Eduardo Pahino destaca la importancia del CRE para servir de “interlocución con las autoridades consulares”

Eduardo Pahino es consejero por la República Dominica en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y ahora se presenta por ‘Españoles en el Mundo’ en la segunda vuelta de las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) que en República Dominicana se celebrarán, posiblemente, el 19 de marzo. Según explica, los CRE tratan los “asuntos domésticos” y son el puente entre los ciudadanos y las autoridades consulares.

Pregunta. República Dominicana no celebró elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) en la primera vuelta, ¿van a celebrar ese proceso electoral en esta segunda convocatoria?

Respuesta. No ha habido elecciones en la primera vuelta porque nuestros rivales tradicionales no se presentaron ante nuestra sorpresa y dado que el censo ha aumentado mucho, sobre todo con dominicanos nacionalizados que han retornado de España pero no están integrados en la colectividad, hemos decidido retirarnos porque la participación del 7% era muy fácil de conseguir en otros tiempos pero en este momento es muy difícil. Corríamos el riesgo de gastar recursos y esfuerzos y no conseguir elegir un CRE.

Por lo tanto, hemos optado por ir a una segunda vuelta y en esta nueva convocatoria, cuyas elecciones probablemente se celebraran el 19 de marzo, se presentan dos listas: ‘Españoles en el Mundo’ y ‘Alternativa Española’.

P. ¿Considera que habría que modificar la necesidad de que vote el 7% del censo cuando sólo se presenta una lista?

R. Soy partidario de que se quede como está porque tiene que haber un alto grado de representación porque si un CRE se va a elegir con 50 ó 25 votos, aunque sea legal, no tendría sentido.

P. ¿Cuáles son las principales propuestas de ‘Españoles en el Mundo’?

R. Las principales propuestas de ‘Españoles en el Mundo’ son las domésticas. Es la interlocución con las autoridades consulares para tratar temas colectivos e individuales que requieren especial atención.

En concreto, pedimos que se mantenga una ventanilla y no cita para conyugues españoles, una casilla para dejar los teléfonos móviles de los ciudadanos que no pueden entrar con móvil en el consulado, así como las cuestiones relativas a los problemas que tenemos con la residencia dominicana.

De hecho, aunque en el momento de esta entrevista estamos a mitad del Pleno mi única intervención, hasta el momento, fue para reivindicar y recordar al subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación, Cristóbal González-Aller, la necesidad política de que España se implique más con las autoridades dominicanas para lograr reciprocidad en materia de residencia.

No me gustó su respuesta de que era un tema de injerencia democrática y no se podía actuar. Yo, de manera privada, le manifesté que, respetado la soberanía de República Dominicana y con voluntad política, la Embajada y el nuevo embajador con el apoyo del CRE, debe mejorar las ignominiosas, complicadas y costosísimas tasas de renovación de la residencia y dejar la pasividad que caracteriza a nuestras autoridades diplomáticas con excepción del consulado que siempre se ha implicado, pero esto requiere una intervención al más alto nivel, como mínimo, de Embajador.

También he incidido en que el Consulado de España necesita más personal porque sus trabajadores hacen una abnegada labor y carecen de los medios materiales y de personal suficientes.

P. ¿Qué valoración hace de este Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que acaba?

R. Ha sido un Mandato frustrante y caduco. Al Gobierno y a los partidos políticos casi todo le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro.

En mi modesta opinión, hay que reformar la Ley Electoral, crear circunscripciones electorales en el exterior y transformar el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior en un órgano asesor del Congreso de los Diputados. Mientras tanto, seguiremos repitiendo hasta la saciedad los temas planteados como sanidad, nacionalidad, nacionalidad para conyugues y educación, entre otros, porque es lo único que tenemos y por lo menos nos tienen que escuchar una vez al año.

P. ¿Y como valora este último Pleno?

R. Este Pleno es un Pleno de trámite donde despediremos a muchos amigos que no volveremos a ver y repetimos lo de siempre.