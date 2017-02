Rodríguez Zaragoza pide que el voto por internet prevea las dificultades de conexión en Venezuela y Cuba

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarios, Pedro Rodríguez Zaragoza, se mostró de acuerdo, durante su intervención en el V Pleno del VI Mandato, con la supresión del voto rogado, pero instó a que se tenga en cuenta la dificultad de acceso a la Internet en países como Venezuela y Cuba.

Rodríguez Zaragoza recordó que “durante la última reunión con el embajador de Cuba, le pedí que le diera Internet a las casas canarias, –tenemos unas cuarenta casas­– y me dijo que no estaban preparados para eso que había que esperar un poco”.

“Ya me dirán –dijo– como hacen para votar por Internet cuando no tienen Internet”. “A mi me parece bien que se haga el cambio del voto rogado pero no podemos pasar del escalón número 1 al 99 tenemos que pasar por algunos más”, aseguró el responsable de Acción Exterior del Gobierno de Canarias.

En su intervención, Pedro Rodríguez Zaragoza también habló de Venezuela. “Nosotros a Venezuela la llamamos la octava isla, por algo será”, dijo el viceconsejero que recordó que cuentan con más 300.000 canarios en Venezuela y con más de 200.000 en Cuba.

“Nosotros –explicó– todos los años ponemos 600.000 euros en la Federación España Salud (FES) para que puedan ser atendidos sanitariamente los canarios allí, estamos encantados, pero cada año nos suben dos o tres euros por cada uno al mes, este año estamos ya en 49 euros y si seguimos así por mucho dinero que invirtamos nunca llegamos a la universalidad de la sanidad”.

Además de recordar que el movimiento asociativo de canarios cuenta con ancianatos, clubes y casas, el representante de Canarias en el Pleno aseguró que “todo el dinero que nosotros gastamos en el exterior lo gastamos más en Venezuela pero no dejo de reconocer que cuando estuve la última vez hace unos meses las cónsul española me dijo que todavía no tenía la credencial autorizada por el Gobierno de Venezuela. Que le vamos a pedir más, si la cónsul no tiene la credencia autorizada y cualquier día la echan a la calle de allí, las relaciones diplomáticas son muy duras”, aseguró Rodríguez Zaragoza, quien cerró su intervención asegurando “yo no le echo la culpa a nadie ni hago juicios de valor”.