Francisco Cortés: “Yo creo que el voto electrónico sería lo más barato y lo mejor”

Francisco Cortés Cerezo pertenece al CRE de Chile, que lleva algo más de cuatro años dando a conocer el propio Consejo en todo el territorio. Ahora ha vuelto a salir elegido miembro del CRE y consejero en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Pregunta. ¿Cómo han ido las recientes elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) que se acaban de celebrar en Chile?

Respuesta. Se presentaron dos listas. Una del CRE, que se amplió y pasamos de siete a once personas y se trató de cubrir toda la superficie de Chile. Hay un consejero que está en la parte del norte, otro que está en la parte del sur y luego en el centro se puso gente que fuera la zona.

Tenemos que elegir once consejeros y había otra lista de Podemos. Nosotros sacamos ocho y podemos sacó tres personas.

P. ¿Cómo se puede organizar un CRE en un país como Chile?

R. Chile es un país muy largo, con 5.000 kilómetros de punta a punta. Durante el pasado CRE se dio a conocer que era este Consejo porque quitando un punto en Santiago –el Estadio Español–, en los demás sitios no se sabía que era el CRE.

Durante este tiempo se ha ido contactando con diferentes personas. Por ejemplo, el de Antofagasta es un señor que tiene posibilidades y puede venir una vez al mes o cuando le apetece a Santiago. Los del sur también tienes posibilidades porque si no, es imposible porque no hay subvenciones.

P. ¿Cómo valora este Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior?

R. Yo creo que se han conseguido algunas cosas, no tan importantes como el voto o temas relevantes, pero algo se ha hecho, aunque se puede hacer más.

P. ¿Cuáles cree que son las luces y las sombras de estos más de cuatro años de Consejo?

R. Una de las principales sombras es el voto rogado y es sobre lo que más te pregunta la gente en Chile.

P. ¿Cómo valora la posibilidad de que se instale el voto electrónico?

R. Yo creo que el voto electrónico sería lo más barato y lo mejor. Respecto al tema de la seguridad, que también se ha hablado bastante, pienso que yo, y cualquier persona más que yo, hace transacciones de mucho dinero a través del sistema electrónico. Entonces no entiendo cual es la pega.

En todo caso, en Chile lo que más comenta la gente es que les coarta mucho tener que mandar una copia del carné de identidad para pedir el voto porque alguien con su fotocopia del carné del identidad puede sustituirle en muchas cosas. Para evitar esto sólo hay que escribirle encima que la copia solo vale para solicitar el voto. Yo lo he hecho así y no he tenido problemas.

P. ¿Cree que realmente se va a dar suprimir el ruego del voto?

R. La esperanza es lo último que se pierde. No sé que habrá detrás del voto rogado porque si los partidos hubiesen querido se habría cambiado. En los cuatro plenos anteriores siempre oí a los partidos decir que es una vergüenza que el voto sea rogado. Todos dicen lo mismo pero no se arregla.

P. ¿Qué echó en falta en este Mandato que cree que debería hacer el próximo Consejo General?

R. Se van consiguiendo cositas y quedan menos en el tintero. En todo caso, habría que ser menos puntillosos en ciertas cosas. Al principio va a ser complicado porque va a haber mucha gente nueva. En todo caso, nuestra meta es que se suprima el voto rogado.