Las comunidades autónomas explican en el Pleno del CGCEE sus actuaciones en materia de emigración

Los representantes de las comunidades autónomas explicaron ante el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) las principales líneas de actuación que están llevando a cabo en materia de emigración.

La primera en intervenir fue Tamara García, responsable del Área de Cataluña Exterior, quien explicó que esta comunidad autónoma está tramitando actualmente dos leyes que “son muy importantes para los catalanes del exterior”. Una es la Ley de la comunidad catalana en el exterior “con la que se pretender conocer no sólo los casales que agrupan a los catalanes en el exterior sino a los catalanes de forma específica aunque no formen parte de ninguna asociación”, dijo García quien asegura que al tener un mayor conocimiento de la comunidad en el exterior se pueden dirigir mejor las políticas destinadas a ese colectivo.

Una de las cosas que se potencian en esta ley es la tramitación electrónica de modo genérico. “No sólo el voto electrónico que eso se tramita en otra Ley, sino ofrecer la posibilidad de hacer trámites con la Generalitat de Cataluña de forma electrónica”, dijo García, quien aseguró que con hay una clara “voluntad política” de que “sea así para todos los catalanes del exterior”.

Por su parte, el coordinador de proyectos de la Dirección General de Participación Ciudadana de Murcia, Jesús Serrano, explicó que “sería preciso una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno y este igual es el foro adecuado”. “Igual que anualmente se reúnen las comisiones delegadas, podías articular un sistema para que se reúnan las comunidades que luego participan en el Pleno”, apuntó Serrano.

El consejero por Murcia recordó que ellos son una comunidad pequeña y que el contigente de murcianos en el exterior también es pequeño y se concentra sobre todo en países como Argentina, Francia y Suecia.

La creación de un decreto de registro de los aragoneses en el exterior es una de las principales líneas de trabajo de este Gobierno respecto al exterior, aseguró Miguel Miranda, director general de Participación Ciudadana de esta comunidad, quien explicó que actualmente hay muchas personas que no se quieren inscribir porque “temen perder su derecho a la asistencia sanitaria”. “Tenemos que estar seguros de que se mantiene el derecho a la sanidad, pero la sanidad no es solo la atención en urgencias es algo más amplio” dijo Miranda, quien explicó que ese registro “nos ayudaría a mantener el vínculo con los aragoneses del exterior”.

Miranda también recordó que Aragón cuenta con un Proyecto de Ley para las relaciones con las comunidades del exterior cuya elaboración contó con la participación de las comunidades del exterior. Además, recordó el interés de Aragón respecto a los jóvenes y comunicó la celebración de un encuentro de jóvenes en el exterior el próximo 8 y 9 de julio. “El tema de los jóvenes nos interesa mucho, tanto los que acaban de emigrar, como los que acaban de recuperar el Centro Aragonés en D.F. como a los jóvenes de segunda y tercera generación”, explicó Miranda.

El consejo por Aragón también habló sobre la situación de Venezuela y explicó que él tiene conocimiento de 97 aragoneses que necesitan medicamentos pero que no han encontrado la manera de hacerlos llegas cumpliendo con la legislación española. “No me conformo con que me digan que la culpa es de Venezuela. Algo habrá que hacer”, dijo Miranda quien lanzó una invitación a los aragoneses en Venezuela: “Si algún aragonés de Venezuela quiere volver que sepa que aquí estamos”.

Por su parte, la directora general de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura, Rosa Balas, hizo hincapié en la necesidad de solucionar temas tan importantes como el voto rogado o la pérdida de la prestación sanitaria después de residir 90 días fuera de España para poder seguir avanzando y poder centrar la atención en la nueva emigración. En esta línea, Balas pidió que la próxima vez en el Consejo se presenten datos más elaborados con las tasas de variación y que informen de la repercusión de la nueva emigración para poder ajustar las políticas con la realidad.

Según Balas, que también defendió la necesidad de mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno, uno de los grandes retos de Extremadura era el retorno y por eso han puesto en marcha “una estrategia que va a permitir poner medidas concretas para el retorno físico y una estrategia que va a conseguir poner medidas para estar conectado desde los lugares de destino porque hay personas que no van a volver”.

En representación de la Comunidad de Madrid intervino Miguel Ángel Múñoz, asistente de la directora general de Asuntos Europeos, Yolanda Ibarrola, quien explicó que Madrid estaba recuperando algunas de las líneas de subvenciones que tenía y explicó que están preparando un nuevo Plan de Emigración que verá la luz en los próximos meses y que “recoge las necesidades de los emigrantes, tanto de los que se han ido recientemente como de los que llevan muchos años”. Este plan también incluye el retorno al que “no hemos dejado de apoyar nunca”.

Giorgio Cerina, director general de Acción Exterior de La Rioja, defendió la necesidad de construir la políticas públicas en torno a los interesados y en este caso concreto, alrededor de los colectivos de emigrantes. Cerina destacó la puesta en marcha de la web www.volveralarioja.org. “No tenemos la presunción de tener la receta correcta y por eso necesitamos que los retornados nos guien”, dijo Cerina quien aseguró ir al Pleno para “captar cuales son las principales necesidades”.