El historiador Antonio Piñeiro Feijóo fue el orador de orden con motivo del ‘Día da Patria Galega’

La noche del lunes 25 de julio, se celebró en el Teatro ‘Rosalía de Castro’ de la Hermandad Gallega de Venezuela (HGV) una Sesión Extraordinaria de la Asamblea de Representantes de dicha Institución conmemorando el ‘Día da Patria Galega’, como lo estipulan los Estatutos Sociales del Centro español más grande de Venezuela.

El orador de orden para esta sesión fue el periodista, historiador y escritor gallego Antonio Piñeiro Feijóo, quien en la actualidad es el encargado de Asuntos Culturales, jefe de prensa y protocolo del Concello de Celanova (Provincia de Ourense).

Piñeiro Feijóo disertó sobre la emigración gallega en Venezuela en la figura de José (Pepe) Velo Mosquera.

Previamente, la Junta Directiva de la HGV, las autoridades de la Cámara, los representantes de la Agrupación Galaica y del Grupo Unión, las autoridades diplomáticas y consulares españolas, socios e invitados especiales, rindieron homenaje al Libertador, Simón Bolívar, en plaza homónima dentro de la entidad, con sendas ofrendas florales.

La apertura del acto estuvo a cargo de la periodista Ana María Fernández Vásquez, que comenzó el evento presentando al Grupo de Gaitas ‘Celta’, que entonó los himnos de la República Bolivariana de Venezuela, del Reino de España y de la Comunidad Autónoma de Galicia. Acto seguido, el presidente de la HGV, Roberto González Pérez, dio la bienvenida al evento saludando a los representantes de la Embajada y del Consulado General del Reino de España en Caracas, estando presentes, Jorge Cabezas Fontanilla, ministro consejero; su suplente y actual número dos de la Embajada, José Hornero Gómez; María Celsa Nuño García, cónsul general; Juan Santana Reyes, consejero de Empleo y Seguridad Social; así como al ministro plenipotenciario de la Embajada de la hermana República de Colombia, Germán Castañeda Benavides; y al público en general, haciendo mención del significado para el pueblo gallego en Venezuela del Día de Galicia, así como reseñó que precisamente ese era el Día del Apóstol Santiago, Patrón de España y del Día fundacional de la Ciudad de Caracas, por Diego de Losada.

Seguidamente, se presentaron, como manifestaciones de la cultura y el hacer gallego del día a día en la HGV, los grupos folklóricos ‘Semente Nova’, ‘Eiras Nosas’, ‘Lembranzas’, cerrando posteriormente ‘Mestura’, haciendo éste último una coreografía alegórica a Venezuela, como muestra de respeto, cariño y homenaje, al país de acogida de miles de gallegos.

Como es propio, el presidente de la Asamblea de Representantes de la HGV, Manuel Espiño Liste, habló del significado de la Asamblea como cuerpo del co-gobierno de la entidad, hablando de la significación de la Sesión Solemne, así como del significado histórico del Día del Apóstol para los gallegos, remontándose en una visión sobre la procedencia de este día, que “colocó a Galicia en el mapa mundial y el Apóstol Santiago no solo es Patrón de España, sino que Santiago de Compostela es un referente mundial de la cristiandad”. Seguidamente anunció y dio entrega en compañía de la Dirección de la Asamblea, el secretario suplente, Lisardo Gómez Álvarez, y el vocal de la misma, Luciano Sánchez Quintián, de un reconocimiento a todos los integrantes de dicha Asamblea.

La moderadora del evento hizo la presentación biográfica sobre Antonio Piñero Feijóo, orador de orden, destacando sus estudios sobre Celanova, así como de que uno de sus intelectuales fue ‘Pepe’ Velo, figura en la que se centró el tema de la exposición en el marco de la celebración del ‘Día da Patria Galega’.

Antonio Piñeiro Feijóo, antes de comenzar su exposición, quiso mostrar su agradecimiento sobre su designación como orador de orden de esta efeméride, al paisano celanovés, calificándolo como el “cronista de la HGV”, Manuel Álvarez Quiroga, quien le propuso a la Agrupación Galaica, Plancha 1, el nombre del orador, así como el tema a tratar, que fue acogido de inmediato, asimismo extendió su agradecimiento a la Junta Directiva de la Hermandad Gallega de Venezuela, por la “acogida especial” que ha tenido para con su persona.

Comenzó su intervención preguntando a los asistentes si alguna vez habían escuchado hablar de Pepe Velo, si alguno había escuchado sobre el asalto al buque ‘Santa María’, “quizás haya algunos que lo recuerden”. “Pues Pepe Velo y el ‘Santa María’ tienen mucha relación”, pero destacó que la figura de Pepe Velo “trasciende a ese evento idealista de su vida”.

“Pepe Velo fue un emigrante como todos los que vinieron a Venezuela, pero no un emigrante como todos en el periplo que lo hizo llegar a las costas venezolanas. Un emigrante como todos, al que un día la vida le colocó frente al futuro y le planteó el dilema de quedarse o irse, dilema que se produce hoy paradójicamente en Venezuela, a los venezolanos e hijos y nietos de esos emigrantes que un día vinieron a Venezuela por causas parecidas. Pero Pepe Velo no fue un emigrante como todos o la mayoría, ya desde gestionar un pasaje desde Vigo o A Coruña y embarcarse para un futuro incierto pero mejor, en este caso Venezuela. Pepe Velo tuvo que ser trasladado de noche, un día del año de 1948 por las aguas del Río Miño, entre Creciente y Melgaço, para llegar a Portugal huido, después de pasar casi un año escondido en una aldea de Celanova para no ser descubierto por la Guardia Civil que le buscaba; por no estar de acuerdo con la decisión de un general y su tropa que tomaron su pueblo, y por las que tanto se desangró su país en aquella época de la dictadura Franquista. (…) Pepe Velo, en una carta de bienvenida a Caracas, a finales de 1948, dijo entre otras cosas: “Nada traigo conmigo. Una maleta vacía, cinco dólares americanos, muchas esperanzas arruinadas y, sobre todo eso, la vocación millonaria de paz y libertad que nos prohíbe hacernos viejos”. Velo Mosquera escapa de las dictaduras de Franco y Salazar, gracias a un pasaporte de emergencia expedido por la Embajada de Venezuela en Portugal, por la misma intervención del presidente de Venezuela para la época, el reconocido escritor Rómulo Gallegos Freire, a quien Pepe Velo conoció en su exilio en España”.

“Así, de esta forma trágica, llena de persecuciones en su país por pensar diferente y expresar sus ideas al régimen que se había instaurado en su patria, llega Pepe Velo como emigrante a Venezuela. Un emigrante, que como todos tuvo que ponerse a trabajar para traer a su familia, y lo hizo en su condición de maestro. (…) Emigrante que comenzó a convivir con el resto de los emigrantes y exiliados, en especial de los gallegos; que se organizaban en tres Asociaciones Gallegas, perteneciendo Velo al ‘Lar Gallego’, y al ver las vicisitudes que pasaban los centros, los otros eran el ‘Centro Gallego’ y la ‘Casa de Galicia’, se propuso trabajar a favor de la reunión de los tres centros, y se integró al frente de la “Comisión Pro-Unidade Galega en Venezuela”.

Por aquellos años, Pepe Velo tuvo la oportunidad de representar a la Comunidad Gallega en Caracas en el I Congreso de la Emigración, que se llevó a cabo en Buenos Aires (Argentina) en 1956, donde se dio a conocer como el gran orador e intelectual que fue. El 12 de octubre de 1960, día que se funda la Hermandad Gallega de Venezuela (HGV), su primer presidente, Ángel Feijóo González, pide un largo aplauso para el profesor José Velo Mosquera, por ser el protagonista y principal impulsor de la unión de los tres centros para formar la HGV que tenemos hoy en día”, resaltó el orador de orden.

Un episodio destaca en la vida de Pepe Velo, por lo cual es más conocido, que protagonizó en compañía del capitán portugués, Henrique Carlos da Malta Galvão, y del comandante Sotomaior (José Fernando Fernández Vázquez), a bordo del trasatlántico ‘Santa María’, que ellos rebautizaron, en aquellos días de enero de 1961 como ‘Santa Liberdade’ dentro de la ‘Operación Dulcinea’. En aquel asalto, Pepe Velo se hacía llamar Carlos Junqueira de Ambía. Esta acción que no pasó de ser un secuestro, adornado de proclamas revolucionarias para libertar a Guinea Ecuatorial, y liberar a Portugal y a España de las dictaduras que padecían, hizo feliz a Velo y sus ideales y dejó su nombre, su acción y su pensamiento para el recuerdo”.

“José ‘Pepe’ Velo Mosquera muere en 1972 en Brasil, en el olvido, siendo enterrado envuelto su féretro por la bandera de Galicia. Solo tenía 56 años y 23 de exilio. En este año hubiera cumplido 100 años, motivo por el cual le rendimos este homenaje en su centenario”, concluyó Piñeiro Feijóo.

Posteriormente, el escritor Antonio Piñeiro Feijóo firmó el ‘Libro de Oro’ de la HGV y la Junta Directiva le entregó un reconocimiento, evento que culminó con un brindis en el ‘Gran Salón’, de la entidad gallega.



