Mourente: “Lo primero será equilibrar las cuentas y, una vez que eso se logre, modernizar la institución”

El único candidato a ocupar la presidencia del Centro Gallego de Buenos Aires e integrante de la lista presentada por la agrupación Breogán, Alfonso Mourente, pide el apoyo de los socios del Centro Gallego para gobernar la institución, “junto a un equipo que –dijo– puede llevar el centro a la excelencia que tuvo en su momento y en su parte cultural seguir siendo el faro de cultura de la galleguidad en la Argentina”.

Mourente asegura asimismo que garantizará una atención de calidad para los socios mayores del centro y un plan para resolver el déficit estructural que jaquea a la entidad, así como la puesta en marcha de un plan de modernización.

En diálogo con Crónicas de la Emigración el único candidato a la presidencia del directorio de la entidad también se refirió a las acusaciones vertidas en su contra y al pedido de suspensión de las elecciones.

Pregunta. ¿Está al tanto de las denuncias en su contra y al pedido de suspensión de las elecciones formulado por cuatro agrupaciones políticas del Centro Gallego de Buenos Aires?

Respuesta. No estoy enterado de acciones o de denuncias. La verdad es que estoy al margen. Me imagino que habrán presentado la impugnación primero ante el interventor del Centro y luego habrán presentado alguna medida cautelar ante la justicia, pero la verdad es que desconozco que acciones han llevado adelante las otras agrupaciones del Centro.

P. Aún sin estar interiorizado, ¿tiene alguna opinión al respecto?

R. Estamos en el marco de un proceso electoral y todo el mundo tiene derecho a plantear aquello con lo que no está de acuerdo.

Como te decía, yo no sé de ninguna impugnación ni cual fue el resultado de las decisiones del interventor, de la justicia o del INAES al respecto.

P. Entre otras cosas, se lo acusa de no cumplir con los requisitos para ser elegido representante, por ejemplo.

R. Si no reuniera los requisitos no podría ser candidato, la verdad es que hay una lista de la agrupación Breogán que ha sido oficializada y de no mediar un recurso judicial, el domingo se estará votando la lista de representantes, que luego elegirá a los integrantes de comisión directiva, es una elección indirecta de los que luego integraremos la comisión directiva de la entidad.

P. ¿Presentaron la lista de representantes completa?

R. Presentamos la lista completa, hubo gente que participaba en dos listas al mismo tiempo pero ese un tema que resolverán las autoridades formales de acuerdo a los estatutos del Centro, que entiendo que si lo permiten.

Reitero, las listas se presentaron como marca el estatuto, aunque no sé el carácter que tiene respecto de la doble participación, si serán votados dos veces, es aparte, lo desconozco.

P. ¿Qué expectativas tiene respecto de las elecciones del domingo?

R. Tenemos toda la ilusión de ganar las elecciones y estamos trabajando para eso. Yo vengo de participar en un acto en Valentín Alsina, donde me reuní con socios del lugar para convocarlos a que nos acompañen. Yo no me siento presidente del centro porque será recién la asamblea de representantes la que proclame la lista.

P. ¿Qué objetivos generales que proponen?

R. Esperamos hacer una buena elección y, una vez que eso suceda, tenemos una propuesta para sacar al Centro Gallego de la situación en la que está. Hemos conformado una lista con gente joven y con gente de mucha experiencia que tiene una gran trayectoria dentro del centro gallego. Creo que es una lista equilibrada, con gente capaz de poner un poco de orden en el Centro. Sabemos que tenemos una intervención judicial, que tiene fecha de finalización en diciembre de este año y en ese marco este proceso viene a normalizar esa situación y a devolver la institución a manos de sus socios.

Si nos toca conducir este proceso, nuestro objetivo es convocar a todas las agrupaciones que forman parte de la vida institucional del Centro Gallego porque en la asamblea nos vamos a tener que poner de acuerdo, en primer lugar para revisar los balances que no están aprobados.

P. ¿Cuántos balances no aprobados habrá que revisar?

R. Creo que son cinco los balances no aprobados, pero me imagino que cuando pase el proceso electoral podremos reunirnos con Moyano; tener un encuentro de trabajo con la intervención para solicitarle más información. Hasta el momento solo sabemos algunas cosas, como que el centro tendría una deuda de 1.300 millones de pesos y una deuda previsional muy grande con la AFIP, pero estos son datos que no parten de un balance, de una auditoria.

P. Si se corrobora que la deuda actual del Centro Gallego es de 1.300 millones de pesos o más, ¿Cuáles serían las posibilidades de la entidad?

R. Lo que tenemos que lograr, en primer lugar, es superar el déficit estructural que el Centro Gallego viene manteniendo desde hace rato ya y que ha requerido que el gobierno acuda en su rescate. El Centro Gallego de Buenos Aires es uno de los hospitales comunitarios más importantes de la ciudad y del país y ningún gobierno quiere que una institución centenaria deje de funcionar.

Así que lo primero será equilibrar las cuentas y, una vez que eso se logre, modernizar la institución, que es una mutua que se viene manejando como hace muchas décadas atrás con una autocracia en papel que no funciona en los grandes centros de salud.

P. ¿Comparte la lista los objetivos manifestados públicamente por el interventor de externalizar los servicios a los socios del centro, separar el instituto de cultura del Centro, etc.?

R. Desconozco los objetivos fijados por el interventor pero en todo caso la intervención tiene un plazo determinado y Martín Moyano Barro está convocando a elecciones, me imagino, para poner en manos de los socios la institución. Si él tiene una propuesta porque va a haber una convivencia de las autoridades electas y la intervención (por el plazo judicial hasta diciembre) se discutirá.

P. Cómo lista, ¿qué proponen para el Centro Gallego?

R. Nuestros objetivos como lista apuntan a atender a los socios, los 4.000 ó 5.000 que hay, que son todos de edad avanzada, y los que levantaron este centro. Toda esa gente, que no tiene cabida en ningún sistema de salud tiene, que estar tranquila porque va a estar cuidada y protegida.

El otro objetivo es modernizar el centro y que sea una unidad sin déficit estructural porque con 4.000 socios que pagan la cuota hoy no se puede mantener un plantel de 1.300 empleados. Así no genera plata ni para pagar los sueldos.

Tenemos que conformar unidades de negocios que permitan que el Centro Gallego sea viable y que, al mismo tiempo, mejore la atención. Me he reunido con los socios que me han transmitido críticas desesperadas por la calidad de la atención que reciben.

En definitiva, estoy seguro de que hay que modernizar el centro gallego, para que sea viable, y para que los socios tengan una atención de excelencia y que además la institución no tenga un déficit estructural permanente.