El Consulado en Zurich informa de la imposibilidad de realizar gestiones por ordenador el 6 y 7 de marzo

El Consulado General de España en Zurich (Suiza) tiene previsto realizar una actualización informática los días 6 y 7 de marzo por lo que en esas fechas se verá imposibilitado para efectuar gestión consular alguna que requiera el uso de ordenadores, según informa el propio Consulado.

Entre las gestiones que se podrán realizar, en esos días, figura el dar información por teléfono y presencialmente sobre los trámites consulares; recoger solicitudes de pasaportes de menores de 12 años (que no necesitan huellas digitales) que estén completas; dar citas provisionales para la renovación de pasaportes los sábados, siempre y cuando se facilite un ‘e-mail’ de contacto para confirmar posteriormente la cita; partidas de matrimonio, de defunción y de nacimiento, siempre y cuando el solicitante facilite el tomo y la página del libro donde se encuentra la inscripción; compulsas; legitimaciones de firma; autorizaciones para viajar; entrega de pasaportes, diplomas y otra documentación ya preparada; registrar formalmente documentos de entrada (instancias); autorización paterna para la emisión del pasaporte de un menor en otro Consulado o en una Comisaría de Policía. Estas autorizaciones se remitirán al Consulado o Comisaría correspondiente a partir del día 8 de marzo; recoger la documentación, que esté completa, para la inscripción de españoles en el Registro de Matrícula Consular, recoger la documentación, que esté completa, para la realización de cualquier otro trámite consular que no requiera, en ese momento, la intervención del sistema informático y recoger la documentación, que esté completa, para la realización de cualquier otro trámite consular que no requiera, en ese momento, la intervención del sistema informático.

Respecto a los NIF, se podrá admitir la documentación pero se tramitará a partir del día 8 de marzo.

Por el contrario, no se podrán realizar inscripciones en el Registro de Matrícula Consular, expedir salvoconductos ni pasaportes provisionales, solicitar pasaportes para españoles de 12 años o mayores, expedir certificados de residencia o ‘fes de vida’, contestar ni enviar ‘e-mails’, firmar actas de nacionalidad, NIF, expedir el tique acreditativo del pago de la tasa correspondiente al trámite consular que se solicite (compulsa, legitimación, etc.), expedir etiquetas de visados, cualesquiera otros que conlleven la intervención del sistema informático, y recoger la documentación, aunque esté completa, para la realización de cualquier otro trámite consular que requiera, en ese momento, la intervención del sistema informático.