Respecto el informe de la Junta Electoral Central sobre el voto exterior

Muy señores míos:

Me gustaría aportar mi opinión respecto al informe de la Junta Electoral Central sobre el voto en el exterior.

Curiosamente el pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre esta cuestión coincide en el tiempo con el emitido por la Junta Electoral Central, un informe muy detallado de los procesos electorales desde 2011.

Me asombra que, siguiendo los procesos electorales minuciosamente, no se adoptaran medidas en cinco años para facilitar el derecho al voto en el exterior y, proceso tras proceso, se hayan cometido gruesas irregularidades por parte de la gestión encomendada al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y por otra parte, conociendo lo que pasaba, la Junta Electoral Central permitiera dichas irregularidades.

Habida cuenta que el artículo 68 numeral 5 de la Constitución “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”, obliga al Estado a velar por este derecho.

Me sorprende que entre todas las propuestas para mejorar el derecho al voto se siga insistiendo en encomendar la gestión al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las Oficinas Consulares, habiéndose demostrado su ineficacia y señalado como uno de los causantes de tal desafuero.

Un Ministerio caracterizado por la confidencialidad, la discrecionalidad y la interpretación está muy lejos de fomentar la transparencia y la participación que en un proceso electoral es fundamental para que se obtenga la máxima participación y esa característica no la tienen los consulados, que muy eficaces en su desempeño administrativo, carecen de un rostro más humano, más cercano a los ciudadanos.

También recordar a la Junta Electoral Central que existen los Consejos de Residentes Españoles, que en su informe no se mencionan, por la sencilla razón de que desde las oficinas consulares no se cuenta con ellos para los procesos electorales. Así en el artículo 3 literal c) del Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre, por el que se regulan los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero y uno de sus ámbitos de actuación es: “Participación de los residentes españoles en la vida política de España, de acuerdo con la legislación española, la del país de residencia y el derecho internacional”.

Que los CRE tengan un papel mucho más activo en los procesos y que en todas las demarcaciones se conforme una oficina electoral donde tengan un papel muy importante las Asociaciones y Centros de Españoles, de manera que los consulados sean observadores y facilitadores del proceso.

Esta oficina electoral contaría con la aplicación informática que permitiera recoger la solicitud de voto y emitir el certificado al tiempo que se ejerce el derecho al voto, contaría con el material electoral, evitando los envíos postales a cada uno de los electores. Esta oficina podría facilitar el voto telemático o proceder al envió como se realiza en la actualidad. Se conformarían mesas electorales en diferentes localidades de cada país, oficinas consulares, consulados honorarios y Asociaciones y Centros de españoles para evitar, en la medida de lo posible, los problemas del voto por correo.

En el caso de que fuese posible el voto electrónico, estos mismos lugares se pueden habilitar para los votantes que no acceden a las tecnologías de la información.

Si no hay manera de cambiar la situación actual, por lo menos, sería de agradecer que la gestión de los procesos electorales, ineficaz actualmente, la realizara un Ministerio de corte más social como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, presente en las Embajadas y con la participación activa del Consejo de Residentes y las Asociaciones y Centros de Españoles.

José Miguel Díez Casquero

Presidente del CRE de Quito y miembro del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior en el VII Mandato