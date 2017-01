El Pleno del CGCEE debatirá el próximo lunes y martes las diferentes propuestas de las comisiones

Con importantes temas como la reforma de la Ley de Nacionalidad, la derogación del voto rogado, la presencialidad de las ALCE, la mejora de la asistencia sanitaria a los españoles del exterior o el fomento de la participación de los jóvenes en los organismos de la emigración, comienza el próximo lunes, día 30, y martes, día 31, el V Pleno del VI Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Este Pleno será el estreno del recién nombrado director general de Migraciones, Ildefonso de la Campa, pero también la despedida de muchos consejeros ya que, al celebrarse después de las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE), muchos saben que no estarán en el próximo, bien porque no han sido elegidos o porque no se han presentado. Otros muchos acuden a la cita con una situación indefinida porque no lograron el apoyo necesario para constituir el CRE en la primera votación y ahora esperan a la segunda vuelta para volver a intentarlo y poder estar en el CGCEE.

El Pleno comenzará el lunes, día 30, con la presentación del informe del presidente del Consejo, Eduardo Dizy, y del informe sobre la celebración del proceso electoral de los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

A continuación será el turno de la vicepresidenta primera del Consejo, la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral; seguido del informe del vicepresidente segundo del Consejo, el subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación, Cristóbal González-Aller.

Tras las intervenciones de los consejeros respecto a estos informes, se presentará el informe de la representación del CGCEE en el Consejo Estatal de Personas Mayores.

Por la tarde, los presidentes de las comisiones delegadas presentarán las propuestas acordadas en las reuniones para que, si procede, sean aprobadas por el Pleno.

El martes, día 31, la jornada comenzará con las propuestas de las comisiones que darán paso a las intervenciones de los representantes de las comunidades autónomas.

Por la tarde, será el turno de los representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y, tras el turno de intervención de los consejeros, se presentará el informe de la Secretaría del Consejo y se procederá a la clausura del Pleno.