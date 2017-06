Carlos Luis Doallo, cónsul honorario de España en el estado Aragua, condecorado con la Encomienda de la Real Orden al Mérito Civil

El hasta ahora cónsul honorario de España en Maracay (estado Aragua), Carlos Luis Doallo Carballo, fue galardonado con la Encomienda de la Real Orden al Mérito Civil en reconocimiento a sus 14 años de servicio ininterrumpido, en un acto que tuvo lugar en horas del mediodía del jueves 25 de mayo.

La solicitud de la condecoración fue realizada por la cónsul general de España en Caracas, María Celsa Nuño García, quien celebró el acto en su residencia, invitando al galardonado a un ameno almuerzo, en el que también estuvieron presentes Richard Barreiro y Olmedo, cónsul honorario de España en el estado Anzoátegui, recurrente al estado Sucre; Roy Alfonso Rengifo Cabanerio, presidente del Centro Hispano Venezolano del estado Aragua; Juan San Genaro Santana Reyes, exconsejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela; y Josep Malén Monferrer, amigo del galardonado.

Nuño García expresó su satisfacción al tener el honor de entregar el certificado a este colaborador, con el que se atestigua su vocación de servicio y su dedicación al trabajo encomendado. “Vuestra labor ha sido muy apreciada en el estado Aragua por muchos años, mucho trabajo desinteresado, es un gran apoyo para nosotros en el Consulado General y en la Embajada, así como los otros cónsules y vicecónsules de esa red que habéis sabido tejer con una enorme solidaridad, es admirable que vosotros que sois españoles, que os sentís venezolanos también, que habéis hecho vuestra vida aquí, que no os hayáis olvidado de vuestros compatriotas que tienen necesidad de nuestros servicios, y que lo hagáis de esa forma… Esperamos poder sustituirte por una persona que esté por lo mínimo a la altura de lo que has hecho. (…) Muchas gracias por ese servicio que has prestado al Consulado General, a la Embajada y a la comunidad española en general”.

Asimismo, la cónsul general entregó el pergamino que acompaña la Encomienda de la Real Orden al Mérito Civil: “El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Alfonso María Dastis Quecedo), en atención a los méritos que se concurren al Señor Don Carlos Luis Doallo Carballo, ha tenido a bien otorgarle la Encomienda de la Real Orden al Mérito Civil, por tanto, se le conceden los honores, distinciones y usos de las insignias que corresponden a tenor de los Estatutos. Dado en Madrid a los 28 días del mes de febrero de 2017”.

Este reconocimiento, junto con la Real Orden de Isabel la Católica, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) del Reino de España. El gran maestre de la Orden es el rey de España, Felipe VI, mientras que el gran canciller de la Orden es el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La Orden es entregada a personas españolas y extranjeras que “se destaquen con su colaboración con España”. Las propuestas de las condecoraciones pueden salir de entidades o centros, pero siempre deben ser propuestas por el embajador ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Carlos Luis Doallo Carballo quiso agradecer en primer lugar al rey Felipe VI, al ministro Alfonso Dastis Quecedo, al anterior embajador Antonio Pérez-Hernández y Torra, a la cónsul general, y a todos los que intervinieron para la concesión del galardón. “Estoy muy orgulloso de la labor cumplida, por lo que me ha aportado y gratificado, sintiendo una gran satisfacción por haber colaborado con la comunidad aragüeña, la comunidad española, y especialmente a mis asistentes Ana María –quien ha fallecido– y a Carmen –quien se encuentra actualmente en España–, ellas dos en estos catorce años, hicieron una labor encomiable”, resaltó.

Doallo Carballo aseguró que “ha sido un honor representar a España en todos los eventos tanto oficiales como lúdicos. (…) A la persona que me vaya a suceder le deseo el mayor de los éxitos, y le brindaré mi apoyo dentro de lo que cabe, y a ustedes, los presentes aquí hoy, les estoy muy agradecido por haber compartido conmigo este emocionante e inolvidable momento”.

Sobre Venezuela dijo: “Lo es todo, es un país formidable, lo tiene todo –reafirmó–. Ahora las circunstancias son complicadas y esperemos que se resuelvan pronto. (...) En España están mis raíces, mis padres, mi familia, me hace falta mi pulpo, mi Ribeiro y mi Albariño”, –bromea con cierta melancolía–. “A mis compatriotas radicados en el estado Aragua les deseo todo lo mejor, hay que tener un poco de paciencia porque vendrán momentos mejores, hay que tener esperanza”, concluyó.

El galardonado tuvo dos etapas en Venezuela, una con tres años de edad al emigrar junto a sus padres, y la otra desde 1981, cuando vino por un año sabático tras iniciar estudios de Derecho en Galicia, pero que se convirtieron en 36 años de feliz estancia. Es comerciante de las ramas de refrigeración comercial, muebles y distribución de maderas.

Nacido en 1955 en la afamada localidad de O Carballiño (provincia de Ourense-Galicia, España), está casado y cuenta en su haber con tres hijos universitarios, de 32, 31 y 23 años de edad. ¡Honor a quien honor merece!

Nueva sede consular honoraria

La nueva sede del Consulado Honorario de España en Maracay funcionará dentro de las instalaciones del Centro Hispano Venezolano del estado Aragua, a la espera que esté totalmente operativa para el mes de septiembre, tras la temporada estival.