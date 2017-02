De la mano de ‘Espanoramas’, llega a Buenos Aires una muestra de lo mejor del cine español

La tercera edición de ‘Espanoramas’ llega a Buenos Aires con un programa de 13 películas sin estrenar en Argentina, rodadas entre 2015 y 2016, por cineastas españoles. En esta exclusiva selección de películas –varias de ellas favoritas a los Premios Goya– hay “una mirada amplia al cine español”, explicó la consejera de Cultura de la Embajada de España y directora del CCEBA, Pilar Ruiz Carnicero, el jueves pasado, durante el encuentro que mantuvo con medios de prensa.

En la sala principal del Cine Gaumont, donde la semana próxima se desarrollará la muestra, Ruiz Carnicero –acompañada por Rosa Vita, especialista del área de Artes escénicas, audiovisuales y música del CCEBA– señaló que la muestra reúne películas de géneros muy diversos como la comedia satírica, el realismo social o el ‘thriller’ al estilo norteamericano, y precisó el programa de la muestra.

La muestra comienza el próximo jueves, día 9, con la proyección del último trabajo de Alberto Rodríguez, ‘El hombre de la mil caras’, candidata en varios rubros a los premios Goya.

El modelo y conductor argentino Iván de Pineda será el presentador en la primera jornada, que también sumará en los sucesivos días la participación de la actriz Ana Katz, Fran Gallo y la crítica de arte Blanca María Monzón, entre otros.

Sin la presencia de figuras españolas, con menos cantidad de pasadas y sin la realización de ciclos especiales, como en años anteriores, ‘Espanoramas’ conserva sin embargo la excelencia del mejor cine español actual.

“Nuestra meta –apuntó Ruiz– es que esta muestra continúe siendo trampolín para que las distribuidoras argentinas se fijen en los títulos del catálogo y las lleven a los cines de todo el país”.

“Tenemos la suerte –añadió– de que España y Argentina siempre han estado cerca (…) Ahora la relación se ha estrechado y cada vez se ve más cine español en Argentina y cine argentino en España”, al tiempo que recordó que también cada vez hay más coproducciones hispano-argentinas.

‘Espanoramas’ es organizada por la Cooperación Española, a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), y la Embajada de España en Argentina, en colaboración con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina (INCAA) y Acción Cultural Española (AC/E), con el patrocinio de Antonio Banderas Fragances-Puig, Bodega Séptima y Air Europa.

Las películas que se podrán ver son:

A cambio de nada

Daniel Guzmán, 2015, 93 min. Luis Tosar, Miguel Herrán, Antonio Bachiller, Antonia Guzmán.

Guión: Daniel Guzmán

Fotografía: Josu Inchaustegui

Productora: El Niño Producciones / La Competencia / La Mirada Oblicua / Ulula Films

Drama

http://acambiodenada.es

Premio Goya al Mejor Actor Revelación (Miguel Herrán), Premio Goya a la Mejor Dirección Novel, 2016.

Biznaga de Oro, Festival de Cine Español de Málaga, 2016

Sinopsis: Darío, un chico de dieciséis años, disfruta de la vida junto a Luismi, su vecino y amigo del alma. Mantienen una amistad incondicional, se conocen desde que tienen uso de razón y juntos han descubierto todo lo que saben de la vida. Darío sufre la separación de sus padres y se escapa de casa, huyendo de su infierno familiar. Comienza a trabajar en el taller de Caralimpia, un viejo delincuente con envoltura de triunfador, que le enseña el oficio y los beneficios de la vida… Darío conoce a Antonia, una anciana que recoge muebles abandonados con su motocarrro y junto a ella descubre otra forma de ver la vida. Luismi, Caralimpia y Antonia se convierten en su nueva familia en un verano que les cambiará la vida…

Daniel Guzmán (Madrid, 1973) director y productor. Tras numerosos trabajos realizados como actor en cine, televisión y teatro, inicia su carrera en la escritura y dirección de películas con el cortometraje ‘Inseguridad’. Más tarde, realiza el documental ‘Mar de Fondo’ y en 2003 gana el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción con el cortometraje ‘Sueños’, la Espiga de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cine Internacional de Valladolid y más de setenta premios nacionales e internacionales. En los últimos meses, ha trabajado en la realización de varios spots de publicidad y en la campaña del Ministerio de Igualdad sobre la violencia de género titulada ‘Sin razón’.

Cuerpo de élite

Joaquín Mazón, 2016, 97 min, Miki Esparbé, María León, Jordi Sánchez, Andoni Agirregomezkorta, Juan Carlos Aduviri, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Vicente Romero, Silvia Abril, Pepa Aniorte, Roberto Bodegas

Guión: Adolfo Valor, Cristóbal Garrido

Música: Vicente Ortiz Gimeno

Fotografía: Ángel Iguácel

Productora: Atresmedia Cine / MOD Producciones / Kowalski Films

Comedia, acción

Sinopsis: Cuerpo de Élite es el servicio secreto español, equivalente a la CIA o al MI6. Tras la trágica muerte de sus miembros, el cuerpo recluta a un nuevo grupo de agentes que deberán dar con un loco terrorista, que se ha hecho con una vieja bomba sumergida en la playa de Palomares (Almería), donde el bombardero estadounidense que transportaba armas nucleares, cayó sobre la costa del Mediterráneo en 1966.

Joaquín Mazón (Madrid, 1976) tiene una importante trayectoria en la dirección de comedia en ficción de televisión. Empezó siendo ayudante de dirección en series como ‘Manolito Gafotas’, ‘Cuestión de sexo’ o ‘Doctor Mateo’, donde dio el salto a la dirección en 2011. Desde entonces, ha dirigido algunas de las series más exitosas de Atresmedia: ‘Con el culo al aire’ y ‘Allí abajo’. ‘Cuerpo de Élite’ es su debut en el cine.

El hombre de las mil caras

Alberto Rodríguez, 2016, 123 min, Eduard Fernández, José Coronado, Carlos Santos, Marta Etura, Emilio Gutiérrez Caba, Luis Callejo, Tomás del Estal, Israel Elejalde, Pedro Casablanc, Enric Benavent

Guión: Alberto Rodríguez, Rafael Cobos (Libro: Manuel Cerdán)

Música: Julio de la Rosa

Fotografía: Alex Catalán

Productora: Zeta Cinema / Atresmedia Cine / Atípica Films / Sacromonte

Thriller

Premio al Mejor actor (Eduard Fernández), Festival Internacional de San Sebastián, 2016

10 nominaciones, Premios Feroz, 2016

Sinopsis: Francisco Paesa, ex agente secreto del gobierno español, responsable de la operación contra ETA más importante de la historia, se ve envuelto en un caso de extorsión en plena crisis de los GAL, y tiene que huir del país. Cuando regresa años después, está arruinado. En tales circunstancias, recibe la visita de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, y de su mujer, que le ofrecen un millón de dólares si les ayuda a salvar 1.500 millones de pesetas sustraídos al erario público. Paesa ve entonces la oportunidad de vengarse del gobierno español.

Alberto Rodríguez (Sevilla, 1971). Tras codirigir, junto a Santi Amodeo, ‘El Factor Pilgrim’, participó en el Festival de Berlín con su primer largometraje en solitario titulado ‘El Traje’. Con ‘7 Vírgenes’, se consolidó como uno de los jóvenes directores más interesantes del panorama español. Participó y ganó en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se hizo con la Concha de Plata, y su éxito se confirmaba con nada menos que seis nominaciones en los premios Goya, a Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actor, Mejor Actriz Revelación y Mejor Actor Revelación para Jesús Carroza, que finalmente se alzó con la estatuilla. Con ‘La isla mínima’ (2014) obtuvo diez Premios Goya.

El olivo

Icíar Bollaín, 2016 94 min, Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós, Manuel Cucala, Miguel Ángel Aladrén

Guión: Paul Laverty

Música: Pascal Gaigne

Fotografía: Sergi Gallardo

Productora: Coproducción España-Alemania; Morena Films / Match Factory Productions

Drama

Sinopsis: Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. Cuando el anciano se niega también a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la familia vendió contra su voluntad. Pero para ello, necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima de la crisis, de su amigo Rafa y de todo el pueblo. El problema es saber en qué lugar de Europa está el olivo.

Icíar Bollaín. Conocida tanto por su faceta de actriz como de directora, se inició en el mundo del cine con tan solo 15 años, actuando en la película ‘El sur’ (1983). A partir de ahí comenzaría una carrera que cuenta con títulos como ‘Un paraguas para tres’ (1992), ‘Jardines colgantes’ (1993) o ‘El techo del mundo’, entre otras, llegando a ser nombrada Mejor Actriz Española en 1992 por la revista ‘Cartelera Turia’. A ese premio, sumaría poco después el Premio Ojo Crítico II Milenio de Radio Nacional de España o el premio Ciudad de Cuenca por su trayectoria como directora. Y es que es precisamente esta segunda faceta, la de directora y guionista, la que le reportaría grandes éxitos como ‘Hola, ¿estás sola?’ (1995), con un guión escrito por Bollaín y Julio Medem y actores y actrices de reconocimiento como Silke o Candela Peña. Últimas películas: ‘Amores que matan’ (2000), ‘Te doy mis ojos’ (2003), ‘Mataharis’ (2007), ‘También la lluvia’ (2010), ‘Katmandú, un espejo en el cielo’ (2011), ‘6,4322’ (2012), ‘En tierra extraña’ (2014).

Kiki. El amor se hace

Paco León, 2016, 102 min, Paco León, Ana Katz, Belén Cuesta, Natalia de Molina, Álex García, Candela Peña, Luis Callejo, Luis Bermejo, Mari Paz Sayago, Alexandra Jiménez, David Mora, Maite Sandoval, Blanca Apilánez, Rea Gutiérrez, Yaël Belicha, Fernando Soto, Josele Román, Sergio Torrico.

Guión: Paco León, Fernando Pérez (Historia original: Josh Lawson)

Fotografía: Kiko de la Rica

Productora: Vértigo Films / Telecinco Cinema

Comedia

Sinopsis: Cinco historias de amor y de curiosas filias sexuales coinciden en un calenturiento verano madrileño. Dacrifilia, elifilia, somnofilia y harpaxofilia son algunas de las particulares formas de obtener placer que descubren los protagonistas, pero para disfrutarlas tendrán que decidir cómo integrarlas en sus vidas. Sus sentimientos, sus miedos y sobre todo su sexualidad se transforman rompiendo tabúes, adentrándose en una etapa nueva, emocionante y libre donde no se reniega ni del placer ni del amor.

Paco León (Sevilla, 1974) es actor, productor y director. Es hermano de la actriz María León. En 2012, dirige su primera película, ‘Carmina o revienta’, inspirada y protagonizada por su madre Carmina Barrios y su hermana, con la que es nominado al Goya a la mejor dirección novel. En 2014 se estrena la secuela ‘Carmina y amén’, otra vez protagonizada por su madre y su hermana, y dirigida por él.

La próxima piel (La propera pell)

Isaki Lacuesta, Isa Campo, 2016, 103 min, Àlex Monner, Emma Suárez, Sergi López, Bruno Todeschini, Igor Szpakowski, Mikel Iglesias, Greta Fernández, David Arribas, Pablo Rosset, Guillem Jorba.

Guión: Isa Campo, Isaki Lacuesta, Fran Araújo

Música: Gerard Gil

Fotografía: Diego Dussuel

Productora: Coproducción España-Suiza; Bord Cadre Films / Corte y Confección de Películas / La Termita Films / Sentido Films

Drama

Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Montaje, Premio de la Crítica, Premio del Jurado y del Jurado Joven, Festival de Cine Español de Málaga, 2016

Sinopsis: Un adolescente desaparecido regresa tras ocho años, cuando todos lo daban por muerto, y se incorpora a la vida familiar marcada por el misterio de su desaparición. Poco a poco surgirá la duda de si realmente se trata del niño desaparecido o de un impostor.

Isaki Lacuesta (Gerona, 1975) ha escrito y dirigido ocho largometrajes. Entre otros premios a su trayectoria, ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía de la Generalitat de Catalunya (2012), el Premio Ciutat de Barcelona (2011), el Premio Sant Jordi (2002), el Premio Eloy de la Iglesia (2010, Festival de Málaga). Sus películas se han proyectado en festivales de todo el mundo y en centros artísticos tan prestigiosos como el MOMA de New York o la National Gallery de Washington. Ha realizado diversos cortometrajes e instalaciones para exposiciones y escrito varios guiones de largometraje (Premio Goya al mejor documental por ‘Garbo’). Compagina el cine con la docencia y con la colaboración en diversos medios escritos escribiendo artículos sobre cine, música y literatura. Últimas películas: ‘Murieron por encima de sus posibilidades’ (2014); ‘Los pasos dobles’ y ‘El cuaderno de barro’ (2011); ‘La noche que no acaba’ (2010); ‘La leyenda del tiempo’ (2006).

Isa Campo (1975) es guionista, realizadora, productora y profesora de dirección cinematográfica en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha escrito los largometrajes de ficción ‘La propera pell’, ‘Los pasos dobles’ (Isaki Lacuesta, Concha de Oro San Sebastián 2011), ‘Los condenados’ (Isaki Lacuesta, Fipresci Festival de San Sebastian 2009), así como los largometrajes documentales ‘La noche que no acaba’ (Isaki Lacuesta), ‘El cuaderno de barro’ (Isaki Lacuesta, Golden FIPA 2011) y ‘Game Over’ (Alba Sotorra, Premio Gaudí al mejor documental 2016). Ha realizado cortometrajes y videoinstalaciones como Lugares que no existen. Goggle Earth 1.0, Mapell, Luz Azul, Mullada Llum y El retablo de las adivinaciones.

La puerta abierta

Marina Seresesky, 2016, 84 min, Carmen Machi, Terele Pávez, Asier Etxeandia, Lucía Balas, Sonia Almarcha, Paco Tous, Emilio Palacios, Mar Saura, Christian Sánchez, Yoima Valdés, Monika Kowalska, Hugo Ndiaye

Guión: Marina Seresesky

Música: Mariano Marín

Fotografía: Roberto Fernández

Productora: Meridional Producciones

Comedia

Sinopsis: Rosa es una prostituta que heredó el oficio de su madre, quien ahora se cree Sara Montiel, y convierte su vida cotidiana en un infierno. Rosa no sabe ser feliz. O no puede. Pero la llegada inesperada de un nuevo integrante a su particular (y absurda) familia le dará una oportunidad única para lograrlo.

Marina Seresesky (Buenos Aires, 1969) es directora de cine y actriz, conocida por ‘La puerta abierta’ (2016), ‘La boda’ (2012) y ‘El cortejo’ (2010).

La reconquista

Jonás Trueba, 2016, 108 min, Itsaso Arana, Francesco Carril, Aura Garrido, Candela Recio, Pablo Hoyos.

Guión: Jonás Trueba

Fotografía: Santiago Racaj

Productora: Los Ilusos Films

Drama

Sinopsis: Adolescentes y enamorados, Manuela y Olmo prometieron volver a encontrarse en el futuro quince años después. Se trata de una película sobre el tiempo. O sobre la conciencia del tiempo: del tiempo perdido y del recuperado. Sobre lo que recordamos de nosotros mismos y lo que no. Sobre las palabras, los gestos y los sentimientos a los que seguimos guardando fidelidad, porque nos definen y nos interpelan en el presente, el pasado y el futuro.

Jonás Trueba (Madrid, 1981) ha dirigido los largometrajes ‘Todas las canciones hablan de mí’ (2010), ‘Los ilusos’ (2013) y ‘Los exiliados románticos’ (2015). También es autor del mediometraje ‘Miniaturas’ (2011), y ha sido co-guionista de las películas ‘Más pena que Gloria’ (2000) y ‘Vete de mí ‘(2005), ambas dirigidas por Víctor García León, y de ‘El baile de la Victoria’ (2009), dirigida por Fernando Trueba. También es autor del libro ‘Las ilusiones’ (editorial Periférica) y escribe sobre cine en diversos medios de comunicación. Compagina el cine con la docencia y desde 2013 forma parte del equipo de Cine en Curso, proyecto de pedagogía del cine y con el cine en centros educativos.

Palmeras en la nieve

Fernando González Molina, 2015, 163 min, Mario Casas, Adriana Ugarte, Macarena García, Alain Hernández, Berta Vázquez, Emilio Gutiérrez Caba, Celso Bugallo, Laia Costa, Fernando Cayo, Ramón Agirre

Guión: Sergio G. Sánchez (Novela: Luz Gabás)

Música: Lucas Vidal

Fotografía: Xavi Giménez

Productora: Nostromo Pictures / Atresmedia Cine

Drama, romance

Premios Goya: Mejor Dirección Artística y Mejor Canción, 2015

Sinopsis: Es 1953, Kilian abandona la montaña oscense para emprender con su hermano un viaje a Fernando Poo, una antigua colonia española en Guinea Ecuatorial. Allí les espera su padre, en la finca Sampaka, donde cultiva uno de los mejores cacaos del mundo. En la colonia descubrirán que la vida social es más placentera que en la encorsetada y gris España, vivirán los contrastes entre colonos y nativos y conocerán el significado de la amistad, la pasión, el amor y el odio.

Fernando González Molina (Pamplona, Navarra, España, 1975) es director y productor de cine y televisión español. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra y Dirección en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Su primer trabajo fue el cortometraje ‘Velocidad’, que obtuvo el Roel de oro del Festival de Medina del Campo, el Premio del Público en el Festival de Astorga, o el premio Blockbuster al mejor cortometraje del año. Tras este corto comenzó a realizar trabajos para la productora Globomedia, como los avances de las series ‘Águila Roja’ y ‘Los Serrano’, al igual que documentales sobre las giras de UPA Dance. También hizo los videoclips de Fran Perea y Pablo Puyol, al igual que documentales sobre las giras de El sueño de Morfeo. Desde 2008, dirige algunos episodios en la serie de televisión de Antena 3 ‘Los hombres de Paco’, donde conoció al que para él es su actor fetiche, Mario Casas. En 2009 estrena su primer largometraje, ‘Fuga de cerebros’, una comedia universitaria. La película se convirtió en un éxito en taquilla, además de ganar el Premio del Público en el Festival de Cine Español de Málaga. Últimas películas: ‘Tres metros sobre el cielo’ (2010); ‘Fuga de cerebros 2’ (2011); ‘Tengo ganas de ti’ (2012); ‘Palmeras en la nieve’ (2014).

Tarde para la ira

Raúl Arévalo, 2016, 92 min, Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz, Manolo Solo, Alicia Rubio, Raúl Jiménez, Font García

Guión: Raúl Arévalo, David Pulido

Música: Lucio Godoy

Fotografía: Arnau Valls Colomer

Productora: La Canica Films / Televisión Española (TVE)

Thriller

Premio Mejor actriz (Ruth Díaz), Festival de Venecia, sección Orizzonti, 2016

Sinopsis: Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco a una joyería. Ocho años después sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación inesperada y a un desconocido, José.

Raúl Arévalo (Madrid, 1979) es actor y director español. Obra como director: ‘Primos’ (director de una secuencia de la película); ‘Un amor’ (premio del público en Notodofilmfest); ‘Foigrás’ (finalista en Notodofilmfest).

Techo y comida

Juan Miguel del Castillo, 2015, 90 min, Natalia de Molina, Mariana Cordero, Jaime López, Mercedes Hoyos, Gaspar Campuzano, Montse Torrent, Natalia Roig, Manuel Tallafé

Guión: Juan Miguel del Castillo

Música: Miguel Carabante, Daniel Quiñones

Fotografía: Manuel Montero, Rodrigo Rezende

Productora: Diversa Audiovisual

Drama

http://techoycomida.com/

Premios Goya a la Mejor actriz (Natalia de Molina), 2016

Mejor actriz (Natalia de Molina), Premio del Público, Mejor Película, Festival de Cine Español de Málaga, 2015

Sinopsis: A Rocío, madre soltera y sin trabajo, apenas le da para comer. Temiendo perder la tutela de Adrián, su hijo de 8 años, intenta aparentar una vida normal. Pero la situación empeora cuando el propietario de la vivienda, agobiado también por las deudas, los denuncia por no pagar el alquiler. Ahora el tiempo corre en su contra y parece imposible encontrar una solución.

Toro

Kike Maíllo, 2016, 100 min, Mario Casas, Luis Tosar, José Sacristán, Ingrid García Jonsson, Claudia Canal, José Manuel Poga, Luichi Macías, Alberto López, Nya de la Rubia, Manuel Salas, Ignacio Herráez, Christian Mulas

Guión: Rafael Cobos, Fernando Navarro

Fotografía: Arnau Valls Colomer

Productora: Apaches Entertainment / Atresmedia Cine / Escándalo Films / ZircoZine

Thriller

Sinopsis: Dos hermanos se reencuentran después de cinco años. Uno ha estado en la cárcel. El otro, tras robar a un peligroso perista, huye con su pequeña hija Diana. Los tres emprenden un viaje por una Andalucía mítica, violenta y salvaje. Un viaje en el que reaparecen las viejas heridas del pasado y en el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para poder salvar la vida.

Kike Maíllo (Barcelona, 1975) es director de cine, productor y guionista español. En 1999 se gradúa en Dirección en la ESCAC-Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. A partir de entonces empieza su andadura en el mundo de la publicidad como creativo y realizador, que compagina con la dirección de varios vídeos musicales. En 2009 se encarga de la puesta en marcha y la realización de la serie de animación ‘Arròs covat’, producida por Escándalo Films y Televisió de Catalunya, y ganadora de un Ondas. En 2011 estrena ‘Eva’, su primer proyecto para la gran pantalla. Un drama de ciencia ficción protagonizado por Daniel Brühl, Alberto Ammann, Marta Etura, Claudia Vega y Lluis Homar que ha recibido más de una veintena de premios, entre ellos el Premio Goya a la Mejor Dirección Novel. A comienzos de 2015 se embarca en su segundo largometraje, ‘Toro’.

El Bosco, el jardín de los sueños

José Luis López Linares, 2016, 90 min.

Productora: López Li Films

Documental

Sinopsis: En 2016 se cumplen 500 años de la muerte de El Bosco. Es casi el único dato sobre el autor de ‘El jardín de las delicias’ al que podemos poner fecha precisa. ‘El Bosco, el jardín de los sueños’ es una película sobre su cuadro más importante, y uno de los cuadros más icónicos del mundo: El jardín de las delicias.

Se han dado muchas interpretaciones de los cuadros del Bosco desde su creación. El Bosco ha sido designado como un miembro de una secta esotérica, un cripto-cátaro, un alquimista, otros lo ven tan culto que incorporó mensajes complejos en forma de juegos de palabras visuales basadas en textos bíblicos o en el folclore. Estas interpretaciones a menudo sólo reflejan la mentalidad del espectador.