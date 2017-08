La Xunta de Galicia apoya la movilidad juvenil a través del programa ‘A Xuventude no mundo’

La directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, recibió a los 14 jóvenes de entre 18 y 30 años que participarán en el intercambio de ida a la Prefectura de Wakayama (Japón) de 29 de agosto a 5 de septiembre, en el marco del programa de movilidad juvenil ‘A Xuventude no mundo’.

Cecilia Vázquez resaltó que durante la semana de duración del intercambio, “los participantes gallegos serán los embajadores de la cultura gallega en el Japón, al tiempo que conocerán la cultura y lengua japonesa, sus costumbres, interactuarán con jóvenes japoneses en distintas actividades y durante tres días convivirán con familias japonesas de acogida”.

El programa que desarrollarán estos 14 jóvenes combina actividades educativas y culturales como la recepción por las autoridades de la Prefectura de Wakayama; una reunión de trabajo en la universidad, en la que los jóvenes, gallegos y japoneses, trabajarán conjuntamente para conocer y dar a conocer sus regiones; la visita a la ciudad de Tanabe y al monasterio de Koyasan Nishimuroin; o el recorrido de una parte del Camino Kumano Doso en el que visitarán el Centro del Patrimonio Kumano Hungu y el santuario sintoísta Kumano Hongo Taisya.

La titular del departamento autonómico hizo especial hincapié en la realización de este recorrido, pues “la cultura gallega y la japonesa si bien son muy distintas, están unidas por un vínculo, los dos itinerarios de peregrinación: el Camino de Santiago en Galicia y el Camino Kumano Kodo en Wakayama, dos rutas reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, puntos de referencia en el que converge la pluralidad de concepción de distintos pueblos, culturas, lenguas y religiones”.

Vázquez resaltó que los intercambios juveniles “permiten a los chicos y chicas participantes desarrollar habilidades, competencias y conocimientos, descubrir nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, consolidar valores como la solidaridad, la democracia y la amistad y facilitar la concienciación intercultural y la mejora de las competencias lingüísticas”. El proceso de aprendizaje se realiza a través de métodos de educación no formal. En este sentido, recordó que, al amparo de la Orden de 26 de febrero de 2015, de la participación en el programa ‘A Xuventude no mundo’ se deriva el derecho a la expedición del certificado de educación no formal en materia de juventud, certificado a través del que se le de la visibilidad al aprendizaje no formal adquirido y se convalidan las competencias asumidas, contribuyendo así a la mejora de las posibilidades de empleo de la juventud gallega.

La prefectura de Wakayama y la Xunta de Galicia comparten vínculos desde la firma de su hermanamiento en 1998. A partir de ese año se están realizando distintos programas conjuntos, en especial centrados en el turismo y en la cultura. En lo que respecta a la juventud, en 2009 se estableció un protocolo de trabajo entre las dos administraciones regionales para favorecer los lazos de unión entre las entidades juveniles de Wakayama y Galicia. Así con este grupo de jóvenes gallegos esta será la decimocuarta experiencia de intercambio juvenil entre la Xunta de Galicia y la Prefectura de Wakayama, sumando un total de 215 participantes.

Horizonte 2020

La Xunta de Galicia tiene como uno de sus ejes prioritarios de las políticas de juventud la promoción de la movilidad juvenil. De este modo, el Plan estratégico de Juventud de Galicia 2014-2020, Horizonte 2020, incluye 20 medidas de fomento de la movilidad juvenil. Una movilidad que se debe entender no como la participación pasiva en meros viajes turísticos o vacacionales, ya que los jóvenes son acogidos por una entidad juvenil del país de referencia y comparten un amplio programa de actividades, lo que supone una implicación activa de los chicos en la vida social, cultural y educativa de la región a la que temporalmente se van a desplazar.