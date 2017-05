Más de cien referencias de aguardientes y licores gallegos se presentaron en la Casa de Galicia en Madrid

Casi un centenar de personas de medios y profesionales de gastronomía acudieron este lunes 8 en la Casa de Galicia en Madrid a la presentación de los Aguardientes y Licores Tradicionales del Consejo Regulador. El acto incluyó una sesión de coctelería en directo así como una cata comentada y un túnel en el que se mostraron y ofrecieron durante toda la tarde más de un centenar de etiquetas de los productos amparados de las cuatro Indicaciones Geográficas (IGs): Orujo de Galicia, Aguardiente de Hierbas de Galicia, Licor de Hierbas de Galicia y Licor Café de Galicia. Cabe recordar que Galicia es la única comunidad autónoma de España que cuenta con una Indicación Geográfica (IG) específica para el aguardiente, el Orujo de Galicia.

La presentación corrió a cargo de la coordinadora de Actividades Económicas, Ana Rodríguez Barrena, quien lo hizo en nombre del delegado de la Xunta en Madrid y director de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega; y en ella intervinieron el presidente del Consejo Regulador, José Antonio Feijóo; la enóloga y encargada de la cata, Sonia Otero; y el barman Ángel Camiña, quien ofreció una sesión de coctelería utilizando entre los ingredientes los versátiles destilados gallegos.

Rodríguez Barrena, tras las palabras de bienvenida, dijo sentirse “sinceramente halagada por tener la oportunidad de propiciar este encuentro entre el Consello Regulador y todos ustedes, entendiendo como obligatorio el apoyo de la Administración a la apuesta por la comercialización de productos de calidad evitando la venta ilegal de productos no etiquetados, que continúa siendo el gran enemigo a batir”.

Por su parte, el presidente del Consello Regulador, José Antonio Feijóo, indicó que este acto persigue “promocionar la calidad de los Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia más allá de nuestras fronteras. Esta es la primera ocasión en la que desarrollamos un evento de estas características en la Casa de Galicia en Madrid y esperamos que sirva como base para futuras colaboraciones”, afirmó. Feijóo explicó a los asistentes cuáles son las principales funciones de la entidad que preside, así como las cuatro Indicaciones Geográficas (IIGG) que engloba. “Sólo los destilados que llevan las contraetiquetas son los que ofrecen garantías de que esos productos son 100% gallegos y de calidad certificada”, indicó.

Asimismo, el presidente del Consello Regulador recordó a los asistentes la importancia de “consumir destilados debidamente etiquetados y no los mal llamados caseros. Como su propio nombre indica, son de casa y no se pueden comercializar, ya que no han superado los pertinentes controles sanitarios y pueden suponer un problema para la salud”, sentenció.

Cata comentada y coctelería

A continuación, la vocal del Consello Regulador y enóloga, Sonia Otero, realizó una cata comentada de cuatro Orujos de Galicia con base de diferente variedad de uva: albariño, godello, mencía y un híbrido de la zona del Ulla. A través de sus indicaciones, los asistentes pudieron distinguir los matices en los distintos aguardientes, ya que en ellos se reflejan las materias primas que se usan para su elaboración.

Seguidamente, el barman Ángel Camiña ofreció una sesión de coctelería en directo en la que elaboró dos propuestas originales y propias entre cuyos ingredientes se encuentran los Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia. Para esta ocasión, escogió los cócteles denominados Bagazo Cítrico y Matcha de Orujo, donde el Orujo de Galicia es una de las aportaciones clave. Ambas propuestas permitieron comprobar la versatilidad de los productos amparados en la coctelería.

La jornada concluyó con un túnel de los Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia, en la Sala B, un espacio expositivo habilitado a tal efecto en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y degustar más de un centenar de marcas amparadas por las cuatro Indicaciones Geográficas. La degustación se pudo combinar con un maridaje con los melindres elaborados por los miembros de la Asociación de Repostería Tradicional da Terra de Melide, Melide Terra Doce.