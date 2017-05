Pedro Sánchez gana las primarias del PSOE y Susana Díaz asume su derrota

La cara que dirigirá el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha aclarado. Aproximadamente 188.000 afiliados han podido elegir entre tres candidatos (Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López) muy diferentes a la Secretaría General de un partido amenazado y han optado por el regreso de Pedro Sánchez. Los resultados han revelado que el madrileño ha liderado las votaciones con un 50,21% de los votos. Un 39,94% han elegido a Susana Díaz y otro 9,85% a Patxi López. Así, ocho meses después de que se viera forzado a dimitir Pedro Sánchez regresará al mando del PSOE.

“Quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Y cuando gana el PSOE gana España”, afirmó Sánchez cuando salió en la sede del partido tras conocer los resultados. “Quería trasladar mi agradecimiento a Susana y a Patxi”, dijo Pedro Sánchez antes de ser interrumpido por sus seguidores en Ferraz. “Hay que hacerlo”, les reconvino. “Vamos a construir ese PSOE juntos y juntas todos los compañeros que apoyaron una u otra candidatura”, aseguró después.

“Me gustaría dirigirme a los progresistas que no nos votaron en las últimas elecciones. Aquí está el PSOE y aquí está la izquierda. Este partido va a hacer un oposición útil por la mayoría social. El partido socialista va a hacer lo indecible por cambiar el rumbo del país, por mejorar sus vidas. Este proceso es el kilómetro cero de un proceso más importante. Hoy empieza todo, no acaba nada”, señaló a modo de avance de sus intenciones. “A quien teme el presidente de Gobierno actual por encima de todo es a un PSOE unido y rumbo a La Moncloa”, afirmó.

“Vamos a arrimar el hombro y vamos a ponernos a disposición de lo que el partido necesite de nosotros. El PSOE tiene que ser la alternativa de gobierno en España y defendemos ese proyecto coherente y autónomo que los ciudadanos necesitan”, aseguró Susana Díaz con tono solemne. No citó específicamente a Pedro Sánchez y se posicionó al lado del partido en lugar de hablar del ganador de las elecciones primarias. Además, destacó que los votaciones representaron el apoyo de los andaluces, “que son los que conocen de manera más cercana nuestro trabajo”.

“Le deseo toda suerte de aciertos porque mañana todos juntos con él a la cabeza tenemos que empezar a recuperar el Partido Socialista. Nos espera la sociedad española para que sea ese partido referencia de la izquierda de este país”, avisó Patxi López tras conocer los resultados. “Hoy creo que es el día de Pedro Sánchez”, añadió ante los periodistas.

Un centenar de seguidores de Pedro Sánchez acudieron a la sede de Ferraz tras conocerse los primeros resultados y corearon “¡Pedro, presidente!”, “¡No es no!” y “¡Sí es sí!”, además de cantar la letra de ‘La Internacional’.

El siguiente paso del proceso de posible cambio en el PSOE será el Congreso Federal (17 y 18 de junio), en el que Pedro Sánchez tomará posesión de su cargo y tendrá que presentar su Ejecutiva.

Antonio Hernando ha comunicado su dimisión como portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso al presidente de la gestora tras la victoria de Pedro Sánchez.