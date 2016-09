Al menos un total de 51 consulados han anulado las convocatorias para las elecciones de los CRE

Al menos un total de 51 consulados han anulado las convocatorias al Consejo de Residentes Español (CRE), ya que en 49 casos no se ha presentado ninguna candidatura en el plazo previsto por la ley, según los datos publicados en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se explica que también se anularon las elecciones en Amsterdam, porque la única lista presentada no fue admitida por la comisión electoral, y en Camberra, porque la única candidatura que se presentó no contó con el número de avales necesarios.

Por no haberse presentado ninguna candidatura se anularon las elecciones en Andorra, Boston, Berna, Cartagena de Indias, Casablanca, Copenhague, Chicago, Doha, Dusseldorf, Edimburgo, Estambul, Estocolmo, Estrasburgo, Francfort, Guayaquil, Helsinki, Houston, Lisboa, Londres, Los Angeles, Luxemburgo, Lyon, Hamburgo, Lima, Manila, Marsella, Miami, Milán, Moscú, Munich, Nápoles, Oporto, Oslo, Panamá, París, Pau, Perpiñán, Riad, Roma, San Juan de Puerto Rico, San Salvador, Shanghai, Sidney, Stuttgart, Tegucigalpa, Tel-Aviv, Tokio, Toronto y Toulouse.

Todas estas demarcaciones deberán convocar de nuevo elecciones seis meses después de la anterior convocatoria, aproximadamente en el mes de noviembre.