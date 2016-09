El Instituto Cervantes de Bruselas hace un recorrido por la carrera del actor Fernando Fernán Gómez

Partiendo del documental ‘La silla de Fernando’, de David Trueba y Luis Alegre, el Instituto Cervantes de Bruselas hace un recorrido por la carrera de Fernando Fernán Gómez, director, actor y guionista, y una de las grandes figuras del cine en España, a través de un curso titulado ‘La vida es cine’, durante el cual se analizarán algunos títulos esenciales en su trayectoria en cada una de las diferentes facetas en las que destacó.

El programa del curso, que se desarrollará del 29 de septiembre al 8 de diciembre, atiende a una distribución de contenidos y géneros, e intenta combinar, ante la gran diversidad de su producción, películas más intimistas con películas más corales, buscando un equilibrio en la percepción de la cinematografía del protagonista.

Las sesiones se desarrollarán los jueves de 18:30 a 21:30 horas en el formato habitual de ‘La vida es cine’.

Dirigen el curso José Antonio García y Ángel Hernando, profesores del Instituto Cervantes, y el precio del mismo es de 240 euros.

El programa comenzará a desarrollarse el 29 de setiembre con la película ‘El mundo sigue’, de Fernando Fernán Gómez, centrada en el barrio madrileño de Maravillas. Cuenta la historia de Eloísa, una abnegada esposa y madre eficiente, que vive con su marido, un guardia municipal más autoritario en casa que en la calle y al que a veces se le va la mano. Su hijo es un beato que salió del seminario poco antes de convertirse en sacerdote, y que se pasa la vida estudiando y rezando para expiar los pecados de su familia. Las hijas, dos hermanas, obsesionadas cada una a su manera por la riqueza, se profesan mutuamente un profundo odio.

‘La lengua de las mariposas’, de José Luis Cuerda, en la que Fernán Gómez participa como actor principal, se proyectará el 6 de octubre. La historia está situada en 1936. El maestro don Gregorio enseñará a Moncho con dedicación y paciencia toda su sabiduría en cuanto a los conocimientos, la literatura, la naturaleza, y hasta las mujeres. Pero el trasfondo de la amenaza política subsistirá siempre, especialmente cuando don Gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Así se irá abriendo entre estos dos amigos una brecha, traída por la fuerza del contexto que los rodea.

La cita con ‘Mamá cumple cien años’, de Carlos Saura, será el 13 de octubre. Esta película cuenta que la abuela de la familia está a punto de cumplir cien años y todos los miembros de la familia se trasladan a la finca para felicitarla. A la vieja casa llegan los dos hijos, Fernando y Juan, sus respectivas esposas y sus tres hijas. También llega Ana, la antigua institutriz y su marido argentino. A la cita sólo falta José, el más pequeño de los hijos, que murió hace unos años. Todos los hijos esperan que la anciana muera para parcelar la finca, construir una urbanización y salir de la ruina.

‘La mitad del cielo’, de Manuel Gutiérrez Aragón, está programada para el 20 de octubre. Después de la Guerra Civil, Rosa, hija de una humilde familia asturiana, se casa con un afilador, un vagabundo que muere más tarde en la cárcel acusado de un delito que no cometió. Al quedarse viuda emigra a Madrid con su hija Olvido y se coloca de ama de cría en casa de don Pedro, un influyente jefe de abastos. Gracias a él, Rosa consigue un puesto en la casquería de un importante mercado. Este es el punto de partida de una meteórica carrera, pues acaba abriendo un selecto restaurante que se convierte en centro de reunión de políticos, intelectuales, hombres de empresa...

‘La corte del faraón’, de José Luis García Sánchez, está en el cartel para el 27 de octubre. A finales de los años cuarenta se produce un hecho insólito: una compañía de aficionados se atreve a estrenar una obra teatral sin los permisos ni los visados de censura correspondientes. Se trata de la obra musical ‘La Corte del Faraón’, prohibida por sus atrevimientos políticos, eróticos y religiosos. Durante una larga noche en una comisaría de policía, el comisario indaga las razones que han podido llevar a ese grupo a emprender tan descabellada empresa. Durante los interrogatorios se van describiendo las incidencias de la obra, y los actores representan los números musicales.

‘El abuelo’, de José Luis Garci, se proyectará el 10 de noviembre. Asturias, principios del siglo XX. Don Rodrigo de Arista Potestad, conde de Albrit, señor de Jerusa y de Polán, creía saber qué era el honor. Hasta que regresó de América viejo, casi ciego y arruinado. A su llegada descubre un amargo secreto: una de sus dos nietas –Nelly y Dolly– es ilegítima, no lleva la noble sangre de su familia.

El 17 de noviembre le toca el turno a ‘En la ciudad sin límites’, de Antonio Hernández. En esta película, Víctor llega con su novia a París, donde toda su familia se ha reunido en torno a su padre, un importante empresario al que le han diagnosticado un tumor. Un día, lo sorprende tirando las pastillas y vistiéndose a escondidas para intentar escapar de la clínica. Víctor, conmovido por la soledad del anciano, intenta ganar su confianza y convertirse en su cómplice.

‘Belle epoque’, de Fernando Trueba, que se podrá ver el 24 de noviembre, se centra poco antes de estallar la Guerra Civil española (1936-1939). Fernando decide desertar y se refugia en una casa de campo, donde es bien acogido por Manolo, un pintor excéntrico que vive retirado debido a sus ideas políticas. El chico mantiene sucesivamente relaciones con las cuatro hijas de su protector (Rocío, Violeta, Clara y Luz), sin saber muy bien de cuál de ellas está enamorado.

El 1 de diciembre se proyectará ‘Para que no me olvides’, de Patricia Ferreira. La película cuenta que Irene vive con Mateo, su padre, y con su hijo David, un chico de 22 años. La convivencia es armoniosa y feliz, pero surge un conflicto: David, que es un brillante estudiante de arquitectura, ha decidido irse a vivir con su novia, una cajera de hipermercado. Pese a su talante liberal, Irene no logra entender una relación tan dispar, pero David cuenta con el apoyo de su abuelo. Mateo es un octogenario vitalista a pesar de que durante la Guerra Civil (1936-1939) perdió su casa y a parte de su familia.

Por último, el 8 de diciembre le toca el turno a ‘El viaje a ninguna parte’, de Fernando Fernán Gómez. La película se ocupa del Franquismo en los años cuarenta. En una compañía de cómicos de la legua medio emparentados entre sí, aunque no recuerdan con precisión cuál es su parentesco, surgen amores y desamores. Hay separaciones dolorosas y encuentros felices; el trabajo se entremezcla con el amor, los problemas económicos con los familiares, y el hambre con el sueño de alcanzar el triunfo.

Para participar, es necesaria la inscripción previa, personalmente en la secretaría del centro o a través de la página en Internet: clicbruselas.cervantes.es/es/activities