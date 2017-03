Olga Cerpa y su grupo Mestisay realizarán distintos conciertos en Nueva Orleans y Nueva York

La intérprete isleña Olga Cerpa y su grupo Mestisay inician un viaje a Estados Unidos en la que será su quinta visita a Norteamérica en la última década. En esta ocasión realizarán conciertos en Nueva Orleans, donde actuarán por primera vez, y en Nueva York.

En la capital del Estado de Louisiana harán tres presentaciones aprovechando la invitación cursada por ‘Los Isleños Heritage & Cultural Society’, una asociación que desde hace 40 años organiza numerosas acciones en torno a la herencia de los descendientes de canarios que se asentaron durante el siglo XVIII en la entonces Louisiana española.

La más importante de sus actividades anuales es ‘La Fiesta de los Isleños’, que se celebrará los días 4 y 5 de marzo en el condado de San Bernardo. Es un encuentro festivo de dos días que convoca a numeroso público y donde se dan cita la gastronomía y la música de las Islas. La colaboración de la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno canario y el programa Canarias Crea ha permitido que hayan participado en ediciones pasadas y en la actual numerosos colectivos e intérpretes musicales venidos desde el Archipiélago. Olga y Mestisay actuarán allí ambos días en la jornada de la mañana.

El 6 de marzo se trasladarán hasta Eunice, localidad a tres horas de la capital del Estado, donde se encuentra el Museo de la Música Cajún, característica de las zonas rurales de Louisiana y practicada por parte de la histórica emigración isleña. En este pequeño Museo ocupan un lugar destacado los recuerdos y fotografías de Joe Falcón, descendiente de una familia emigrante originaria de Telde y primer músico en grabar, en los años 20 del pasado siglo, un registro discográfico con música cajún. Allí el grupo isleño grabarán un video en directo junto a Wade Falcón, violinista y descendiente familiar de Joe.

El 7 de marzo realizarán un concierto didáctico para los alumnos de un instituto y el miércoles 8 de marzo, por la noche, ofrecerán un concierto en el prestigioso ‘The New Orleans Jazz Music Museum’, ubicado en el histórico edificio de la Casa de la Moneda. El Museo del Jazz –considerado el centro museístico más importante del mundo en torno a este estilo de música nacido en las calles de Nueva Orleans– posee un auditorio donde algunos de los más prestigiosos músicos americanos acceden a hacer presentaciones en acústico que son emitidas por ‘streaming’ en directo a través de las redes, como ocurrirá con este concierto.

La última parada de esta gira se producirá el 12 de marzo en el auditorio Lang Recital Hall del College de la City University de Nueva York, en Manhattan. Será un concierto dedicado a la música popular canaria y a temas del cancionero cubano. Es un evento organizado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York en colaboración con el Instituto Canarias-América del Hunter College dirigido por la profesora de origen aldeano María Hernández-Ojeda. Este concierto cuenta con el patrocinio de New York City Department of Cultural Affairs en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y el programa de New York State Council on the Arts auspiciado por la administración del gobernador Andrew Cuomo para el Estado de Nueva York.