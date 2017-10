Tono Alcalde se ha convertido en los últimos años en uno de los embajadores de la música española en Rusia

Tono Alcalde, de 44 años, guitarrista zurdo, cantante y compositor, de origen gallego, se ha convertido en los últimos años en uno de los embajadores de la música española en Rusia. Habiendo realizado en todo este tiempo 19 giras musicales recorriendo las distintas ciudades de este enorme país. ‘Galicia en el Mundo’ se ha citado con Tono Alcalde pocas horas antes de partir a Moscú. Le esperaba una larga gira de tres meses por Rusia. A pesar de los nervios del último momento, porque aún no había terminado de hacer las maletas, nos ha recibido en su casa de Vigo. Café de por medio, habló extensamente de la repercusión de la música española en el país de las matrioskas.

Pregunta. ¿Cómo se le ocurrió tocar la guitarra con las cuerdas al revés?

Respuesta. Bueno, soy zurdo y empecé a tocar la guitarra por necesidad de expresarme... mi abuelo me dio el dinero para comprar una guitarra eléctrica y un amplificador. La guitarra que compré era para diestros ya que para zurdos apenas había algún modelo. El sentido de las cuerdas fue lo de menos pero con tal motivo tuve que ir creando mi propio sistema y mi técnica única. Poco a poco lo fui adaptando a mis necesidades.

P. ¿Qué evolución musical y personal ha sufrido desde su comienzo?

R. Antes de iniciarme en la guitarra me gustaba el heavy metal, pero al poco tiempo de tocarla empecé a ver la música desde otro punto de vista y me abrí a escuchar grupos y artistas como la Mahavishnu Orchestra, Jeff Beck, Mike Oldfield, Paco de Lucía, Camarón, Ketama, Cesarea Evora, Gilberto Gil, George Benson, NG La Banda, etc.

Desde que empecé hasta ahora puedo decir que la música me ha motivado a querer aprender de todo y de todos, a entender muchas cosas en la vida, he pasado por diferentes etapas de madurez en ambos sentidos (en la música y lo personal). Además de la guitarra siempre me gustó tocar la percusión. Incluso yo mismo la grabo en muchas de mis canciones, además de guitarra, bajo, voz, etc. Por último, añadir que estudiar armonía moderna con Félix Santos Guindel me hizo crecer muchísimo como músico, lo agradezco siempre; para mí es el mejor maestro de armonía moderna que tenemos en España. En realidad no hay final cuando uno quiere aprender, y eso es realmente increíble.

P. ¿Qué piensa de la situación actual de la música?

R. Atraviesa un magnífico momento con profesionales de muchísimo talento, hay buena formación y gente con mucha ilusión.

No cabe duda de que lo que ha cambiado es la industria y la personalidad del mercado. La música es una cosa y el mercado musical, otra. Además de todo esto existe la realidad que nos rodea, donde creo que no hay el suficiente apoyo para creadores, compositores y artistas. Muchos músicos llevamos años trabajando en el sector y ella es nuestra vida.

Sería interesantísimo poder desarrollar proyectos culturales internacionales en el ámbito de la música con músicos de alto nivel de otros países y con los que con frecuencia tengo el privilegio de colaborar, pero para esto sería necesario que se implicaran las instituciones competentes.

P. ¿Qué supuso Paco de Lucía para que haya compuesto en homenaje a él?

R. Supuso identificarme con él y su manera como guitarrista en mi necesidad de hablar a través de la guitarra desde la máxima simpleza. Es decir, un instrumento de madera, cuerdas de nylon y sonido natural, sin micrófonos ni amplificadores, a diferencia de las guitarras eléctricas a las que era fácil sacarle sonidos con efectos y equipos de sonido. Su música me impactó tanto que a partir de ahí comencé a tocar la guitarra española, la que es hoy mi compañera inseparable.

P. ¿Como fue su estancia en Estados Unidos?

R. Fue una experiencia muy enriquecedora, una gira de tres meses por muchas ciudades, junto con artistas de América y España, entre ellas: Memphis, Houston, Dallas, New York, Virginia Beach, New Orleans, Chicago, Washington, Boston, actuando incluso en la prestigiosa Berklee School of Music, etc. Pocos meses después regresé a Miami Beach buscando vínculos para quedarme, pero me di cuenta de que no era el momento para estar allí y regresé a Madrid. Después vinieron otras oportunidades en Noruega y España.

P. ¿Qué le ofreció Rusia para ir allí ya por decimonovena vez?

R. Sonó el teléfono: “¿Eres Tono Alcalde? tengo una oferta de trabajo para ti”. Era el manager de ‘Stage Entertainment España’, la compañía más importante en el mundo de los musicales. Hicimos el ‘casting’ ‘online’ y dos semanas después ya estaba trabajando en el musical ‘Zorro’, realizado en el teatro ‘MDM’ de Moscú con un contrato de nueve meses de duración. A partir de ahí regresé a España (Madrid). Un año después (2012) empecé a viajar a Rusia por cuenta propia, motivado por el recuerdo y el cariño con que me trataron.

P. ¿Ve aquello como un buen mercado para los músicos?

R. En mis primeros viajes a Moscú hice varias colaboraciones como artista invitado de Ivan Smirnov (Trio Ivan Smirnov, considerado el mejor guitarrista de fusión de Rusia). Poco a poco fui haciendo mi grupo y desarrollando un proyecto intercultural donde participan otros músicos y artistas como Yoel González o Sandor Torres (Cuba), Serguey Makeeb, Roman Meshkov, Serguey Klevenski, Olga Phsenitsyna (Rusia), etc. También suelo hacer colaboraciones como artista invitado de otros proyectos y además desarrollo docencia musical. Rusia es muy grande y siempre queda mucho por descubrir, son amantes de la cultura y hay rasgos en sus costumbres que no cambian, su gran corazón, muy románticos y detallistas. Siempre será un buen mercado para el que tenga algo que decir, algo que aportar.

P. ¿Qué importancia tiene la cultura española y el flamenco en Rusia?

R. Está muy de moda entre el público femenino, aprenden a bailarlo, a sentirlo (eso es lo más complicado, fundir la afición con el conocimiento), los hombres suelen ser los guitarristas o percusionistas por lo general, aunque hay excepciones. La afición crece y se abren nuevas escuelas. La cultura española les apasiona y siempre tienen inquietudes con respecto a ella: La gastronomía, geografía y lugares de interés, el idioma y costumbres, etc. Por lo tanto, esto lo resumiría a la admiración que tienen por la cultura española y por el flamenco, ya que incluso organizan concursos, competiciones y ‘master class’ cada año en diferentes ciudades (participé en la 13ª edición del festival ‘Viva España’ de Moscú y recibí un primer premio en el 2014) sirviendo esto como estímulo para superarse y creando así un vínculo más grande entre España y Rusia.

P. ¿En qué proyectos recientes ha participado?

R. Acabo de componer y producir dos canciones con letras del escritor Lois Pérez Leira, ‘Donde está Santiago’, dedicada a Santiago Maldonado, un chico desaparecido desde el 1 de agosto en Argentina y la otra, ‘Yo soy el Che’, dedicada a Ernesto Che Guevara, donde contamos con la voz de Helvis Rangel, cantante y compositor venezolano. Ambas se pueden escuchar en YouTube acompañadas con imágenes.

También ultimo los detalles de una obra multinstrumental compuesta y dedicada a Paco de Lucía. titulada ‘Genio de Genios’, en agradecimiento a su importante influencia en mi vida y mi música. Partitura para dos guitarras, percusión, bajo, violines, cante flamenco y trompetas. Basándonos en la partitura de esta obra, hemos desarrollado un proyecto innovador de fusión de dos artes, la música con la joyería artesanal, creando una línea de joyas musicales exclusivas realizadas por la joyería ‘Acivro Xoias’, de Santiago de Compostela, donde la primera es una gargantilla llamada ‘Alma de Maestros’.

P. ¿Qué proyectos futuros tiene?

R. Estuve fuera de Vigo muchos años y ahora que he vuelto empiezo a sentir interés y necesidad de conocer más a fondo la música gallega, hay momentos donde lo pide el cuerpo. Partiendo de esa idea, me gustaría hacer un nuevo repertorio incluso con algunos textos en gallego, sumado a las influencias de nuestra maravillosa Galicia, como una muestra de agradecimiento personal a mi tierra y por supuesto para que el público lo disfrute. Todo esto compaginado con mis giras y actividades artísticas.