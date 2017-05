María del Castillo González: “Nuestro trabajo se orienta en apoyar a la colectividad española”

María del Castillo González Sánchez se incorporó al puesto de jefa de la Sección de Gestión de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada del Reino de España en Venezuela, el pasado 20 de marzo, sustituyendo a José Luis Ruiz Navarro. Las expectativas de González Sánchez ante este nuevo reto son claras: “Trabajar en favor de los españoles en situación de necesidad y ponerme al servicio de la colectividad española en la República Bolivariana de Venezuela, así como en República Dominicana y la República de Colombia, países para los que también somos competentes desde esta oficina”.

Desde el día que inició sus funciones en el país está “al servicio de la colectividad española”. Su labor hasta la fecha le ha permitido conocer el Hogar San José de los Ancianos Desamparados en Caracas, “he comprobado el trabajo encomiable que realizan las religiosas allí, pero estoy deseando conocer también los demás centros, asociaciones y fundaciones españolas en Caracas y en el interior del país”.

La visita del nuevo director general de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ildefonso de la Campa Montenegro, coincidió con sus primeros días en el cargo. “Le hemos acompañado a los múltiples compromisos que teníamos preparados para él. Han sido dos días de trabajo intenso, pero creo que muy fructífero, para ambos y el resto de la comunidad española”.

González Sánchez asegura que la visita del director general de Migraciones le permitió “conocer de primera mano la situación de nuestros conciudadanos en Venezuela. Creo que se fue con una visión bastante certera de las dificultades que atraviesan y esperamos que tenga su reflejo en las decisiones que se tomen en el Ministerio”, subrayó.

María del Castillo González Sánchez nació en Cáceres (Extremadura) y estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca (Castilla y León). Tras formarse en Madrid, con un Máster en Administración e Internacionalización de Empresas “posteriormente estuve viviendo en México, trabajando para el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en la Consejería + Económica y Comercial en México D.F.”.

Al regresar a España comenzó con las oposiciones, “y tras dos años de dura oposición ingresé al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, cuya vocación es la función pública a nivel directivo. Tras mi paso por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Interior y, finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, me trasladé a Camerún (África) y estuve trabajando durante tres años para la Delegación de la Unión Europea (UE) en Yaoundé, en calidad de Jefatura Adjunta a la Sección Política”. Casada, con dos hijos.

A finales de 2016 se le presentó la oportunidad de trabajar en Venezuela, “salió la plaza de jefe de la Sección de Gestión en la Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela y me presenté con la esperanza de poder ponerme al servicio de todos los españoles que viven en Venezuela, República Dominicana y Colombia, y trabajar en pos del bienestar de los más necesitados”.

A los españoles residentes en Venezuela les dice: “En la especial situación socioeconómica que atraviesa el país, no duden en acudir a la Consejería de Empleo y Seguridad Social cuando así lo precisen, ya que nuestro trabajo se orienta en apoyar a la colectividad española y mejorar las condiciones de vida de los españoles en situación de necesidad… no duden en recurrir a nosotros”, reiteró.

Asimismo, María del Castillo González Sánchez recordó las vías de comunicación existentes con la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela: por teléfono -(0212) 319.42.30 y 319.42.31-, correo electrónico: venezuela@meyss.es, y presencial, en el horario de 8:00 a 12:00 de la mañana, de lunes a viernes, en la Avenida Principal Eugenio Mendoza, Edificio Torre Banco Lara, Piso 1, La Castellana, Caracas (1060). Igualmente, pueden informarse de manera más amplia de los trámites que pueden realizar en la Consejería, a través de la página web: www.empleo.gob.es.