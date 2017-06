Trabajadores de la administración española en Argentina reclaman una mejora salarial con una huelga indefinida

Con un alto índice de acatamiento, se desarrolla la huelga activa que llevan adelante empleados públicos del Servicio Exterior español en Argentina en reclamo de una urgente recomposición salarial. Ante la falta de respuesta a sus numerosos pedidos, los trabajadores iniciaron hace tres días un cese de actividades por tiempo indefinido y movilizaciones hacia las distintas oficinas de la representación española en Buenos Aires.

Con los sueldos congelados desde hace ocho años y una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 40%, lamentaron que el Gobierno español, “que anuncia desde hace tiempo que España superó la crisis y que su economía está recuperada”, mantenga a sus empleados en el Servicio Exterior con el mismo sueldo desde hace casi una década.

“En este tiempo –explicaron–, Buenos Aires se ha convertido en la ciudad más cara de Sudamérica y ocupa el puesto 41º a nivel mundial, según el ranking que anualmente elabora Mercer, la prestigiosa consultora especializada en recursos humanos, situándola sobre ciudades europeas como París (44º) y Milán (50º), y muy por encima de Madrid (105º) y Barcelona (110º)”.

Prueba de ello, añadieron, es que los precios de los alimentos básicos son, en promedio, un 48% superior en Argentina que en España, porcentaje que se eleva al 66% si se eliminan las frutas y verduras frescas, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Dirección General de Comercio Interior, respectivamente.

El paro, según informaron los trabajadores, se desarrolla con un 95% de acatamiento de la plantilla en todo el país y, en lo que va de la protesta, ya se han realizado concentraciones frente a la sede del Consulado General de Buenos Aires y el Club Español de Buenos Aires, donde numerosas asociaciones del colectivo ofrecieron una recepción para despedir al embajador saliente.

“Arrancamos a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche y estamos aquí afuera con este frío reclamando una recomposición salarial porque no damos más”, coincidieron los manifestantes. “Todos tenemos familias y perdemos el cobro de cada día de protesta, así que créannos que no estaríamos aquí si no estuviéramos en una situación realmente difícil”, agregaron.

Asimismo señalaron que en muchos otros países del mundo, sus compañeros y compañeras “se unen al mismo reclamo”. Entre ellos, precisaron, Alemania, Australia, Canadá, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos, Finlandia, Venezuela, Ecuador, Marruecos y Emiratos Árabes.

Información económica

En los últimos ocho años (hasta diciembre de 2016), sus salarios han permanecido congelados; Argentina acumula una inflación en dólares del 52,5; lo que representa para los trabajadores del Servicio Exterior Español en Argentina una pérdida de poder adquisitivo del 34,4%.

En 2017 la situación ha continuado empeorando y hasta abril la inflación en dólares ha trepado al 71% y la pérdida de poder adquisitivo, al 41,6%.

En menos de año y medio la inflación ha absorbido casi en su totalidad la mejora parcial que supuso la devaluación del 50% de diciembre de 2015.

En España, los empleados públicos también presentan una pérdida de poder adquisitivo, así como en otras Oficinas del mundo, pero ninguna en los niveles planteados en Argentina. Este año, los funcionarios en Argentina han percibido un aumento a través del módulo de calidad de vida, lo que representa un reconocimiento de la Administración española de la particular situación en el país.

Según el ranking ‘Cost of Living Survey 2016’, elaborado por la consultora Mercer, Buenos Aires es hoy, con mucha diferencia, la ciudad más cara de Sudamérica; más que Madrid y Barcelona.