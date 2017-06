El académico y político español Miguel Herrero de Miñón, declarado ‘Huésped de honor’ de la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires distinguió con el título de ‘Huésped de honor’ de la Ciudad al profesor, doctor en Derecho y político Miguel Herrero de Miñón. Durante el acto, que tuvo lugar en el salón Eva Perón del Palacio Legislativo, los diputados Eduardo Santamarina, Emilio Raposo Varela y Carolina Estebarena (todos del PRO y coautores de la norma que distingue a Herrero), coincidieron en valorarlo como “uno de los artífices de la Constitución de 1978 vigente en España” y alguien, ahondaron, que “desde diversos cargos públicos, consolidó la transición y el sistema democrático” en el país ibérico.

En una breve intervención, Santamarina destacó que el ilustre visitante “supo poner en práctica en sus labores como docente y como funcionario público los valores que se exaltan en la ley fundamental española: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”.

Seguidamente, la diputada Estebarena recordó el paso de Herrero no solo por las universidades de habla hispana, sino también por la de Georgetown (Washington), Yale (New Haven), John Hopkins (Filadelfia), Defence College (Roma) y Council of Foreing Affairs (New York y Los Ángeles).

Finalmente, Raposo Varela repasó su vasta trayectoria política y su papel decisivo en la incorporación de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Tras recibir el diploma y la medalla que acreditan la distinción de ‘Huésped de honor’ de la ciudad, Herrero –que el 1 de junio pasado fue distinguido con el título de doctor ‘Honoris Causa’ de la Universidad de Buenos Aires– aseguró que Argentina “es un gran país”. “No solo por sus distancias, que son apabullantes y desmesuradas, sino por lo que sus distancias contienen y su grandeza cultural”. Asimismo aseguró que el país está llamado a “progresar en paz y libertad”.

En el acto, que tuvo lugar este martes pasado, estuvieron presentes el ministro consejero de la Embajada de España, David Izquierdo; representantes de la comunidad española residente en el país, como Santos Gastón Juan, y funcionarios porteños como Gabriel Astarola, procurador general de la Ciudad. También asistió el subsecretario de Fortalecimiento e Intercambio Institucional de la Legislatura, Pablo Garzonio.

Miguel Herrero de Miñón

Miguel Herrero de Miñón ha escrito más de diez libros en su carrera académica y sus principales líneas de investigación han sido el derecho constitucional y el proceso de integración europeo. También ha incurrido en el periodismo, desde 1966 a la actualidad, donde ha firmado más de mil artículos en diversos diarios de España.

Es poseedor de las grandes cruces de Isabel la Católica y de San Raimundo de Peñafort, del Collar de la Orden del Mérito Civil, de la Orden del Mérito Constitucional, de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña y de la Placa de Plata del Mérito de la Guardia Civil. Es ‘Grande Ufficiale’ de la Orden del Mérito de Italia. Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido galardonado con varios premios, entre otros, el Sabino Arana de Amigo de los vascos, el Blanquerna de la Generalitat de Cataluña, el Fernando Abril a la Concordia, el Especial de la Universidad Complutense, el Premio Pelayo a Juristas de reconocido prestigio, el Gumersindo Azcrate de los Registradores de España, la Medalla de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), la Medalla del Parlamento de Andalucía y la Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de la UNED. La Universidad de Buenos Aires en 2007 le había entregado el doctorado ‘Honoris Causa’.