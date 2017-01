Neira Pampín presentó su novela ‘El sabor amargo de la fruta madura’ en la Casa de Galicia en Madrid

“¿Qué ha llevado a Alejandro –fruta madura y protagonista de la novela–, a pasar los últimos momentos de su vida en una residencia de ancianos, en la mayor indigencia, cuando en su vida profesional había conseguido todo lo que una persona puede desear?”. El médico de Compostela afincado en Lugo Francisco Javier Neira Pampín, que firma F. J. Neira, ofrece la respuesta a esta cuestión en la novela editada por Galicia Dixital, ‘El sabor amargo de la fruta madura’, y que dio a conocer este lunes 30 en la Casa de Galicia en Madrid.

La presentación corrió a cargo del delegado de la Xunta en Madrid y director de la Casa, José Ramón Ónega, y en ella también intervino, además del autor, el periodista Xulio Xiz.

En sus palabras Ónega, tras los agradecimientos y saludos, destacó que “se trata de la segunda novela del autor, natural de Santiago de Compostela, licenciado en Medicina y Cirugía, y que desarrolla su labor profesional en Lugo como especialista en Urología”. La primera, titulada ‘El Quijote de Madera’, se presentó también en esta Casa en febrero de 2015. Añadió además que la temática “no dejará indiferente a nadie: la vida en las residencias de ancianos, personalizada en este caso en el protagonista, Alejandro, de profundos y amargos sentimientos”.

Xulio Xiz, para empezar, leyó un texto escrito ex profeso para la ocasión, “por el gran escritor y admirado” Xosé Manuel Carballo Ferreiro, autor del prólogo de la obra. Por su parte, Xiz explicó que el protagonista de la novela, “nació y fue creciendo en la inteligencia creativa del doctor Neira Pampín, pidiendo ser, pidiendo vivir y contar su vida... y ya viejo (fruta madura, de sabor amargo) que agoniza socialmente en una deprimente institución de caridad compostelana, cuenta cómo fue su infancia creció, estudió... fue joven, sufrió desamores y amó, conoció e ignoró, fue y dejó de ser y volvió a ser... y hasta aquí puedo decir”, señaló “porque un acto de presentación no puede servir para desvelar la obra sino para presentarla en sociedad y que los posibles lectores sepan algo de lo que les está esperando en unas páginas llenas de humanidad y de sorpresas, de creatividad y experiencia... Montones de fuerza vital”. Según Xiz, el título parece un contrasentido, pues todos pensamos que la fruta madura gana en dulzura al incrementar los azúcares aunque queda claro si se tiene en cuenta que la fruta madura cae del árbol y tiene una caducidad casi inmediata. “Comprenderemos que la vida tiene amargor en determinadas etapas y que hay que afrontar estoicamente”.

El doctor Neira señaló que sin duda su profesión, en la que trata con personas de edad, le aporta cierta sensibilidad y capacidad de observación. “No soy escritor, soy médico y no aspiro a vivir de la literatura, pero es que escribo para mi porque me gusta, me relaja y me aporta mucho. Soy un escribidor y para mi es una forma de ver la vida”. También reconoció que aunque la novela es fruto de la imaginación “es evidente que tiene rasgos de mi biografía, de mi forma de entender y concebir la existencia”. En ella, Alejandro, el protagonista, al que nada le resulta indiferente, ni al final, muestra una trayectoria de lucha y pasiones. Desde la soledad del asilo se enfrenta a la muerte con dignidad y desgrana intrigas, amores y desamores del pasado que llegan hasta al presente, a la actualidad.

Este es el tercer libro del doctor Neira Pampín. Tras el poemario ‘Vaite Baixo’ (que no publicó), llegó ‘El Quijote de madera’, ambientada en la Compostela de su infancia, con historias de amores y tragedias, grandezas y humildades, en otros tiempos no tan lejanos y que también presentó en Madrid en la Casa de Galicia hace un par de años. Ahora, con ‘El sabor amargo de la fruta madura’, se confirma su calidad narrativa con esta novela densa, profunda, con sensibilidad, realista, aleccionadora, con esperanza, con secretos y oscuridades pero también con luces e ilusiones. Una novela para todos los públicos especialmente para quienes se quieren ver reflejados en una obra de ficción pero con acontecimientos que pasan o podrían pasar. Algunos inconfesables, esplendorosos otros, derrotas y victorias de cada día y de cada hora. En palabras del editor: “Narra la vida misma”.