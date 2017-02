El Hogar Canario Venezolano honró a su Santa Patrona con una misa cantada

El Hogar Canario Venezolano (HCV) de Caracas vivió, la tarde-noche del sábado 4 de febrero, una de sus celebraciones más importantes del año: el Día de Nuestra Señora de la Candelaria.

La patrona del Archipiélago canario, del estado Anzoátegui, de la ciudad de Cantaura y de la parroquia homónima caraqueña, fue homenajeada como todos los años con música y fervor, bajo los acordes del Grupo Sacro ‘Santa Capilla’ y la ‘Banda Santa Cecilia’.

La Virgen de la Candelaria salió del Oratorio del HCV en brazos de sus fieles creyentes, para luego situarse en el ‘Salón Principal’, donde se ofició el acto religioso en su nombre. Mientras entraba la imagen en el recinto, el grupo sacro entonó el ‘Ave María’ del compositor austríaco Franz Peter Schubert. El encargado de la ceremonia religiosa fue el Pbro. Alexander Hernández.

Por su parte, Antonio Álamo Lima, director de ‘Canarios en el Mundo’ y consejero del CRE de Venezuela, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, saludó a los invitados especiales entre los que destacaron: la Junta Directiva del HCV, presidida por Javier Medina Padrón, acompañado de su esposa, Vanessa Olarte de Medina; el cónsul honorario de España en el estado Anzoátegui y director de ‘Magazine Español’, Richard Barreiro y Olmedo; Jesús Javier Pérez Rodríguez, delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela, acompañado de su esposa, Johandy Montero de Pérez, y el hijo de ambos, Matías; la coordinadora de la Oficina de Canarias en El Tigre (Anzoátegui) y secretaria general del Centro Cultural Español Cervantes, Jenny Capllonch Calderón; la secretaria general de la Fundación España Salud (FES), Josefina Benítez Quintero; directivos de otras entidades canarias, socios y fieles devotos, como Petra ‘La Candelariera’, y los integrantes de la Comisión Organizadora de la celebración en honor a la ‘Morenita’.

En tal sentido, María Candelaria Afonso condujo la ceremonia presentando las ofrendas que los jóvenes, niños y adultos otorgaron a la Virgen de Candelaria como símbolo de la unión entre canarios y venezolanos con el fin de ofrecer gratitud a Jesucristo, por intercesión de su Madre. Las ‘strelitzias’ representativas del Archipiélago; además de “siete rosas amarillas que son las islas Canarias, cada una es hermosa igual que la Candelaria” y las orquídeas por Venezuela, fueron los elementos seleccionados para el ofrecimiento. Con motivo de la presentación de Jesús en el templo el 2 de febrero, el sacerdote recibió en el altar a varios niños, quienes “con la bendición del Señor serán luz de fe para el mundo”. Asimismo, Afonso agradeció a todas las personas que ayudaron a la Organización para desarrollar esta misa cantada.

Antes de la lectura del Evangelio, la Banda Santa Cecilia entonó los himnos de Venezuela, España y Canarias. Acto seguido, durante la homilía, el sacerdote reflexionó con énfasis acerca de la importancia de María de Candelaria en la vida de los canarios, pidiendo que “su luz nos haga buscar la verdad y nos ilumine”.

El Pbro. Hernández subrayó que “estamos en un ambiente donde necesitamos más que nunca la ‘Luz’, porque esta fecha es un signo en medio de las vicisitudes de la vida, en medio de los pesares de la vida, porque hay ‘huracanes’ que tratan de apagarnos la vida y la esperanza, en una de las peores crisis del país. (…) Cómo se consigue la libertad hoy, pues ni con la violencia, ni con guerras, ni con armas, ni con aviones, ni con todas esas prebendas que hoy no están queriendo vender, la libertad se alcanza con la humildad, en la transparencia de un niño que es llevado al altar como Luz que alumbra a las naciones y como Gloria de su pueblo”.

“Desde la transparencia, desde la sencillez, la unidad de una familia, no se necesita dinero, porque la ofrenda presentada fueron dos pichones y una tórtola, y al Niño, como símbolo lumínico de un pueblo que caminaba en tinieblas. Cuando decimos que Cristo es la Luz de las naciones, es porque es lámpara que va caminando con nosotros, que no te deja tropezar, no te deja hacer, que te alerta del peligro, pero que también nos mantiene alerta”.

Sobre la vela que tenían en sus manos los fieles devotos, el sacerdote recordó que, en nuestra Venezuela, María de Candelaria “nos mantiene unidos”, asperjó agua bendita sobre todos los presentes. “La vela de la Candelaria es la vela de luz entre el paso de la vida y la muerte, recuérdenlo siempre”, concluyó el reverendo.

Después de la bendición, Antonio Álamo Lima y María Candelaria Afonso obsequiaron al cura una imagen réplica de la Virgen del Hogar Canario Venezolano en agradecimiento a su participación en el rito, calificado de “emocionante” por los asistentes.

Asimismo, tras el acto religioso, acompañados de los ritmos de la Banda ‘Santa Cecilia’, se llevó en procesión a la Morenita por todas las instalaciones de la institución.

Los actos concluyeron con fuegos artificiales que fueron ofrecidos en honor a la Patrona de Canarias cuando la imagen estaba dentro del Oratorio.

Un día antes, el viernes, Antonio Bethencourt fue el encargado de la lectura del pregón inaugural de la Festividad de la Virgen de Candelaria en el Hogar Canario Venezolano.



Celebración en Caracas

La iglesia de la Candelaria en el centro de Caracas celebró la festividad el pasado 2 de febrero a las 6 de la tarde. La eucaristía fue presidida por el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas. Al finalizar el culto, la imagen salió en procesión por los alrededores de la parroquia.

Junta Directiva del HCV, período 2015-2017: Javier Medina Padrón, presidente; Ricardo Márquez Lugo, vicepresidente; David Calderón, secretario general; Licett Merlo, secretaria de Cultura; y Jesús Rodríguez, tesorero. Como directores: Gustavo Ravelo (Deportes); Miguelina Spolzino (Información y Atención al Socio), Antolín Sánchez (Asuntos Sociales), Piter Villafañe (Festejos y Eventos), Ana Poletto (Admisión y Control), Óscar Méndez (Seguridad y Acceso), David Mendoza (Obras y Mantenimiento), Virgilio García (Bares y Restaurantes). Acto seguido, los integrantes del Tribunal Disciplinario Alexis Aguirre (presidente), Fabio Ortiz (secretario) y María Saavedra como principales, y José Ramón Arvelo y Grecia Quintero como suplentes.



Himno de la Virgen de Candelaria

“Salve, salve, Virgen morenita, / dulce madre del divino amor, / clara estrella de esperanza nuestra, / luz que irradia del eterno sol. / De Canarias la Patrona excelsa / nuestras islas con fervor te aclaman, / y admirando tu piadoso influjo, Madre y Reina con amor te llaman”.

“Tu candela nos alumbra y guía / por la senda de la fe más alta, / como un faro que señala al mundo / los caminos de la Eterna Patria”.

“Templo abierto diéronte las cumbres / y de arena bello ser la playa, / blanco perla tu dosel las nubes / y su arrullo las marinas aguas”.

“Candelaria, pueblo venturoso, / relicario de tu imagen santa, / horno y centro del amor isleño, / cuna y fuente de la fe canaria”.