Manuel Antonio Díaz Poo, nuevo presidente del Centro Asturiano de Caracas para el período 2016-2018

Manuel Antonio Díaz Poo es el nuevo presidente del Centro Asturiano de Caracas (CAC) para el período 2016-2018, en sustitución de Bany Ordóñez Meana, al ser postulado junto a su equipo, durante la Asamblea General Extraordinaria de Socios celebrada el pasado 2 de abril.

En junio del 2016 se abrió el período de inscripción de planchas, sin haberse inscrito ninguna, dejando la Comisión Electoral el lapso abierto. No fue sino hasta marzo del presente año que se logró integrar un equipo directivo. Como estipulan los Estatutos Sociales de la Institución, la Junta Directiva debe estar integrada por lo menos con seis miembros asturianos, hijos o nietos de éstos. Esa fue la gran dificultad para integrar el equipo. Al final se consolidó el equipo con un grupo de socios “comprometidos” en dirigir los destinos del Centro.

En declaraciones a ‘Magazine Español’, Manuel Antonio Díaz Poo, nuevo presidente, destacó que “el Centro Asturiano de Caracas no escapa a las realidades nacionales. La crisis económica y la inestabilidad política han mermado en gran parte la excelente generación de relevo que teníamos, muchos han emigrado fuera del país, otro factor ha sido la inseguridad y la lejanía de la sede, los socios que viven en el eje norte de la ciudad les dificulta el desplazamiento. (…) Esos factores han contribuido a mermar el flujo de socios a las instalaciones, esto lo podemos mejorar con tres acciones fundamentales: actividades deportivas, culturales y de esparcimiento constantes, comunicación vía correo electrónico y redes sociales para lograr la integración de los asociados, estos factores logran que el grupo familiar se integre por medio de actividades y a su vez traigan otras familias cercanas para visitar el Centro y ver las bondades que brinda en el aspecto de seguridad, buenos espacios para la práctica de distintas disciplinas como tenis, fútbol sala, natación, bolas criolla, juegos de mesa, bolos cuatreada, bolos celtas, etc., así como las culturales la Agrupación Folclórica, clases de gaita y tambor, la Coral ‘Ecos de la Quintana’, el Grupo de Teatro ‘Alejandro Casona’, la Biblioteca ‘Jovellanos’. Es una sumatoria: actividades más comunicación igual a asistencia”.

“Un factor importante –continúa Díaz Poo– es seguir manteniendo por medio de la cultura y los deportes autóctonos el conocimiento de nuestros orígenes españoles y en especial asturianos, sin embargo esto no se puede lograr sin el apoyo que venimos recibiendo por parte del Gobierno Central de España, a través de las autoridades acreditadas en nuestro país (Embajada, Consulado General y Consejería de Empleo y Seguridad Social), y del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciudadanía, Dirección General de Emigración, Consejo de Comunidades Asturianas y la Federación Internacional de Centros Asturianos”, enumeró.

“En el plano nacional es importante destacar la gran labor de apoyo a nuestras instituciones por parte de la Asociación Venezolana de Clubes Recreacionales (AVCR), sobre todo en las áreas de la capacitación del talento humano y actividades de integración en deporte, cultura, etc.”, agregó.

“Estamos convencidos de que nuestra Venezuela tiene todas las posibilidades de salir adelante de la inestabilidad actual, y estos espacios garantizan una parte fundamental del desarrollo humano que es el esparcimiento y el descanso”, concluyó el nuevo presidente del CAC.



Semblanza del presidente

El nuevo presidente de la entidad, Manuel Antonio Díaz Poo, es natural de Santander (Cantabria-España), hijo de Pilar Poo Santoveña, una asturiana de Posada de Llanes, y Manuel Díaz Rábano, natural de Ruente (Cantabria). Casado, tiene dos hijos. Es de profesión abogado (Universidad Santa María, Caracas, promoción de 1993). Díaz Poo ha ocupado diferentes cargos en el CAC como: vocal principal, integrante de la Comisión de Admisión y Disciplina, y vicepresidente.

Asimismo, fue director Ejecutivo de la Comisión Metropolitana Contra el Tráfico y Consumo Ilícito de Sustancias Psicotrópicas y jefe civil de la caraqueña Parroquia de Antímano.

Junta Directiva del Centro Asturiano de Caracas (CAC), período 2016-2018: Manuel Díaz Poo, presidente; María José Caso, vicepresidenta; Robinson Suárez Romano, secretario general; Andrés Rodríguez Fortique, tesorero. Como vocales principales: Ramón Álvarez Martínez, Miguel Rodero Olay y Alfonso Martín Buiza. Vocales suplentes: Emma Álvarez Martínez y Jhoan Quintero Licet.