido por una bicicleta declarada y cosas así de irrisorias) muchos españoles estén fuera de un sistema que los tiene que respaldar”.

Por otro lado, recordó que el CRE es un órgano consultivo “pero –apuntó– se puede molestar”. “Podemos llegar a ser esa piedra en el zapato y, cuando molestas mucho, se obtienen resultados”. “Acá en estos dos períodos no se molestó mucho”, dijo y añadió: “Estaban muy cómodos en el sillón. Yo, en cambio, prefiero quedar bien con los españoles que representamos”.

“Para mí –ahondó–, el Gobierno de España no quiere que los españoles en el exterior voten para poder utilizar ese elemento a su favor a la hora de conceder lo que se le pide”.

Haciendo un balance de la gestión que acaba de finalizar, Enríquez Badas valoró el trabajo llevado adelante hasta el momento por el CRE que recién ha finalizado su mandato, “pero no me conformo con lo hecho hasta ahora y a mí me hubiera gustado tener otros resultados”, dijo.

Para Enríquez Badas y la Lista 5, el problema es que “la gente no se entera que existe el CRE”. “Ni los presidentes de instituciones saben qué es. Eso –lamentó– no es culpa de la gente sino del CRE que es quien se tiene que acercar a la gente”.

Para el dirigente, una solución práctica sería que los consulados y los viceconsulados, que cuentan con los datos del Censo de Residentes Ausentes, tendrían que mandar una carta o un ‘e-mail’ para informarlos sobre la votación del CRE. “No para pedir apoyo a una lista en particular, pero si para convocarlos a participar”, aclaró.

Apenas una semana antes de las elecciones, el Consulado General de Buenos Aires publicó en su página web la convocatoria a las elecciones y dio a conocer los nombres y el número de cada una de las cinco listas que se presentan, apuntó y opinó: “Una semana es muy poco tiempo para dar a conocer la convocatoria a los comicios. No sirve. Y no lo hacen porque no les interesa. No solo acá, no le interesa a ningún cónsul en todo el mundo”.

“Para recibir información oficial desde Madrid tenemos que tirar una carta y quizás el año que viene nos respondan. El interés que tienen por el español en el extranjero es mínimo y eso me molesta porque es una falta de respeto a nuestros mayores que emigraron en su momento para que hoy España esté como está hoy”, explicó.

El titular de la Lista 5 remarcó que ni él ni la gente de la Lista nunca han pedido nada para ellos. “Nosotros no necesitamos nada. Es más, propuse poner dinero de mi bolsillo o de la lista, para poder poner más lugares de votación porque el presupuesto del gobierno oficial para toda la elección de bajísimo, de 2.000 euros para todo gasto de la elección para la demarcación consular de Buenos Aires. 2.000 euros más no influyen en nada a la economía española y permitirían 5 mesas más y la gente iría a votar porque quiere hacerlo”, reflexionó y opinó: “No podes decirle a una persona de Ezeiza que vaya a Lanús porque es el lugar más cercano, ni a uno de Cañuelas que vaya a votar a Berazategui. Les queda muy lejos”.

En otro orden, Julián Enríquez Badas destacó que en la lista n°5 trabajan codo a codo gente joven y gente mayor, que provienen de diferentes comunidades autónomas y que todos tienen –quien más y quien menos– alguna trayectoria en las asociaciones de la colectividad”.

“Ya lo buscamos en 2011 y lo buscamos ahora. Además –añadió–, tenemos la particularidad también de haber incorporado a personas de diferentes ámbitos”. “El segundo de la lista, por ejemplo, es Ariel Zamora, un gran artista y una gran persona”, apuntó Badas, quien aseguró también que los comicios del domingo serán los últimos en los que participará.

“Esta es la última elección en la que me presento y pienso dejar todo. Voy a trabajar el doble o el triple de lo que he hecho hasta ahora”, redobló el joven dirigente descendiente de gallegos.