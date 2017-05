Roberto González Pérez, abanderado del Grupo Unión, Plancha 2, fue reelecto como el cuadragésimo cuarto (44º) presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela (HGV), para el período 2017-2019, al haber alcanzado 874 votos (74,19 por ciento), mientras que su oponente, Félix Varela Romeo, candidato de la Agrupación Galaica, Plancha 1, obtuvo 285 papeletas (24,19 por ciento). Los votos válidos fueron 1.159 (98,38 por ciento), mientras que los votos nulos fueron 19 (1,61 por ciento).

De los 8.250 socios con derecho a voto, solo acudieron al llamado de la Comisión Electoral 1.178 votantes (14,28 por ciento), lo que se traduce en una abstención del 85,72 por ciento. Cabe destacar, que en estas elecciones acudieron al sufragio 299 socios menos que en los comicios de 2015 (20,25 por ciento).

En declaraciones exclusivas a ‘Magazine Español’, el presidente reelecto, Roberto González Pérez, manifestó que “es para mí un gran honor, pero también una gran responsabilidad el ser reelecto presidente de esta gran institución junto con mi equipo directivo. (…) Es la ratificación por parte de los socios, porque ellos lo sienten así, es una aprobación de la gestión realizada, lo cual se traduce en la renovación de un nuevo compromiso con la entidad y con los gallegos en general”.

“Vivimos tiempos difíciles, y es por ello que nos hemos abocado a la parte social principalmente, porque es lo que demandan más nuestros asociados”, agregó el reelecto presidente de la HGV.

En cuanto a los proyectos que les faltó por realizar y los que desarrollarán en esta segunda etapa, González Pérez manifestó que “en estas circunstancias proponerse proyectos es muy difícil. A la entidad la estamos llevando en el día a día, no se puede hacer una planificación ni siquiera a un inmediato o corto plazo, la inflación exponencial nos obliga a ello, nos estamos dedicando casi exclusivamente al mantenimiento, y brindarle mayores beneficios a los socios en las áreas que se desarrollan; a los que practican deportes, adecuar las canchas y camerinos; a los que van al Colegio Castelao, que gocen de las mejores instalaciones; y así en las otras áreas”, subrayó.

Sobre la sede campestre de Valle Fresco, el presidente reelecto aseguró que “a nuestra otra sede la mantenemos con los mínimos, aunque esto nos representa el 30 por ciento del gasto, porque la vialidad dificulta que los socios puedan trasladarse hacia allí aunado al tema de seguridad, que al igual que al personal de mantenimiento, y por ende a nosotros los directivos también nos afecta. (…) A Valle Fresco solo acuden las personas que van al fútbol o al restaurante, porque a los merenderos las personas ya casi no asisten a celebrar sus actividades. Esta sede es un activo que tenemos y debemos mantenerla”.

A sus contendores de la Agrupación Galaica, Roberto González Pérez les felicitó. “Gracias a la Agrupación Galaica y a su candidato, Félix Varela Romeo, por participar; les felicito, porque es la manera de mantener a nuestra Hermandad Gallega activa. (…) Quiero seguir contando con ellos, como hasta ahora, en los diferentes Órganos Electivos. Todos somos Hermandad, y a partir de ahora mismo decirles que somos la misma gente, consocios que luchamos por la misma finalidad, de que la entidad se mantenga y prevalezca en el tiempo, como lo ha sido a lo largo de estos casi 57 años, y como lo soñaron nuestros fundadores”.

Con respecto a las autoridades locales y las españolas acreditadas en el país, el presidente de la HGV agradeció el trato recibido. “Sé que están muy pendientes, siempre han estado allí, para el tema de subvenciones y para el día a día, en el sentido de la sociedad. Somos la entidad española más grande de Venezuela, y los gallegos una comunidad muy importante para el desarrollo del país”.

Como colofón, González Pérez hizo un llamado a todos los asociados “para que nos ayuden a trabajar, a hacerlo lo mejor posible mediante sus sugerencias y también asesoría… Nos vienen tiempos bastantes complicados, y aquel que sienta alguna necesidad, que crea que la Hermandad Gallega de Venezuela le puede ayudar en algún ámbito, que no dude acercarse a nosotros”, concluyó el presidente reelecto.

Por su parte, Félix Varela Romeo, candidato de la Agrupación Galaica, aceptó los resultados en buena lid, y felicitó a su oponente.

Pese a los resultados, el candidato de la Plancha 1 se siente algo satisfecho con el trabajo realizado por la Galaica. “Hicimos lo que pudimos, felicito al Grupo Unión y a su candidato presidencial, Roberto González Pérez, porque ganaron con contundencia. (…) Los galaicos no nos pudimos proyectar como queríamos, las circunstancias que vive la ciudad nos hizo imposible hacer llegar con claridad y con cercanía nuestras propuestas. Nosotros optábamos a los cargos y ellos ya estaban en los mismos, y bajo esta situación es muy difícil armar un equipo y poder competir”.

“Cumplimos, no solo con los galaicos sino con todos los socios. La Hermandad Gallega es de todos los socios, la Junta Directiva puede contar con nosotros, pero hay que demostrarles más cariño y comprensión a los socios”.

“No hay que descansar, por lo que hago un llamado a la juventud de la Agrupación Galaica y de la Hermandad Gallega para que aunemos esfuerzos llevando un proyecto en común para ser la alternativa que todos deseamos”, finalizó Varela Romeo.

Los integrantes del nuevo Consejo Directivo tomarán posesión de sus cargos la tarde del venidero día jueves, 25 de mayo, en un acto que se desarrollará en el Teatro ‘Rosalía de Castro’ de la entidad, y para ese día se prevé estén presentes las autoridades diplomáticas y consulares de España acreditadas en el país, representantes de otros centros españoles, así como los socios de la HGV.



Órganos Electivos

En cuanto a los resultados para los Órganos Electivos, la Agrupación Galaica, Plancha 1 obtuvo 304 votos (25,81 por ciento), logrando 11 representantes ante la Cámara, mientras que el Grupo Unión, Plancha 2, logró 847 sufragios (71,90 por ciento), alcanzando 29 representantes ante la Cámara. Los votos nulos ascendieron a 27 (2,29 por ciento) y 1.151 los válidos (97,71 por ciento).

Para el Tribunal Disciplinario, los galaicos obtuvieron dos miembros, mientras que los unionistas alcanzaron cinco puestos. En la Comisión de Finanzas y Contraloría, la Plancha 1 cuenta para este período con un miembro, mientras que la Plancha 2, estará representada con cuatro puestos. En la Comisión Electoral, la Agrupación Galaica obtuvo dos comisionados, mientras que el Grupo Unión alcanzó cinco escaños. Para la Comisión Social los galaicos lograron dos puestos, mientras que los unionistas lograron cinco.

Nuevo Consejo Directivo de la HGV, período 2017-2019, Roberto González Pérez, presidente; Fernando Pérez Araujo, vicepresidente; José Antonio Alejandro González, secretario general; Ramón García Fernández, tesorero; Enrique Calderón Méndez, vicetesorero; Javier Pérez Parejo, Relaciones Públicas y Sociales; Noemí Cendón Tizón, directora de Cultura y Arte; Marco Antonio Marcos Ramos, director de Deportes; Álvaro Gómez Rodríguez, director de Asistencia Social; Ángel Manuel Rodríguez Martín, director de Admisión y Orden Social; José Antonio Pérez Cogliano, director de Fiestas; y Óscar Pavón Pérez, director Obras y Mantenimiento.

Integrantes electos de los diferentes Órganos Electivos de la Hermandad Gallega de Venezuela, período 2017-2019

Cámara de Representantes

Serafín Pellón Espiñeira, Lisardo Gómez Álvarez, José Ángel Villar de Dios, Isidro Cores Viñas, Ricardo Walter Bouzada Casenave, Álvaro Sarria Pérez, Eugenio Manuel Blanco Castro, José Antonio Gómez Seoane, Ramón San Miguel Rial, Manuel Da Silva Noval, y Alberto Galiño Benavides, por la Agrupación Galaica, Plancha 1; y, Manuel García Iglesias, Luis Couto Nogueira, Antonio Piñón Ferreiro, Antonio Francisco Piñón Martín, Juan Suárez Lemos, Lisardo Ojea Rodríguez, Luciano Sánchez Quintián, Domingo Raúl Barbeira Cabanas, Fermín Ferreño Álvarez, Julia Álvarez Pozo, Jesús Alberto Bello Couselo, María de los Ángeles Rodríguez Sarmiento, Eduardo González Martínez, José Benito Pérez Vázquez, Francisco Álvaro Gómez García, Vicente Muñiz Mirón, Ángel Fermín Varela Martínez, Manuel Espiño Liste, Luis Fernández Noya, Benito Vispo Trujillo, Francisco Suárez Bertoa, Manuel Traba González, José Antonio Vilacha López, Santiago Fernández Sesto, José Manuel Vieites, Xiomara Galdón, Alfredo Iglesias Fernández, Francisco Javier Iglesias Fernández y Benigno José Alén Villamayor, por el Grupo Unión, Plancha 2.

Comisión Social

Adriana Sarria Bompart y Christian De Abreu Iglesias, por la Agrupación Galaica, Plancha 1; Carlos Paredes Barreiro, José Luis Cerdeira Domínguez, Manuel Sotelo, Adriana Pérez Fernández y José Antonio Torres, por el Grupo Unión, Plancha 2.

Comisión de Finanzas y Contraloría

Carlos José Carreira Quintas, por la Agrupación Galaica, Plancha 1; José Manuel Rodríguez, Fernando Ramiro, Juan José Paz Ramos y José Antonio Domínguez, por el Grupo Unión, Plancha 2.

Tribunal Disciplinario

Graciliano Suárez Anzola y Jacinto Galiño Domonte, por la Agrupación Galaica, Plancha 1, y, David Carregal Belsol, María Estrella Salgado Vásquez, Juan Carlos Pumar Montenegro, Ricardo Bugallo Casas y Alejandro González Calvo, por el Grupo Unión, Plancha 2.

Comisión Electoral

José Luis Bugallo Castro y Yubisay Barreiro Olmedo, por la Agrupación Galaica, Plancha 1. Manuel J. Álvarez Capón, Javier Pinillos Gómez, Alfredo José Canabal Montes, Herminia Rodríguez Martín y Manuel Suárez, por el Grupo Unión, Plancha 2.



Semblanza de Roberto González Pérez

Roberto González Pérez es nacido en Caracas, Venezuela, de profesión comerciante del ramo ferretero. Casado con María Isabel Dopazo Montero, con quien tiene dos hijas. Sus padres son oriundos de Ferreira de Gustei y de Rivela (Provincia de Ourense), respectivamente. Dentro de la HGV ha sido secretario de Fiestas en dos períodos, secretario de Admisión y Orden Social, y secretario general. Asimismo, ha sido presidente de la Cámara de Representantes y secretario del Tribunal Disciplinario, y presidente del Grupo Unión, donde también ocupó diferentes cargos en su Coordinadora. Fue presidente de la entidad durante el período 2015-2017.

La Hermandad Gallega cumple este año el Quincuagésimo Séptimo Aniversario de su fundación, entidad española que congrega el mayor número de asociados en Venezuela.