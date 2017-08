Galicia se promociona como destino de turismo ornitológico en la Feria Birdfair de Reino Unido

Galicia se dio a conocer el pasado fin de semana como destino de turismo ornitológico en la feria Birdfair que se celebró en Rutland, en el Reino Unido. Se trata de la cita más importante del mundo de turismo de naturaleza, en la que por segundo año consecutivo la oferta gallega estuvo presente a través de Turismo de Galicia.

El público especializado que recorrió los diferentes estands, y que mostró un alto interés por este tipo de recursos, pudo así conocer el potencial de Galicia en este campo del ecoturismo. Entre otras iniciativas, se promovió el ‘Galicia Birding’, el programa que recoge los cerca de 50 espacios de alto interés ornitológico identificados y repartidos por las cuatro provincias.

La Comunidad gallega alberga multitud de espacios naturales protegidos con más de 200 especies, de las que los visitantes se pudieron informar en el módulo de Turismo de Galicia en el estand de Turespaña, en el Recinto Ferial de Rutland Water Nature Reserve, en Egleton-Rutland. La cita está organizada por la Leicestershire&Rutland Wildlife en colaboración con la Royal Society for the Protection of Birds y estuvo abierta a profesionales y público en general durante tres días.

Tras los frutos obtenidos en la edición del año pasado, Galicia vuelve a apostar por este evento líder internacional para poner en valor su patrimonio natural, que es la principal motivación por la que los turistas eligen visitar la comunidad. En este sentido, se crearon en los últimos tiempos iniciativas y productos alrededor de la red de parques naturales, además del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que es uno de los destinos ‘startlights’ junto a Trevinca, ambos certificados por sus buenas condiciones para la observación nocturna del cielo, se añaden productos como los bosques y sendas de Galicia, Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la oferta deportiva, que tiene en el medio natural uno de los escenarios privilegiados en la Comunidad.

Diversificación y desestacionalización

Este tipo de turismo ornitológico y de naturaleza permite a Galicia diversificar y especializar su oferta, lo que contribuye asimismo a la desestacionalización de la demanda. Este es uno de los retos recogidos en la Estrategia de turismo de Galicia 2020, la hoja de ruta con la que la Xunta y el sector planifican el desarrollo turístico para los próximos años. En ella, se apuesta por la calidad, tranquilidad y sostenibilidad como signos de identidad de esta oferta y se señala la potenciación de los recursos endógenos cómo uno de los principales caminos en los que ahondar.