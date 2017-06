La familia de Ignacio Echeverría confirma la muerte de este español de 39 años en el atentado de Londres

La familia ha confirmado que Ignacio Echeverría, el español de 39 años que llevaba desaparecido desde el atentado en Londres perpetrado el pasado sábado, ha fallecido y es una de las 8 víctimas que dejó el último ataque terrorista en la capital británica. Más de 72 horas después, se confirma la peor de las noticias. Sin embargo, la familia no podrá ver su cuerpo “hasta el viernes, como pronto”.

El entorno de la familia había tomado un vuelo en el Aeropuerto de Madrid Barajas para viajar a Londres, donde tienen a otras dos hijas que no habían parado de buscarlo desde que ocurrió el atentado. Ha sido una de las hermanas de Ignacio la que ha publicado un emotivo mensaje en Facebook en donde ha comunicado a todos la triste noticia.

“Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible”, escribió.

Posteriormente, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha pronunciado también a través de las redes sociales: “El heroísmo de Ignacio Echeverría debe guiarnos ante la sinrazón del terrorismo. Descanse en paz. Mi cariño a su familia, todo un ejemplo”, ha escrito.