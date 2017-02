Un total de 19 demarcaciones consulares celebrarán elecciones al CRE el próximo mes de marzo

El próximo mes de marzo se celebrarán elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) en 19 demarcaciones consulares mientras que se anuló la convocatoria en 46, ya que no se había presentado ninguna lista.

Esta es la segunda convocatoria electoral, ya que en septiembre se eligieron un total de 29 CRE mientras que 65 quedaron sin constituir porque se anuló la convocatoria por falta de listas o porque la participación no alcanzó el 7% del padrón, condición necesaria para constituir un CRE en las demarcaciones en las que sólo se presenta una lista.

Amsterdam, Canberra, Cartagena de Indias, Edimburgo, Estocolmo, Munich, Nueva York, La Paz, Lima, Londres, París, Roma, San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz de la Sierra, Santo Domingo, Tánger, Tel-Aviv, Tokio y Washington son las demarcaciones consulares en las que se celebran entre el 13 y el 27 de marzo elecciones al CRE.

El domingo 19 de marzo, se celebrarán elecciones en Amsterdam, Munich y Santo Domingo.

En Amsterdam se presentan las listas ‘El CRE en común’, encabezada por Sol Trumbo, y ‘CREamos Holanda’, encabezada por Fernando Berraquero. El horario para ejercer el voto presencial en el Consulado General será de 10,00 a 16,00 horas. El voto por correo deberá solicitarse no más tarde del 15 de marzo al apartado de correos: Consulado General de España. Elecciones al Consejo de Residentes, Antwoordnummer 91028. 1000XA Amsterdam. El envío al apartado de correos es gratuito siempre que la dirección sea perfectamente legible.

El 19 de marzo en horario de 10,00 a 15,00 horas serán las elecciones al CRE de Baviera al que se ha presentado una única lista: ‘Baviera y su colonia española’, encabezada por Héctor Francisco Rodríguez Álamo. Para votar por correo hay que solicitarlo por carta (Oberföhringer Str 45, 81925 Munich) o por fax al 089 98 10 206.

Las elecciones en Santo Domingo también serán el domingo 19 de marzo y concurren la lista, liderada por Eduardo Pahino, ‘Españoles en el Mundo’ y ‘Alternativa Española’.

‘CRE de Tel-Aviv’, encabezada por Myriam Nahón, es la única lista que se presenta a las elecciones al CRE en la demarcación consular de Tel-Aviv que tendrán lugar el viernes 24 de marzo en horario de 8,30 a 15,00 horas. Aquellas personas que quieran votar por correo deberán solicitarlo antes del 6 de marzo.

El sábado 25 de marzo serán las elecciones en Cartagena de Indias, en horario de 9,00 a 17,00 horas. En esta demarcación consular concurre una única lista: ‘Españoles en la Costa y Santanderes’, encabezada por Belisario Rafael Sotillo Carvajal. La Comisión Electoral constituida para este proceso electoral aprobó la constitución de dos demarcaciones consulares: Una en el departamento de Atlántico, con sede en el Consulado Honorario de Barranquilla, y otra en el Consulado General de Cartagena de Indias. Para votar por correo hay que solicitar la documentación al Consulado General de Cartagena de Indias y enviarlo no más tarde del 21 de marzo. En una nota informativa del Consulado se advierte que los votos que no hayan entrado en esa fecha no se contabilizarán, independientemente de la fecha que figure en el matasellos.

Las elecciones en Nueva York, San Juan de Puerto Rico y Tokio serán el domingo 26 de marzo.

En San Juan de Puerto Rico se ha presentado una única lista ‘Asociaciones Españolas’, encabezada por Luis Fernando Sousa. La solicitud del voto por correo hay que enviarla por correo postal al Consulado General de España (Apartado 9243, San Juan, P.R. 00908-92), ya que no se admitirán solicitudes por correo electrónico.

‘Residentes en Japón’, encabezada por Teresa Iniesta, es la única lista que se presenta a las elecciones al CRE de Tokio, que tendrán lugar el domingo 26 de marzo, de 9,30 a 15,00 horas, en la Embajada. Los electores que quieran también podrán hacer llegar su voto por correo postal.

En Edimburgo todavía no se ha establecido la fecha electoral. En esta demarcación consular se presentan las listas ‘CREENUK’ y ‘Españoles por un CRE’, cuyos representantes en la Comisión Electoral son David Casarejos y Nacho Márquez, respectivamente.

En la demarcación consular de Estocolmo, donde también está pendiente establecer la fecha electoral, se presentan las listas ‘Participación’ e ‘Información y Ayuda a Españoles en Suecia (I.A.E. Suecia), cuyos representantes en la Comisión Electoral son Juan José Martínez y Elena Prats, respectivamente.

‘Coalición de Españoles en Londres’ y ‘Agrupación de Españoles Residentes en el Reino Unido’ son las dos listas que se presentan a las elecciones al CRE de Londres, cuya fecha todavía no ha establecido la Comisión Electoral que, además de contar con representantes de la administración, cuenta con los representantes de la listas Isabel Díez y Sebastián Rodríguez.

En el CRE de Roma todavía no se ha establecido la fecha electoral. Las listas que se presentan son ‘CREamosRoma’ y ‘Colaboramos Juntos’, cuyos representantes en la Comisión Electoral son Susana Arranz, y Pilar Urda, respectivamente.