Las asociaciones españolas de Buenos Aires celebraron el Día De España y el descubrimiento de América

Con una romería en el campo de deportes del Centro Galicia, en OlivosEl domingo, día 29, la colectividad española celebró su Fiesta de la Hispanidad con una romería en el campo de deportes del Centro Galicia, en Olivos.

El festival folklórico y gastronómico, que organizó la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, reunió en la sede campestre del Centro a españoles, argentinos y descendientes que celebraron juntos el día Nacional de España y el descubrimiento de América.

Allí estuvieron presentes el embajador, Javier Sandomingo, y su esposa Megan Adams; el cónsul general, Rafael Tormo; y miembros del cuerpo diplomático, así como referentes de la colectividad en Buenos Aires.

La fiesta, como todos los años, comenzó con una misa y continuó con un agasajo ofrecido por la Federación a las autoridades españolas y argentinas presentes, en uno de sus salones cubiertos del 2º piso.

En el patio principal, los conjuntos musicales interpretaron en el escenario mayor, sus bailes tradicionales. También hubo folklore argentino y una banda invitada que interpretó un breve recital de canciones.

Rodeando la plaza coloridos chiringuitos de la colectividad ofrecían platos y bebidas típicas de las distintas regiones de España.

En una breve intervención, el embajador de España defendió que “todas las regiones vuelvan a celebrar juntas el Día de España”, como compatriotas, como hermanos, como paisanos, dijo.

“Nosotros que no siempre hemos sido capaces de organizar nuestra convivencia de manera civilizada y pacífica llevábamos 40 años haciéndolo; 40 años que nos han permitido vivir los momentos más prósperos y creativos de nuestra historia y ahora resulta que por algo absolutamente innecesario, que no tienen ninguna razón de ser estamos poniéndolo en peligro una vez más”, lamentó el diplomático.

No obstante, Sandomingo se mostró confiado en que al final España logre superar esta situación. “Creo que la final lograremos superar esta situación y que saldremos más fortalecidos. Sí, hemos estado a punto de dar un paso hacia atrás, pues lo resolveremos (…) todos juntos. Todos lo que dicen que quieren, todos los que a veces no son conscientes de ello e, incluso en algún caso, los que dicen que no quieren, pues todos somos España”, señaló el embajador en relación a la controvertida declaración ilegal de independencia de Cataluña.

Antes, el presidente de la Federación de Sociedades Españolas y del Centro Galicia en Buenos Aires, José Vila, había destacado la relevancia del descubrimiento de América y la vuelta al mundo de Magallanes. “Dos expediciones de tal magnitud que todavía nadie las ha podido superar”, indicó.

Vila recordó también que gracias a ello, hoy 21 países del mundo hablan en español y expresó su deseo como representante de las casas españolas de que España supere rápidamente el conflicto planteado por Cataluña y que pronto vuelva a reinar la unión fraterna entre compatriotas.