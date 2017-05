La soleada mañana del sábado 6 de mayo, el Centro Cultural Español Cervantes (CCEC) de El Tigre, que preside Juan Carlos Capllonch Calderón, inauguró nuevos espacios en beneficio de los asociados de la entidad y de los españoles afincados en el Sur del estado Anzoátegui.

Se trata de un consultorio médico, dotado de todos los implementos necesarios para la atención de adultos mayores en las especialidades de Medicina Interna y Geriatría, principalmente, así como de un gimnasio (Olimpo Gimns Cervantes) adecuado con todo el aparataje para diferentes edades, donde los asociados podrán practicar distintas modalidades, y los atletas de las Escuelas de Fútbol y de Deportes Acuáticos podrán tonificar su musculatura.

Asimismo, durante la jornada se atendieron a unos 90 adultos mayores de origen español, radicados en la propia ciudad de El Tigre, así como en El Tigrito, Pariaguán, Cantaura y Anaco, pertenecientes al Centro de Día ‘Don Miguel de Cervantes y Saavedra’, que funciona en las propias instalaciones del CCEC, y otras 15 personas de la tercera edad atendidas por el Geriátrico ‘María Auxiliadora’ de la capital del municipio anzoatiguense de Simón Rodríguez.

La jornada de salud se desarrolló gracias a la colaboración de 20 médicos y enfermeras del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme), en especialidades como: Medicina General, Medicina Interna, Geriatría, Nutrición, Odontología, despistaje de diabetes y otras enfermedades, y control de tensión arterial.

De igual forma, el personal de ‘Interact It Che Me’ y ‘Vida Asperger’ ofreció charlas a los asistentes en materias de salud y concientización, mientras que un equipo de la Defensoría Pública se encargó de brindar asesoría legal de forma gratuita.

En este sentido, el cónsul honorario de España para el estado de Anzoátegui y recurrente al estado de Sucre, Richard Barreiro y Olmedo, ofreció una jornada consular en materia de pasaportes y Registro Civil; mientras que el delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela, Jesús Javier Pérez Rodríguez, atendió a sus paisanos, indicando los diferentes programas que adelanta su Oficina, principalmente, en los temas de ayudas y medicinas.



Inauguraciones

En paralelo con las jornadas de salud para adultos mayores, se inauguraron las instalaciones del nuevo gimnasio y del consultorio médico. Por ello, el presidente del Centro Cultural Español Cervantes, Juan Carlos Capllonch Calderón, dijo “que estas instalaciones que estamos inaugurando hoy, el consultorio y el gimnasio, son para todos los socios y para aquellos españoles que así lo precisen. He hablado con la doctora Carmen Carrero Medina, hablaremos con el otro médico de la FES en la zona, con el cónsul y con el delegado del Gobierno de Canarias, para acordar con la Fundación España Salud (FES) para la atención de los adultos mayores en este espacio, donde serán bien atendidos, de manera cómoda. Cuentan con la seguridad que nos brindan nuestras instalaciones, porque además este es su espacio natural, porque somos un trozo de España y de esta tierra de acogida que es Venezuela. (…) Quedan inaugurados estos espacios para el disfrute y atención de todos”, reiteró el presidente del CCEC.

Por su parte, el delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela agradeció la invitación de la Junta Directiva de la entidad “para participar en esta hermosa jornada de hoy”, y por la compañía del cónsul honorario de España.

Asimismo, Pérez Rodríguez se puso a disposición de los presentes para atender cualquier consulta o requerimiento, al tiempo que ratificó “el compromiso del Gobierno de Canarias con nuestros paisanos en el exterior, en especial a los residenciados en la ‘Octava Isla’ a través de los diferentes programas que existen, como el de las casas hogares (en Quíbor, estado Lara y Cagua, estado Aragua); servicio de asistencia domiciliaria para personas dependientes o solas, los centros de día, consultorios médicos, ayudas para medicina, cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud”.

“Hago un llamado a todos aquellos canarios que no pudieron ser incluidos en los diferentes programas para que lo intenten este año para poder tenderles la mano”, agregó el representante canario.

En su intervención, el cónsul honorario anunció la llegada del nuevo embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, al tiempo que trasladó un saludo de la cónsul general, María Celsa Nuño García, y de sus cónsules adjuntos, Julio Navas López y Rodrigo Reyero Pita, y del consejero de Empleo y Seguridad Social, José Santiago Camba Bouzas. “Nuestras autoridades en Caracas están pendientes de la situación de nuestra comunidad en el interior del país, y, no podría ser de otra forma, de la que está radicada en el Oriente venezolano”.

Richard Barreiro enumeró los diferentes programas sociales diseñados por la Administración del Estado para los españoles por razón de necesidad. “En pocos meses se iniciará la gira anual por parte del consejero de Empleo y Seguridad Social y su equipo por diferentes entidades federales de Venezuela para actualizar los datos para la emisión de las ‘fe de vida’, por lo que solicito nos tengan informados acerca de la situación de los españoles que se encuentra en un verdadero estado de necesidad para ubicarlos y poder integrarlos a los diferentes programas de ayuda sociosanitaria, así como para ayudas puntuales como lo es el Programa 2”.

Asimismo, el cónsul honorario informó acerca del procedimiento para participar en la convocatoria de Ayudas Institucionales 2017 por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). “Nuestra cónsul general nos ha trasladado su inquietud acerca de esta convocatoria para instituciones que como este Centro ayudan a nuestros ciudadanos más necesitados”.

“Es preciso trasladar la inquietud a la Junta Directiva de la FES, aprovechando la presencia de Jesús Pérez Rodríguez, quien además es vocal de la misma, para que el internista designado en la zona, el doctor Rosas, se le informe y se integre a este consultorio, si su tiempo se lo permite, además de la doctora Carrero Medina, porque es una de las formas de acercar la Administración en beneficio de todos”.

En cuanto a la jornada de captahuellas para la obtención o renovación de pasaportes in situ, Richard Barreiro Olmedo comentó: “Desafortunadamente tuvimos que suspender la jornada pautada para el jueves 27 de abril, debido a las razones hartamente conocidas, porque se dificulta el traslado tanto de ida como de vuelta y la seguridad de nuestros funcionarios por vía terrestre o aérea a Lechería, pero estaremos informando acerca de la nueva fecha a cada uno de los que han solicitado el servicio, telefónicamente o por correo electrónico. Por favor estar pendientes, y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, concluyó el cónsul honorario.

Esa mañana se contó con la réplica de la imagen de la Virgen de Fátima (Patrona de Portugal), que está de peregrinaje por Venezuela, y ese día coincidió con su procesión en El Tigre, presidiendo la talla la tarima central del CCEC, donde los feligreses realizaron cánticos, se elevaron oraciones por Venezuela y se rezó un rosario.

Para finalizar la jornada, tras las inauguraciones y las jornadas de atención a los adultos mayores, se les sirvió a éstos un suculento almuerzo, donde después pudieron disfrutar de juegos de mesa y bailoterapia.

Junta Directiva del Centro Cultural Español Cervantes de El Tigre, período 2016-2018: Juan Carlos Capllonch Calderón, presidente; Juan Reymundo Martín Suero, vicepresidente; Jenny Carolina Capllonch Calderón, secretaria general; y Eliana Franca Ucha Lombardo, tesorera. Como vocales principales: María de los Ángeles Francisco Córdova, Lizony Rafaela Perdomo Calderón, Ruy Joaquín Do Couto Gómes, Lolymar Alonso Suero, y Tarcisio Gonzalo Mijares Cabrera. Vocales suplentes: Marysamil Antonieta Lugo Itanare, Mónica Galdós Alibert y René Daniel Gómez Rodríguez. Comisario: Carlos José Rodríguez Tillero y su suplente: Ricardo Antonio Díaz Centeno.

Comité de Admisión y Disciplina 2016-2018: José Manuel Martín Plasencia, presidente; Pedro Antonio Barrios González, vicepresidente; y María Rosa Larrucea Monasterio, secretaria. Vocales: Angélica María Monroy López, Josgrevil Ornacis Viera y Campos y Felipe José Rodríguez Salazar.