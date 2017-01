La Embajada de España en Venezuela inauguró la exposición ‘Correspondencias de Ultramar’

La Embajada del Reino de España en Venezuela, a través de su Consejería de Asuntos Culturales, que dirige Bernabé Aguilar Arigo, presenta un programa expositivo que tendrá lugar a lo largo del año 2017 con la participación de artistas emergentes españoles y venezolanos, en asociación con la Sala Mendoza (Caracas) y el MACZUL-Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maracaibo).

‘Correspondencias de Ultramar’ incluye un ciclo de cuatro exposiciones que bajo la curaduría de Patricia Hambrona García pondrán en diálogo artístico y literario, a un artista español con otro artista venezolano, en la intuición de que existen intereses y maneras de hacer comunes entre ellos.

Los diálogos tienen lugar en la Mezzanina de la ‘Sala Mendoza’, inaugurándose la primera de estas ‘Correspondencias’ el pasado domingo 22 de enero, que se extenderá en sala hasta el 1 de abril. A continuación de su paso por Caracas, los artistas españoles expondrán individualmente su trabajo en el MACZUL; la primera en inaugurar estas individuales será Alicia Kopf el 15 de abril.

Para el grupo de españoles significará su primera exposición en Venezuela y adicionalmente, para varios de ellos también, la primera vez que mostrarán su trabajo en Iberoamérica.

El grupo de jóvenes artistas españoles incluirá, por este orden, a: Alicia Kopf, Núria Güell, Pep Vidal y Cristina Garrido que dialogarán respectivamente con los venezolanos Marco Montiel-Soto, Iván Candeo, Armando Rosales y Ana Navas.

La Embajada de España desea con este proyecto apoyar la creación artística emergente con la creación de redes de intercambio, así como promocionar el arte español en Venezuela y en la región.

Correspondencia de Ultramar

Marco Montiel-Soto, en su condición de explorador, inmigrante y nómada registra diversas reflexiones en torno a lo local, al territorio y a la experiencia del desplazamiento vinculado a la memoria y al recuerdo, todo ello desde el vídeo y la instalación como recursos formales.

Alicia Kopf, por su parte, refleja una relación metafórica con el territorio desde la revisión de documentos de exploraciones polares de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, registrando a través del dibujo una reflexión en torno a la conquista, la resistencia, la obsesión y la problemática del territorio.

El diálogo entre los artistas avanza, con el viaje como pretexto de una exploración más íntima, en la que las cartografías que se proyectan en sala no son tan geográficas como poéticas.

Sobre los artistas

Alicia Kopf, nombre artístico de Imma Ávalos, nacida en Girona (España) en 1982, vive y trabaja en Barcelona (España). Es licenciada en Bellas Artes, además de en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Compagina la práctica artística con la literaria, y dicta clases de Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya.

Entre sus exposiciones individuales destacan 26 Maneres de (no) entrar a casa en Bòlit (Girona, 2011) y Seal Sounds Under The Floor en galería Joan Prats (Barcelona, 2013). También ha participado en diferentes exposiciones colectivas como Piso Piloto en el CCCB –Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Barcelona, 2015), Nonument en el MACBA– Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Barcelona, 2014) o Fugues dentro del ciclo Sala d’Art Jove FAQ de la Fundació Tàpies (Barcelona, 2013), entre otras.

En su faceta de artista recibió el Premio GAC/DKV 2013 al artista joven por la mejor exposición en galería que concede anualmente el Gremio de Galerías de Arte de Cataluña, por su primera exposición individual en la galería Joan Prats. Más recientemente, su primera novela Hermano de hielo (Ed. Alpha Decay, 2016), ha recibido los premios Documenta 2015, Llibreter 2016 y Ojo Crítico de Radio Nacional de España.

Marco Montiel-Soto

Marco Montiel-Soto nació en Maracaibo (Venezuela) en 1976 y vive y trabaja en Berlín (Alemania).

Estudió fotografía en la Escuela de Fotografía Julio Vengoechea y obtuvo una Maestría de Arte Sonoro en la Universität der Künste Berlín.

Entre sus exposiciones individuales destacan Arrivederci Maracaibo, Davide Gallo (Milano 2016); Tod In Die Tropische Erde: “Por favor no me dejen morir”. Noticias desde un limbo tropical, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maracaibo, 2015); Salí a comer coco, Galería Carmen Araujo Arte (Caracas, 2014); Distanz ohne Guayabo, Kinderhook & Caracas (Berlín, 2013); El neón no me deja dormir y pretendo seguir todavía hasta que me aguanten o el motor (del auto) se funda, Galería D21 (Santiago de Chile, 2013); Ich gehe nie, komme immer zuruck, Hamish Morrison Galerie (Berlín, 2011); La historia del ojo izquierdo, Al Borde (Maracaibo, 2010); El viaje a dedo sin destino urbano, Wohnlabor Gallery Space (Berlín, 2009); Diaposeción 17, Centro Cultural Chacao (Caracas, 2008); Diaposeción 13, Centro de Arte Lía Bermúdez (Maracaibo, 2006), entre otras.

Su trabajo ha sido presentado en numerosos espacios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha participado en la Bienal Off de El Cairo, en la 5ª Bienal de Marruecos y en el Festival Ars Electrónica de Austria. En el 2013 realizó una residencia de arte en Taller Bloc con la Galería D21 en Santiago de Chile y en 2015 la residencia Permanencias en Cuenca (España). Asimismo, ha sido invitado a conferencias y proyectos con el programa ‘Berlin Artists-in-Residence’ del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico).