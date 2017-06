El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha calificado la situación que en estos momentos vive Venezuela como “un drama, con una situación económica, política y social bastante dura”. El viceconsejero puso como ejemplo la intención del Gobierno de Canarias de abrir un consultorio médico en el Hogar Canario Venezolano en el centro de Caracas, y que ha sido imposible llevarlo adelante hasta ahora porque no se ha podido negociar con las autoridades venezolanas.

Según manifestó Rodríguez Zaragoza en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, Canarias ha firmado un convenio con la Fundación España Salud (FES) por valor de 600.000 euros para dar asistencia sanitaria a unas 1.300 personas mayores de 65 años con pocos recursos. Asimismo, se han firmado otros dos convenios con multinacionales farmacéuticas para suministrar medicamentos prescritos por los consultorios médicos que Canarias tiene en Venezuela, “pero no hay medicamentos”. Además, añadió Rodríguez Zaragoza, “tampoco podemos enviar medicinas desde Canarias”.

Contacto diario con los canarios

El viceconsejero se mostró de acuerdo con la medida adoptada por el Ministerio de Exteriores de recomendar no viajar a Venezuela. “En esta circunstancia no hay seguridad”, afirmó Rodríguez Zaragoza, quien precisó que mantiene contacto diario con los canarios que están allí y narran la situación que viven.

Los venezolanos que se encuentran en Canarias y que llevan hasta dos años sin recibir la pensión que le corresponde desde el país latinoamericano, deberían renunciar a ella para poder cobrar una ayuda en España, precisó el viceconsejero. Además, en el caso de renunciar “solo podrían aspirar a una pensión no contributiva ya que no han cotizado en España”. No obstante, Rodríguez Zaragoza insistió en que “es muy difícil llegar a una solución”, aunque matizó que se intentan buscar “medidas paliativas” en ese sentido.