La Embajada de España en Reino Unido y el Consulado en Manchester mantuvieron contacto permanente con las autoridades británicas tras el atentado del pasado lunes, día 22, en el que perdieron la vida 22 personas, la mayoría jóvenes, y otros 59 resultados heridos de diversa consideración, al final del concierto de la cantante Ariana Grande en el Manchester Arena.

Fuentes diplomáticas informaron desde el primer momento de la ausencia de víctimas españolas, lo que se fue confirmando a medida que pasaba el tiempo, y el consulado en la ciudad británica facilitó un número de teléfono (447 801 371 704) para aquellos residentes en España que por diversos motivos no hubiesen podido contactar con sus familiares en Manchester. Otros números para llamar dentro del país son el 07 801 371 704, 01 312 201 843/1439/1442.

“España recibe con horror la noticia del atentado terrorista” perpetrado en Manchester y el Gobierno español “expresa de la manera más inequívoca y enérgica su repulsa de estos viles hechos”, al tiempo que “espera que sus responsables respondan cuanto antes de sus crímenes ante la Justicia”, refiere el Ejecutivo de Mariano Rajoy en un comunicado, tras conocerse la noticia.

En nombre del pueblo español, el Gobierno también transmitió a los familiares de las víctimas “sus más sentidas condolencias”, así como “su cercanía y solidaridad a las autoridades y a todo el pueblo británico”.

En declaraciones al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, el consejero del CRE José Manuel Illanes Juan aseguró que el atentado no es producto de haberse educado en la “cultura musulmana”, sino que quien perpetró el atentado “es un loco”, porque “no hay otra forma de entender esto”, apostilló el integrante del CRE, licenciado en Física por la Universidad de Sevilla, y quien lleva un tiempo residiendo en Manchester trabajando como programador.

“En este país hay mucha mezcla de culturas, y los españoles son bien acogidos”, aseguró Illanes, quien vive a cinco kilómetros del estadio donde se produjo el atentado. Confiesa que le llamó la atención escuchar sirenas tras el concierto, algo que no es usual, dijo, pero en un primer momento no desconfió de que pudiera ser debido a una acción terrorista. También reconoció no conocer a personas que estuvieran entre los heridos o fallecidos.