Los grupos rechazan una Proposición no de Ley de Ciudadanos para derogar el voto rogado

Los representantes de los grupos políticos del PP, PSOE, Grupo Mixto, PNV y Podemos (CUP-EC-EM) rechazaron este miércoles, por 32 votos frente a 3, la Proposición no de Ley presentada por Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la que se pedía la derogación del sistema de voto rogado para los españoles en el exterior.

La propuesta, defendida por el diputado Fernando Maura, fue reprobada por los portavoces de los demás grupos al considerarla fuera de lugar, teniendo en cuenta que las medidas a adoptar en el futuro para mejorar el procedimiento de voto en el exterior ya se están estudiando en la Subcomisión creada en el Congreso a instancias del propio presidente del Grupo de Ciudadanos, Albert Rivera, según recordó a Maura durante su comparecencia el socialista José Miguel Sánchez Camacho.

Maura había explicado en su exposición los perjuicios que el voto rogado había causado a los residentes en el exterior desde su implantación en las elecciones generales, a raíz de la aprobación de la reforma de la Loreg, en enero de 2011, y pidió instar al Gobierno a sustituir el deber de solicitar el voto por otro más accesible. También pidió que se elimine la diferenciación entre los residentes permanentes respecto de los temporales y solicitó el envío de oficio de las papeletas y sobres a todos los inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), así como que se garantice el voto en urna en las oficinas consulares y que se estudie la posibilidad de implantar el voto electrónico para los residentes en el extranjero.

El portavoz socialista le respondió que no es normal que se inste al Gobierno a modificar la ley en este apartado “cuando la Subcomisión ya está trabajando en ello” y dijo que, sobre el particular, lo que se pretende es que sean los partidos y no el Gobierno el que proponga los cambios en la Loreg. “No sé lo que su grupo persigue [con esta propuesta]; no tiene lógica”, le reprochó Camacho, quien anunció la presentación de una enmienda en la que se pide a la Subcomisión que continúe con los trabajos iniciados en esta materia.

Por parte del Grupo Popular, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro consideró igualmente que “no tiene lógica” abrir una subcomisión para tratar el voto rogado y llevar a la Comisión de Exteriores otra propuesta en el mismo sentido, y, al igual que el portavoz socialista, hizo hincapié en el acuerdo alcanzado para que sean los grupos y no el Gobierno los que deban impulsar los cambios necesarios para mejorar el voto exterior. A su entender, ello debe hacerse desde la “prudencia y el sosiego”.

Bermúdez de Castro recordó que la reforma de la Loreg, en lo que respecta al voto exterior, se aprobó para garantizar que el sufragio de la diáspora no estuviera “bajo sospecha” y aseguró que dicha reforma se basó en los “principios de personalidad, transparencia y efectividad”. Con ello, se “disipó cualquier atisbo de duda” respecto a la legalidad de este sufragio, pero “se perjudicó la participación”, reconoció, por lo que se mostró partidario de buscar un equilibro entre seguridad y participación.

Bermúdez de Castro recordó a Maura que la reforma de la Loreg no introdujo el voto rogado en el exterior, sino que este ya estaba implantado para las consultas municipales, y que lo que se hizo a partir de 2011 fue extenderlo al resto de comicios.

Así mismo, informó de que el procedimiento que se sigue en estos casos es el mismo que el instaurado para el voto por correo y dijo que si hay que revisarlo en un caso, también se hace necesario hacerlo en el otro.

Para finalizar, el portavoz popular aludió a algunas de las medidas que se deberían estudiar para mejorar el procedimiento de voto exterior, entre las que señaló la ampliación de los plazos de emisión del sufragio, la implantación del voto electrónico o el desarrollo de procedimientos telemáticos que faciliten la participación.

Por el Grupo Mixto intervino Jordi Xuclà, quien se mostró partidario de mejorar el derecho de voto exterior y aludió a algunos de los motivos por lo que se hizo necesario aplicar la reforma de la Loreg en este apartado. Xuclà dijo que en 2011, el CERA no se ajustaba a la realidad porque en el exterior no había el hábito de dar de baja a los difuntos y que la seguridad jurídica del servicio de correos en algunos países estaba en entredicho. También aseguró que no fue hasta la celebración de las elecciones autonómicas gallegas de 2012 que no se comprobó que el voto rogado “no era un buen sistema”. Además, el portavoz del Grupo Mixto aseguró que el sistema del voto rogado descansaba en el servicio diplomático y que la Subcomisión debe tener en cuenta, a la hora de desarrollar el trabajo, que este servicio no está mentalizado para realizar dicha función en tiempo y forma.

Por el Grupo Vasco, Aitor Esteban coincidió con los restantes ponentes respecto a la idoneidad de presentar la Proposición no de Ley en comisión, teniendo en cuenta que ya se creó una subcomisión al respecto, e invitó a los presentes a reflexionar sobre cuál es el efecto que se quiere conseguir en lo que atañe al voto exterior, a tenor de lo que venía sucediendo en muchos municipios donde algunas alcaldías se decidían con los votos del exterior y por parte de personas con escasa vinculación con su lugar de procedencia. Por eso, a su entender, una cosa es el derecho y otra la realidad, ya que, según informó, hay países del entorno de España en los que después de diez años residiendo fuera se pierde la posibilidad de votar. Esteban también aseguró que apostar por el voto electrónico no parece buena idea y que su implantación se la están replanteando en países como Francia o Estados Unidos.

Por lo que respecta al Grupo de Podemos, su portavoz, Raimundo Viejo, calificó la propuesta de “importante”, pero, al igual que los demás portavoces, tachó de “contradicción” llevarla a la Comisión de Exteriores cuando ya existe una subcomisión para abordar este conflicto.