Alfonso Prat-Gay: “Es importante para el futuro de Argentina que a España le vaya bien económicamente”

En el marco de una nueva edición del Ciclo de Coloquios de la Embajada de España, que se celebró el jueves pasado, el exministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, analizó el contexto internacional actual, la situación del país y las relaciones bilaterales con España, “un socio natural e indispensable de la Argentina”, apuntó. “Es importante para el futuro de Argentina que a España le vaya bien económicamente”, aseguró durante este encuentro que presentó el embajador, Estanislao de Grandes, y moderó el corresponsal de ‘La Vanguardia’, Robert Mur.

El exjefe de la cartera argentina de Hacienda y Finanzas, entre finales de 2015 y diciembre de 2016, sostuvo además que ambos países podrían ser ejemplo para sus respectivas regiones si consiguen superar sus dificultades y “transformar las relaciones continentales” a los dos lados del océano Atlántico.

Para el economista, España fue el país que “sufrió más que ninguno la crisis financiera de 2008, con los desahucios y los excesos” y aunque el actual presidente Mariano Rajoy debió tomar algunas medidas “dolorosas e impopulares”, éstas, aseguró, ya están dando frutos y conduciendo su economía hacia una recuperación que este año será del 3%, según las previsiones.

Argentina, dijo, también es observada: “Todo el mundo mira el experimento argentino para ver cómo pasamos del populismo a la normalidad”, y consideró que Macri puede ser el líder regional para encabezar una unión comercial en América del Sur, si (Donald) Trump (el nuevo presidente de EE UU) se cierra”.

El ex JPMorgan señaló asimismo que las nuevas políticas de Estados Unidos no parecieran afectar negativamente a la Argentina. Al contrario, señaló, “para Argentina no parece que haya mucho para perder y bastante para ganar”, y recordó que, antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos grababa con medidas, arancelarias y pararancelarias, el 80% de los productos argentinos.

Por otra parte, indicó que así como en la década de los 80 hubo una fuerte demanda social para dejar atrás las dictaduras, “hoy el mandato que se vislumbra con mucha claridad en América Latina es la transparencia”.

El caso del Lava Jato y la corrupción de la constructora Odebrecht que investiga la Justicia brasileña, explicó, son representativos de cómo se hacen los negocios en el continente: “Hay gobiernos de todos los colores, nuevos y viejos, asediados por el fantasma de Odebrecht”, apuntó en esa dirección.

Finalmente, destacó la importancia que tiene para la sociedad, la transparencia en la administración de los fondos públicos y que los corruptos se hagan cargo de sus responsabilidades. “Esa transparencia en este mundo tan fluido de internet y las nuevas tecnologías –aseguró– llegó para quedarse”.