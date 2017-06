Los próximos 26 y 27 de junio se inicia un nuevo mandato, el VII, del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) con la celebración del Pleno que contará con bastantes caras nuevas después de las últimas elecciones a los CRE y al CGCEE. El presidente en funciones, Eduardo Dizy, asegura que no tiene notificación oficial de que vaya a ser propuesto para seguir en el puesto pero que siempre está “en la mejor disposición de servir a la emigración”. Según explica, el principal reto es ser escuchado en los temas importantes para la emigración como reforma de la Ley Electoral, la Ley de Nacionalidad y contar con representación propia en el Parlamento.

Pregunta. ¿Va a continuar como presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)?

Respuesta. En estos momentos no tengo notificación oficial de que el Ministerio me vaya a proponer como candidato a presidente del VII Mandato.

Yo siempre estoy en la mejor disposición de servir a la emigración y me sujeto a lo que los consejeros generales quieran decidir para encabezar nuestro organismo –CGCEE–.

P. ¿Cuáles son los principales retos que debe afrontar este órgano en el nuevo mandato que comienza?

R. Primero quisiera escuchar a los consejeros, tanto a los que repiten como a los nuevos, para fijar las principales líneas de actuación.

En lo personal, creo que es prioritario darle el peso específico y la representatividad que el Consejo debe tener ante el Gobierno; el Parlamento; el Senado; los medios de comunicación especializados, como vosotros; los de ámbito nacional e internacional; así como ante la sociedad española residente y emigrante.

Otro reto importantísimo es lograr ser escuchados y contribuir en los trabajos parlamentarios para la reforma de la LOREG, del Código Civil en materia de nacionalidad, en alcanzar una Ley de Nacionalidad, en tener representación parlamentaria propia, ya que sobrepasan los dos millones de españoles en el exterior, etc.

P. Tras la renovación de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), el Pleno contará con mucha gente nueva. ¿Cómo valora estos cambios?

R. Es muy positivo que los organismos se renueven periódicamente y parcialmente, de manera coherente, ‘el aire fresco siempre ayuda a respirar mejor’. Quiero decir que no sería conveniente perder el conocimiento de los trabajos realizados a través de tantos años, que algunos veteranos siempre deberán estar presentes para hacer de correa de transmisión a los nuevos consejeros, para orientar muchos de los trabajos y funcionamiento del Consejo, para no empezar de cero.

P. ¿Cuáles han sido las principales propuestas que ha recibido la Comisión Permanente desde que acabó el anterior Pleno de enero hasta ahora?

R. Tengo conocimiento de que se recibió últimamente una propuesta de la consejera por Italia, Ana Lourdes de Hériz, que enviaría otra próximamente, y me parece que también del exconsejero por Estados Unidos, Ángel Capellán. No tengo el documento a la mano para poder precisar todas las propuestas recibidas y no quisiera olvidarme de ninguna pero, en cualquier caso, la Comisión Permanente entrante tendrá que revisar todo el trabajo recibido y turnar lo correspondiente a cada Comisión Delegada, como es su función.

P. ¿Cuáles son los principales puntos que se van a debatir en este Pleno de junio?

R. Como en todos los inicios de Mandato, el arranque siempre es un poco lento y más bien de trámite y organización. Se tienen que formar las nuevas comisiones delegadas, la Permanente, los nombramientos de presidente y vicepresidente en cada una de ellas. Se iniciarán los trabajos en las distintas Comisiones y presentarán al Pleno las propuestas que hayan debatido y alcanzado una resolución.

P. El CGCEE es un órgano consultivo que parte de los CRE. ¿Considera que la baja participación registrada en las elecciones a los CRE le resta representatividad y fuerza al Consejo?

R. Ya está más que demostrado que el sistema de votación y participación para las elecciones a CRE no funciona, no va acorde a los tiempos y medios actuales. Mientras que no logremos cambiar ese sistema y dinámica, pasará igual que en el resto de elecciones y participaciones en las que intervienen los ciudadanos en el exterior, serán un fracaso anunciado a voces. Por lo tanto, claro que le resta representatividad y fuerza a los CRE y al CGCEE.

P. ¿Qué medidas cree que se deberían tomar para incrementar la participación en las elecciones a los CRE?

R. Reformar de una vez por todas la LOREG, introduciendo el voto electrónico y manteniendo el voto por correo, abriendo más mesas electorales en Consulados Honorarios, Centros y Asociaciones de Españoles. Facilitando la participación al elector.