La sala de Exposiciones del Instituto Cervantes de Roma se ha llenado este jueves 15 de personajes extraños: zangarrones, diablos, tafarrones y caballicos, surgidos de antiguas tradiciones que luchan por sobrevivir en los pueblos de Zamora. Las fotografías y textos de Miguel Ángel Sánchez y Nuria Tesón que la Diputación de Zamora ha llevado a Roma hablan de esas fiestas invernales.

El director del Instituto Cervantes, Sergio Rodríguez López-Ros, acompañado del diputado de Cultura de la Diputación, José Luis Bermúdez, y de los dos autores de la exposición, se refirieron a esas tradiciones culturales que perviven en varias comarcas zamoranas y que, en palabras de Nuria Tesón, luchan cada año por mantenerse vivas ya que tienen la propia voluntad de existir.

Tanto el director del Instituto, Sergio Rodríguez López-Ros, como el diputado de Cultura, José Luis Bermúdez, resaltaron, ante el numeroso público presente en el acto inaugural, la importancia que tiene tanto para la provincia como para el propio Instituto Cervantes el difundir en Roma estas costumbres y tradiciones festivas tan singulares.

El diputado de Cultura, tras explicar los distintos rasgos que caracterizan a la provincia de Zamora, invitó a los numerosos asistentes a degustar los vinos de las distintas denominaciones de origen de la provincia, así como el queso y chorizo zamorano, productos que han sido aportados por los consejos de denominación de la provincia.

En los próximos días se realizará además una cata de los vinos zamoranos que llevará a cabo el sumiller italiano Gelasio Gaetani d'Aragona.

Tradición viva

Los autores de la exposición, agrupados en el colectivo Más-Tesón, realizaron a continuación una visita guiada, explicando cada una de las fiestas y las peculiaridades de los personajes y puestas en escena, valorando en especial a las personas que las mantienen vivas.

El proyecto de Más-Tesón fue financiado por la Diputación de Zamora, y consistió en fotografiar escenas de las fiestas de las Mascaradas, en un estudio instalado en el municipio de Rabanales (Zamora), por donde pasaron los personajes que integran cada una de estas celebraciones.

Las imágenes están acompañadas de textos sobre algunas de las fiestas y un documental realizado en varios de los pueblos donde se celebran estas tradiciones que será proyectado de forma continua en la sala de exposiciones de la Piazza Navona. Tanto los textos como el folleto explicativo de la exposición han sido traducidos al italiano.

La exposición permanecerá abierta en la capital italiana, de miércoles a sábado en horario de 16 a 20 horas, hasta el próximo día 8 de julio.

Los autores

Miguel Ángel Sánchez es fotoperiodista independiente madrileño, especialista en fotografía de estudio. Premio de video-creación de la Comunidad de Madrid, premio RED DOT Award 2013 y Premio internacional Terry O´Neill de fotografía 2014. Miembro de Más-Tesón, colectivo nómada fundado en 2009 que viaja por Europa, Oriente Medio, África y Asia documentando áreas de conflicto y grupos de población que luchan por sobrevivir. Sus trabajos se exponen en Madrid, Dubai y París. Sus reportajes pueden verse en medios nacionales e internacionales como The New York Times, Le Monde, The New Yorker y El País.

Nuria Tesón es escritora y periodista independiente zamorana. Está especializada en la cobertura de conflictos en Oriente Próximo donde trabaja como video-periodista para Al Jazeera. Ha sido enviada especial en Libia, Gaza, Turquía y Egipto. Ha cubierto los levantamientos y transiciones de la Primavera Árabe para medios nacionales e internacionales con los que colabora, como Al Jazeera, Fox, CNN, Foreign Policy, El País, Cuatro, La Sexta, Cadena SER, RCN, Radio France Internacional y Deutsche Welle, entre otros.

Es autora de ‘El Alma del Mundo’ (Lunwerg, 2012), junto al fotógrafo Miguel Ángel Sánchez, con quien forma el colectivo Más-Tesón.