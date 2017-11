APIAERPA hace un llamamiento para financiar el billete de avión desde Cuba de la ganadora de su premio Emigrante del año

La presidenta de la Asociación para la Integración y el Asesoramiento de Emigrantes Retornados del Principado de Asturias (Apierpa), Marina Díaz, hace un llamamiento a los empresarios asturianos y a aquellas personas que puedan para que financien el pasaje de ida y vuelta de María Lidia Amago Pérez, para recoger el premio Emigrante del año 2017 de esta asociación.

Según explica Díaz, la galardona de este año es una emigrante a Cuba retornada a Asturias pero que viajó a la Habana para recibir un tratamiento médico y ahora no tiene dinero para pagar un billete de avión ida y vuelta para recoger el premio.

Lidia Amago nació en A Braña, El Franco, en 1945. Cuando tenía seis años su padre emigra a Cuba y como al año siguiente se muere su madre, ella se queda a cargo de la familia materna hasta que con 18 años se va Cuba con su padre.

Desde el principio participa activamente en la Unión de Naturales de El Franco, de la que su padre es fundador. Lidia Amago es una mujer emprendedora que tuvo cargos de responsabilidad en el Centro Asturiano de la Habana, donde organizó numerosas actividades destinadas, principalmente, al recuerdo de su querida Asturias y El Franco, y fue la presidenta de la Unión de Naturales de El Franco, desde donde mantuvo vivo este colectivo.

Apierpa

Apierpa es una asociación para la defensa de los derechos de los retornados y sus familiares que trabaja a través de un equipo multidisciplinar para la reinserción de los retornados en el campo de la salud, vivienda, empleo, formación profesional, educación y servicios sociales.

Marina Díaz recuerda que hay poca información sobre el retorno. “Para solicitar aquí alguna de las ayudas al retorno cada vez hacen falta más papeles y la gente viene sin ellos y tienen que pedirlos al consulado. Mientras esos papeles no llegan la gente aquí no tiene nada y por eso muchas veces tienen que regresar y luego vuelven, pero esa segunda vez ya no tienen ayuda”, asegura la presidenta de Apierpa, quien explica que es necesario informarse bien antes del retorno y que dice que está pensando en crear una casa de acogida.

“Muchos de los retornados están marginados tanto por la parte institucional como por muchas asociaciones que, como no tienen dinero para pagar la cuota no los quieren atender”, asegura Díaz quien explica que es fundamental que los retornados sepan que documentación deben traer al regresar a España. “Sin la baja consular no pueden hacer nada”, explica Marina Díaz quien también incide en la necesidad de traer documentación legalizada sobre los trabajos realizados en el exterior.

“El emigrante lo pasa mal para marcha y para volver”, concluye Marina Díaz, quien participó este verano en el II Congreso Regional de Inmigrantes y Emigrantes de Asturias en la ponencia titulada ‘Emigración, oportunidad o necesidad’. Desde su experiencia personal y profesional, como psicóloga que presta atención a los retornados, Díaz asegura que “el 80% de las veces la emigración fue por necesidad pero ahora se está convirtiendo en oportunidad de tener un trabajo fuera de España”.

Díaz recuerda que durante mucho tiempo los emigrantes sostenían a las familias en Asturias, “donde faltaba de todo”, y ahora se quejan de lo mal que los tratan a la hora de retornar.