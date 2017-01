Los consejeros exponen los problemas de la colectividad que representan a la administración central

En su turno de intervenciones sobre los informes de la presidencia y vicepresidencia primera y segunda del CGCEE, los consejeros plantearon diferentes temas a los responsables del Consejo como los problemas generados por los jóvenes que no se inscriben en el Consulado por no perder su tarjeta sanitaria en España, a lo que Marina del Corral respondió que “el Gobierno español nunca ha dejado de ofrecer asistencia sanitaria de forma gratuita y universal”.

Respecto a la falta de información de las elecciones a los CRE, Del Corral explicó que desde su organismo se acudió a la prensa especializada “para que en la segunda vuelta se lleve a cabo una tarea de difusión”.

Del Corral también respondió a la consejera de Chile, María Pilar Ayra, sobre la homologación de títulos universitarios recordándole que desde la implantación de Bolonia, esas competencias son de Europa. Sobre el problema de los cierres de los centros de día, la secretaria de Estado aseguró que “no sabía si se iban a volver a abrir y que eso dependía de las asociaciones”.

El consejero por Estados Unidos Fernando Jiménez planteó que los centros españoles están siendo discriminados en referencia a los centros regionales que continúan recibiendo ayudas de las comunidades autónomas. Marina del Corral explicó que los recortes en las subvenciones “son para el mantenimiento de centros. Nosotros priorizamos a las personas y no discriminamos por autonomías”.

Venezuela

La situación de Venezuela también tuvo un hueco en el Pleno del CGCEE tras la intervención de uno de los consejos de Venezuela, José Félix Barbero, quien hizo un retrato de la situación en la que viven los españoles en este país y alertó de la situación de emergencia que se vive en el país.

Además de mostrar su solidaridad, el subsecretario de Asuntos Exteriores aseguró que “nosotros podemos mejorar la asistencia consular”. “Hacemos lo que podemos, cuando podemos y cuando nos deja la otra parte”, dijo González-Aller que incluso comentó que desde el Gobierno “se han llegado a barajar planes de evacuación pero para esto también tiene que estar de acuerdo el Gobierno de Venezuela”.

También se habló sobre las pensiones de retornados venezolanos que llevan un año sin cobrar. Al respecto, Marina del Corral recordó que desde su departamento se ha incrementado la partida presupuestaria para la asistencia al retorno.

Brexit

González-Aller también fue preguntado por la situación en la que quedaran los españoles que residen en el Reino Unido tras la aprobación del Brexit, a lo que el subsecretario de Asuntos Exteriores respondió que la situación “es preocupante y desconocida” ya que por el momento no se sabe como se va a hacer.

“A medida que sepamos más informaremos de las consecuencias del planteamiento, la negociación y los resultados” del Brexit, dijo González-Aller, quien aseguró que “la intención del Gobierno es dar información de forma puntual y transparente para que los Españoles en Reino Unido sean consciente del proceso y estén informados”.

Consulados

La consejera por Italia, Ana Lourdes de Hériz, preguntó por el cierre del consulado de Génova, a lo que González-Aller aseguró que “para abrir consulados tenemos que cerrar otros porque no hay presupuesto”. “Hacienda no nos da dinero para nuevos consulados”, dijo el subsecretario quien aseguró que no el cierre del consulado de Génova “no va a implicar un descenso en la atención” a los españoles que ahora pertenecen a esa demarcación consular.

González-Aller también hizo referencia a la apertura de nuevos consulados en Venezuela y Cuba y recordó que “necesitamos la autorización de estos dos países y por ahora no nos la han dado”.