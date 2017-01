Seguiremos trabajando intensamente por Galicia, por la Galicia del Exterior

Quisiera desde esta tribuna que me brinda Galicia en el Mundo mandar un fuerte abrazo a todas y todos los gallegos repartidos por el mundo, en estas fechas en que los vínculos –sean de familia o de amistad– quedan resaltados y renovados.

En esta época del año, nos resulta especialmente interesante recordar lo verdaderamente relevante, separar lo accesorio de lo importante, y dar su legítimo valor a las cosas y personas que a decir verdad lo tienen. Establecer prioridades es una de las consecuencias navideñas.

En los últimos años, este ejercicio tan navideño se ha extendido a otros momentos. Las y los gallegos, que somos pueblo sabio, hemos tenido que hacer muchas veces este ejercicio para dar prioridad a aquellas cosas a las que, incluso en los peores momentos de la crisis, no queríamos bajo ningún concepto renunciar. Y así, la apuesta del Gobierno y pueblo gallegos por la inversión y el esfuerzo social fue muy clara; en el ámbito de la Secretaría Xeral da Emigración, blindamos este año, como ya lo habíamos hecho en los anteriores, las ayudas a personas, de las que se benefician directamente más de 8.000 familias, y que para este año 2017 mantienen su dotación por encima de los dos millones de euros. Con una cifra que ronda los tres millones se dotan también las ayudas a entidades gallegas, pilares fundamentales de la difusión de la cultura gallega por el mundo, pero también vehículo fundamental para que nuestra aportación se destine a aquellas y aquellos que más lo necesitan, especialmente en los países en que la cobertura sociosanitaria es deficiente. La labor de las casas y centros gallegos en todo el mundo, y de manera muy relevante en América, resulta ejemplar en este aspecto: pocos países en el mundo como Galicia pueden presumir del trabajo realizado en el campo solidario por su diáspora. Todo un orgullo para los gallegos, los del territorio y los que conformáis la Galicia Exterior.

Y ahora que las cosas empiezan a ir mejor, es bueno comenzar a marcarse otros hitos a medio plazo. El retorno de las y los gallegos que residen fuera de la Galicia territorial será uno de los ejes fundamentales de la acción de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en esta su tercera legislatura consecutiva como Presidente de la Xunta, según destacó en la sesión de investidura en el Parlamento autonómico, cuando dijo literalmente: “Vamos a trabajar para que los que emprendieron el camino de la emigración y quieren volver a su tierra puedan hacerlo”. Para eso, mejoraremos las iniciativas de apoyo al retorno que se pusieron en marcha en los últimos años, pero además en 2017 comenzarán su andadura las Bolsas de Excelencia para a Mocidade no Exterior, una línea específica destinada a captar a la juventud gallega en la diáspora mejor formada, y fomentar su retorno a la Galicia territorial. Gestionadas en colaboración con la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, las universidades gallegas, y la Consellería de Industria, Economía e Emprego, esta iniciativa está destinada tanto a los que han salido más recientemente, como a aquellos ya nacidos en el Exterior.

Las Bolsas de Excelencia para a Mocidade no Exterior quieren atraer cada año a gallegos que viven fuera para que finalicen aquí su formación especializada, a los que también acompañaremos en sus primeros pasos en la integración en el ámbito laboral; de manera que fijen definitivamente su residencia en el territorio gallego.

Como decía, además, mantenemos las dos líneas de ejercicios anteriores. Por una parte, las ayudas al retorno emprendedor, subvenciones para el autoempleo y creación de empresas por parte de personas emigrantes retornadas, que en sus tres años de vida impulsaron la puesta en marcha de más de medio centenar de negocios, aprovechando así los conocimientos y experiencia de los gallegos en el exterior, y facilitando al tiempo su retorno a la tierra natal.

Y, por otra parte, el acompañamiento urgente a quien lo necesita: ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas, destinadas a hacer frente a aquellas causas sobrevenidas derivadas de la llegada a Galicia y que requieren de una atención acuciante. En los últimos cuatro años, se presupuestaron para estas situaciones que demandan atención urgente más de medio millón de euros.

Hablando de recursos, es necesario destacar que el dinero con el que contará la Secretaría Xeral da Emigración en 2017 se incrementa en un 5,38% respeto al año anterior hasta rondar los 8,8 millones de euros. Esto supone un incremento neto de medio millón de euros respeto a 2016, que se destina a las Bolsas de Excelencia para a Mocidade no Exterior.

El año que entra, no me cabe la menor duda, será el de la consolidación de la recuperación, y me complace decir que es muy probable que lo peor de la crisis parece haber pasado; y, siendo así, es para mí especialmente satisfactorio poder afirmar que, incluso en los momentos más duros, hemos sido capaces de mantener todos los programas dirigidos a las personas mayores (como Reencontros na Casa o Reencontros na Terra) o aquellos especialmente diseñados para la juventud en la diáspora (Escolas Abertas, talleres de formación, jornadas de especialización, Conecta con Galicia, Aventúrate en Galicia, etcétera).

En estos doce meses que tenemos por delante, en la Secretaría Xeral da Emigración seguiremos trabajando intensamente por Galicia, por la Galicia del Exterior, por el millón de paisanos repartidos por el resto de España y del mundo y sus descendientes, a los que invitamos cordialmente a profundizar en esos lazos con nuestra tierra que, seguro, les han transmitido sus padres y abuelos.

Estaremos especialmente pendientes de la evolución de la situación social y económica en Venezuela, donde residen millares de gallegos y españoles a los que quiero enviar un saludo muy especial y que, como el resto de la población residente en ese país, está viviendo situaciones de carencia muy acusada.

Prométovos, en fin, traballo duro e afán de superación na nosa labor cotiá. E deséxovos, desde o fondo do corazón, que todo o agarimo que o pobo galego sente polo seus paisanos que están lonxe, o sintades máis forte ca nunca, empezando por todas aquelas e todos aqueles que traballamos tódolos días pola nosa diáspora.

É o noso traballo, é o noso orgullo.

Feliz 2017.

Antonio Rodríguez Miranda

Secretario Xeral da

Emigración-Xunta de Galicia