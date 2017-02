Cultura presentó el programa de proyección exterior del audiovisual gallego para 2017

La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria presentó este jueves, día 2, el programa de proyección exterior del audiovisual gallego para 2017 que, bajo la organización de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), se desarrollará en ocho de los principales mercados sectoriales a nivel internacional. Siguiendo diferentes fórmulas de participación, la presencia gallega en estas citas se visibilizará a través de las marcas ‘Films from Galicia’ y ‘Shorts from Galicia’, que estrenan imagen, así como catálogos y vídeos promocionales.

Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura; Jacobo Sutil, director de la Agadic; Dolores Meijomín, coordinadora de Política Audiovisual de la Axencia, y el crítico cinematográfico Miguel Ángel Fernández intervinieron en la presentación de este plan a los medios y al sector. Como explicó Anxo Lorenzo, para la composición y coordinación de las delegaciones empresariales que acuden a estas ferias en la búsqueda de nuevas vías de circulación exterior de sus productos se cuenta, asimismo, con el apoyo económico del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y con la colaboración del Clúster Audiovisual Galego (Clag) y de la Asociación Galega de Productoras Independientes (Agapi).

Calendario de eventos

Por su parte, Jacobo Sutil anunció que la actividad promocional arrancará el próximo lunes 6 de febrero con la presencia gallega en el mercado del Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand (Francia), para continuar del 9 a 17 de febrero en el European Film Market de Berlín (Alemania), que se desarrolla en paralelo a la Berlinale. Las siguientes citas serán tres importantes convocatorias en Cannes (Francia): el MIPTV (del 3 a 6 de abril), el Marché du Film del emblemático festival de esta ciudad francesa (del 11 la a 20 de mayo) y el MIPCOM (del 16 a 19 de octubre). También en Francia, ‘Films from Galicia’ regresará al Sunny Side of the Doc tras la buena experiencia registrada el año pasado por la primera delegación gallega que acudió a este mercado especializado en documentales. Esta cita tendrá lugar del 18 a 22 de junio en La Rochelle, mientras que Buenos Aires será otro de los destinos durante la celebración del Ventana Sur del 3 a 6 de diciembre.

Como novedad, en 2017 se incorpora a esta relación el encuentro internacional Conecta Fiction, que tendrá lugar en Santiago de Compostela del 20 al 23 de junio como primer evento dedicado a la ficción televisiva que conectará Europa con América Latina y Estados Unidos. En este caso, la Agadic es también una de las entidades promotoras de la cita junto con ICEX España Exportación e Inversiones y la Fundación SGAE.

Con las misiones comerciales programadas para 2017 y a través de las que la Xunta sufragará parte de los gastos que les supone a las compañías la participación en estos mercados, se da continuidad al programa de internacionalización del audiovisual gallego, que el año pasado contó con la implicación de una treintena de productoras.

Coproducciones internacionales

Durante estos eventos se logró, asimismo, estrechar vínculos de coproducción y de distribución para los proyectos audiovisuales gallegos. De hecho, como detalló el secretario xeral de Cultura, muchos títulos con participación gallega se originaron o consiguieron nuevas vías de circulación exterior tras su paso por alguno de estos mercados. Es el caso de los filmes ‘Mimosas’, coproducción con Marruecos, Francia y Qatar; ‘Feedback’, con Estados Unidos; ‘La visitante’, con Bélgica; ‘Las truchas cantan al amanecer’, con Portugal; ‘Buena Vista Australia’, con Australia y Alemania; y ‘Día de Muertos’, con México y Portugal; así como de la serie gallego-portuguesa ‘Vidago Palace’.

La Agadic distribuirá en estas ferias los nuevos catálogos y vídeos de Films y Shorts from Galicia, editados en inglés, con el objetivo de dar cuenta de la calidad artística y técnica del audiovisual de la Comunidad. En el caso de ‘Films from Galicia’, la edición de 2017 ofrece información sobre 70 títulos de cine y de televisión –12 más que el año pasado– en fase de distribución, producción o preproducción, además de promover Galicia como escenario de rodaje con un gran potencial natural y patrimonial. Tal y como se recoge en el catálogo, 37 de estos trabajos contaron con el apoyo económico de Cultura y Educación, mediante el programa de subvenciones de la Agadic al audiovisual gallego. Destaca, además, la incorporación de nuevos proyectos en fase de preproducción, así como una mayor presencia de trabajos dirigidos por mujeres.

Nuevos directores

Como en años anteriores, ‘Films from Galicia’ se estructura en cuatro grandes bloques. En el caso de ‘Pics’, que recopila 23 largos de ficción, sobresale el elevado porcentaje de proyectos en una avanzada fase de desarrollo (10 títulos), así como de directores noveles en largometraje, como Andrés Goteira, Álvaro Fernández-Pulpeiro, Jaione Camborda, Ángeles Fazáns o Xacio Baño. Por su parte, ‘Docs’ reúne 18 largos documentales ya finalizados y tres en proyecto. Destacar la variedad de temáticas y facturas o la importante relación de propuestas que iniciaron su camino tras recibir ayuda de la Axencia Galega das Industrias Culturais en la convocatoria para la promoción del talento audiovisual gallego.

Por su parte, la sección ‘Toons’ está integrada por seis creaciones de animación, entre las que se encuentran la laureada ‘Psiconautas, los niños olvidados’ o la serie infantil de televisión ‘Tutu’. Por último, el apartado ‘TV’ se dedica a 13 obras de ficción televisiva, entre las que hay un gran volumen de nuevos títulos, y a siete formatos de programas de entretenimiento.

Cortometrajes

Esta visión conjunta del sector audiovisual gallego se completa con el catálogo ‘Shorts from Galicia’, dedicado específicamente a promover los cortometrajes y cuya nueva entrega comenzará a distribuirse la semana que viene en el Festival de Clermont-Ferrand. La publicación, dirigida prioritariamente a los programadores de los festivales especializados en cortometrajes, incluye información y el acceso profesional a la visualización de los seis trabajos seleccionados en 2017: ‘Montañas ardientes que vomitan fuego’, de Helena Girón y Samuel M. Delgado; ‘Decorado’, de Alberto Vázquez; ‘Einstein-Rosen’, de Olga Ososrio; ‘Fajr’, de Lois Patiño; ‘Hombres’, de Diana Toucedo; y ‘Volver allí’, de Lucía Estévez.