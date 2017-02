“Hemos hecho todo el esfuerzo que debíamos hacer y el cierre es un poco agridulce ”

Eduardo Dizzy ha sido el presidente de una gran parte del último mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Al acabar el mandato asegura tener una sensación “agridulce” porque todavía quedan muchos logros por conseguir pero se muestra optimista de cara a poder alcanzarlos en el futuro más próximo.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de este mandato?

Respuesta. La valoración de estos cuatro años de gestión, de los que a mi me tocaron tres como presidente, puedo decir que en lo personal han sido satisfactorios dado el esfuerzo que se hizo por impulsar todos los temas y si no se han logrado mayores resultados es un poco por la circunstancia, no sólo del país sino del Gobierno que en esta última fase del año pasado estuvo en funciones y prácticamente inmovilizado y parece que se nos contagió un poco a nosotros esa inmovilidad y no obtuvimos todos los resultados que nos hubiera gustado.

Obviamente un poco de frustración por la cantidad de veces que hemos intentado ser recibidos por el Congreso de los Diputados y no lo hemos logrado.

Efectivamente, fuimos recibidos por el vicepresidente del Senado en una comparecencia pequeña que tuvimos parte de la Comisión Permanente y le trasladamos nuestras inquietudes pero en esos momentos estaban por disolverse las Cortes. De hecho ya se habían disuelto pero ellos seguían un tiempo en funciones.

P. ¿Cuales son los principales resultados alcanzados durante este tiempo?

R. Ha habido unos cambios en la cuestión de la Ley de Sanidad, donde ahora todos los emigrantes, o bien retornados o bien que están de visita en España, tienen, ellos y su familia, una asistencia sanitaria en España universal, antes era diferente.

Logros no han sido muchos pero creo que hemos hecho todo el esfuerzo que debíamos hacer y, en definitiva, el cierre es un poco agridulce.

Algo que es muy emocionante para nosotros y ahí se vio en el cierre de este mandato es la ausencia ya de Aurelio Miras Portugal, el director general y secretario nuestro que por razones de salud ha dejado el cargo y que era un referente para todos nosotros en la emigración.

P. ¿Qué perspectivas tiene para el próximo mandato?

R. Yo soy optimista y creo que en esta ocasión ya tenemos un Parlamento y ya tenemos un Gobierno. Esperemos que sea una legislatura larga y yo creo que va a haber resultados.

Los grupos parlamentarios han manifestado abierta y públicamente su reconocimiento de haberse equivocado con el tema de la reforma de la Loreg y quieren enmendarlo y eso nos da muchas esperanzas.

Efectivamente, también está el tema de la Ley de Nacionalidad, que ha abierto ese canal a través de la Ley de los Sefardíes, y espero que cuando toquemos nosotros en futuros Plenos o en futuras reuniones que tengamos nos escuchen y nos oigan y, finalmente, se corrijan esas demandas que son tan añejas en el Consejo.

Yo soy optimista no solamente por estos cambios que estamos buscando y procurando, sino porque España está en una situación completamente diferente. Desde luego no podemos cantar victoria con los temas económicos pero vamos en un camino creo que acertado y en la medida justa que podamos ir exigiendo respuestas a estas demandas, yo espero tener las respuestas positivas. Soy optimista.

P. Y a nivel personal, ¿se ve otros cuatro años como presidente?

R. Este ha sido mi último Pleno. Ahora quedo como presidente en funciones de la Comisión Permanente.

Efectivamente, me presenté a las elecciones como consejero general en México y obtuve el nombramiento como consejero pero es una disposición del Ministerio proponerme o no proponerme como presidente.

Yo terminaré la gestión ahora. Me queda un compromiso como presidente saliente: Hacer la introducción e inicio del próximo mandato pero quedaré a disposición de lo que el Ministerio y los consejeros decidan.

Es un honor haber servido y haber intentado servir lo mejor posible al Consejo y a los emigrantes en general. Se que soy un ser humano con muchas deficiencias o carencias, lo intenté hacer lo mejor posible y estoy a disposición de lo que quieran determinar.

P. Pero en caso de ser propuesto, ¿aceptaría?

R. Me lo tendría que plantear y me gustaría reflexionarlo y meditarlo para poder dar un paso adelante. Efectivamente, esto es una gran experiencia, es un gran aprendizaje en mi vida, pero quisiera dejarlo ahí dado que desconozco las intenciones que pueda tener tanto el Ministerio como los propios consejeros.